Сочи Автодром и музей Ника Панули

Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили

Я обожаю спорт и скорость, сам водитель с большим стажем, видел вживую одну из гонок Формулы 1 в Сочи. И мне очень хочется поделиться с людьми своими эмоциями и знаниями по этой теме.

В компании со мной вы откроете особый, гоночный мир Олимпийского парка, а сотрудники комплекса расскажут в деталях о самом автодроме и ретро-музее.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Обзорное знакомство с Олимпийским парком

Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк. Расскажу интересные факты об одной из главных достопримечательностей Большого Сочи, Имеретинской долине и новой федеральной территории Сириус. Вы увидите трассы Формулы 1 с удобного ракурса, а также полюбуетесь Жар-птицей — стилизованным факелом и чашей Олимпийского огня.

Сочи Автодром — в деталях

А вот и главная цель нашей поездки! Я покажу здание управления гонками, медиа-центр и балкон, где принимали награждения пилоты. Также вы взглянете на один из боксов, в котором во время Гран-при находился гараж команды Феррари, а сейчас установлены спортивные автомобили, гоночный симулятор и макет болида Формулы 1. Осматривая объекты, вы узнаете, почему российский этап Формулы 1 признали лучшим в 2014 году, какова протяженность и особенности нашей трассы, что интересного сейчас происходит на Автодроме, какие у него проблемы и перспективы.

В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора, директора и организатора этого музея. Вместе мы рассмотрим гоночные и редкие автомобили разных эпох (их здесь около 50), а также костюмы, шлемы, картины и другие тематические экспонаты.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

  • Я заберу вас от места проживания в Центральном Сочи, Хосте, Адлере и после экскурсии доставлю обратно. Встреча в Лазаревском районе обсуждается в переписке к заказу.
  • В стоимость включен трансфер на автомобиле Hyundai Creta
  • Отдельно оплачивается экскурсия по Автодрому и музею — 1000 руб. /взрослого, 700 руб. /ребенка 6-11 лет, льготный — 700 руб.

Особенности проведения экскурсии по Автодрому и музею

Сочи Автодром принадлежит компании «Росгонки». Сборные экскурсии с местными сотрудниками по территории (длительность 1 час) и музею (30-40 минут) идут строго по расписанию. Поэтому время нашей программы мы согласуем заранее, при бронировании.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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