Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Я как директор музея и искусствовед познакомлю вас с жизнью художника, этапами творчества и, конечно, экспонатами. А в мастерской вы узнаете об особенностях изготовления керамических изделий.
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Что вас ожидает
Во время авторской экскурсии со мной, доктором искусствоведения, профессором, академиком Национальной академии дизайна, вы непременно:
- Почувствуете творческую глубину города Сочи, тот самый гений места, связывающий духовные, эмоциональные, интеллектуальные явления с их материальной средой.
- Удивитесь, обнаружив островок петербургской культуры в южной провинции, созданный талантом художника, на творчество которого повлияло знакомство с Анной Ахматовой, Марком Шагалом, Анной Лепорской — ученицей Казимира Малевича.
- Оцените самую высокую расписную изразцовую печь в мире (официально зафиксированный рекорд) с неповторимыми сюжетами.
- Узнаете тайну воссоздания уникальных изразцовых печей Большого Петергофского дворца в Санкт-Петербурге и немного других тайн о происхождении изразцовых каминов в зданиях посольств России в Мадриде, Вене, Вашингтоне, а также частных домах российской политической элиты.
- Познакомитесь с процессом изготовления керамических изделий в творческой мастерской художника с полным технологическим циклом.
- Получите возможность попробовать себя в качестве творца, посетив мастер-класс под руководством преданных учеников Юрия Новикова.
Немного о самом музее
Музей керамики Юрия Новикова был создан художником в 1997 г. в Сочи на базе личной творческой мастерской. Здесь находятся авторские работы Ю. Новикова — блюда, пласты, вазы, декоративные панно, скульптура.
По версии Министерства культуры РФ, Музей керамики Юрия Новикова вошёл в список 20 лучших частных музеев России. Музей включён в реестр наиболее значимых культурных объектов Краснодарского края и экскурсионных маршрутов России. За 25 лет деятельности в музее побывали более 500 тысяч человек.
В Музее керамики ведётся активная многогранная деятельность: проходят выставки, лекции-экскурсии о культурном наследии России, русском изразцовом искусстве, технологии керамики и рождении керамического искусства, практики и стажировки, мастер-классы.
Организационные детали
Мастер-класс не входит в стоимость, оплачивается по желанию дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее керамики Юрия Новикова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.