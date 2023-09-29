Приглашаю вас в музей-мастерскую известного российского керамиста — Юрия Новикова. Больше 20 лет он прожил в Сочи и внёс значительный вклад в обогащение местной творческой жизни. Я как директор музея и искусствовед познакомлю вас с жизнью художника, этапами творчества и, конечно, экспонатами. А в мастерской вы узнаете об особенностях изготовления керамических изделий.

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Описание

Что вас ожидает

Во время авторской экскурсии со мной, доктором искусствоведения, профессором, академиком Национальной академии дизайна, вы непременно:

Почувствуете творческую глубину города Сочи, тот самый гений места , связывающий духовные, эмоциональные, интеллектуальные явления с их материальной средой.

, связывающий духовные, эмоциональные, интеллектуальные явления с их материальной средой. Удивитесь, обнаружив островок петербургской культуры в южной провинции, созданный талантом художника, на творчество которого повлияло знакомство с Анной Ахматовой, Марком Шагалом, Анной Лепорской — ученицей Казимира Малевича.

в южной провинции, созданный талантом художника, на творчество которого повлияло знакомство с Анной Ахматовой, Марком Шагалом, Анной Лепорской — ученицей Казимира Малевича. Оцените самую высокую расписную изразцовую печь в мире (официально зафиксированный рекорд) с неповторимыми сюжетами.

(официально зафиксированный рекорд) с неповторимыми сюжетами. Узнаете тайну воссоздания уникальных изразцовых печей Большого Петергофского дворца в Санкт-Петербурге и немного других тайн о происхождении изразцовых каминов в зданиях посольств России в Мадриде, Вене, Вашингтоне, а также частных домах российской политической элиты.

в Санкт-Петербурге и немного других тайн о происхождении изразцовых каминов в зданиях посольств России в Мадриде, Вене, Вашингтоне, а также частных домах российской политической элиты. Познакомитесь с процессом изготовления керамических изделий в творческой мастерской художника с полным технологическим циклом.

в творческой мастерской художника с полным технологическим циклом. Получите возможность попробовать себя в качестве творца, посетив мастер-класс под руководством преданных учеников Юрия Новикова.

Немного о самом музее

Музей керамики Юрия Новикова был создан художником в 1997 г. в Сочи на базе личной творческой мастерской. Здесь находятся авторские работы Ю. Новикова — блюда, пласты, вазы, декоративные панно, скульптура.

По версии Министерства культуры РФ, Музей керамики Юрия Новикова вошёл в список 20 лучших частных музеев России. Музей включён в реестр наиболее значимых культурных объектов Краснодарского края и экскурсионных маршрутов России. За 25 лет деятельности в музее побывали более 500 тысяч человек.

В Музее керамики ведётся активная многогранная деятельность: проходят выставки, лекции-экскурсии о культурном наследии России, русском изразцовом искусстве, технологии керамики и рождении керамического искусства, практики и стажировки, мастер-классы.

Организационные детали

Мастер-класс не входит в стоимость, оплачивается по желанию дополнительно.