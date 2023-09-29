Музей керамики Юрия Новикова

Погрузиться в мир творчества самобытного художника

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в музей-мастерскую известного российского керамиста — Юрия Новикова. Больше 20 лет он прожил в Сочи и внёс значительный вклад в обогащение местной творческой жизни.

Я как директор музея и искусствовед познакомлю вас с жизнью художника, этапами творчества и, конечно, экспонатами. А в мастерской вы узнаете об особенностях изготовления керамических изделий.
Музей керамики Юрия Новикова
Музей керамики Юрия Новикова
Музей керамики Юрия Новикова
Музей керамики Юрия Новикова
Музей керамики Юрия Новикова
Музей керамики Юрия Новикова
Музей керамики Юрия Новикова
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время авторской экскурсии со мной, доктором искусствоведения, профессором, академиком Национальной академии дизайна, вы непременно:

  • Почувствуете творческую глубину города Сочи, тот самый гений места, связывающий духовные, эмоциональные, интеллектуальные явления с их материальной средой.
  • Удивитесь, обнаружив островок петербургской культуры в южной провинции, созданный талантом художника, на творчество которого повлияло знакомство с Анной Ахматовой, Марком Шагалом, Анной Лепорской — ученицей Казимира Малевича.
  • Оцените самую высокую расписную изразцовую печь в мире (официально зафиксированный рекорд) с неповторимыми сюжетами.
  • Узнаете тайну воссоздания уникальных изразцовых печей Большого Петергофского дворца в Санкт-Петербурге и немного других тайн о происхождении изразцовых каминов в зданиях посольств России в Мадриде, Вене, Вашингтоне, а также частных домах российской политической элиты.
  • Познакомитесь с процессом изготовления керамических изделий в творческой мастерской художника с полным технологическим циклом.
  • Получите возможность попробовать себя в качестве творца, посетив мастер-класс под руководством преданных учеников Юрия Новикова.

Немного о самом музее

Музей керамики Юрия Новикова был создан художником в 1997 г. в Сочи на базе личной творческой мастерской. Здесь находятся авторские работы Ю. Новикова — блюда, пласты, вазы, декоративные панно, скульптура.

По версии Министерства культуры РФ, Музей керамики Юрия Новикова вошёл в список 20 лучших частных музеев России. Музей включён в реестр наиболее значимых культурных объектов Краснодарского края и экскурсионных маршрутов России. За 25 лет деятельности в музее побывали более 500 тысяч человек.

В Музее керамики ведётся активная многогранная деятельность: проходят выставки, лекции-экскурсии о культурном наследии России, русском изразцовом искусстве, технологии керамики и рождении керамического искусства, практики и стажировки, мастер-классы.

Организационные детали

Мастер-класс не входит в стоимость, оплачивается по желанию дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее керамики Юрия Новикова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Музеи
Летние
Необычные дома
В помещении
Авторские
Мастер-классы для детей
Для студентов

Похожие туры из Сочи

Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
42 отзыва
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
Роза Хутор, Ахштырское ущелье, Белые скалы и аквапарк на авто-пешеходной экскурсии
Адлерский район
Сегодня
Завтра
30 сен
2 окт
100009 000 за всё до 6 чел.
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
14 300 за всё до 8 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
5 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ