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Сириус Автодром и музей Ника Панули

Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
Я обожаю спорт и скорость, сам водитель с большим стажем, видел вживую одну из гонок Формулы 1 в Сочи. И мне очень хочется поделиться с людьми своими эмоциями и знаниями по этой теме.

В компании со мной вы откроете особый, гоночный мир Олимпийского парка, а сотрудники комплекса расскажут в деталях о самом автодроме.
5
11 отзывов
Сириус Автодром и музей Ника Панули
Сириус Автодром и музей Ника Панули
Сириус Автодром и музей Ника Панули

Описание экскурсии

Обзорное знакомство с Олимпийским парком

Вы проедете и прогуляетесь по Олимпийской деревне, увидите Олимпийскую набережную, Университет «Сириус», космолёт «Буран», железнодорожный вокзал Сириус, современный концертный зал и другие объекты. Я расскажу об истории Олимпиады, развитии Имеретинской долины и федеральной территории Сириус. Вы увидите трассу Формулы-1 с лучших обзорных точек и знаменитую «Жар-птицу» — чашу Олимпийского огня.

Сириус Автодром — в деталях

А вот и главная цель нашей поездки! Мы осмотрим здание управления гонками, медиацентр, балкон для награждений и один из бывших боксов команды Ferrari, где сегодня выставлены спортивные автомобили, гоночный симулятор и макет болида Формулы-1. Вы узнаете, почему российский этап Формулы-1 признали лучшим в 2014 году, чем была уникальна сочинская трасса и как сегодня развивается Автодром.

В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора и создателя музея. В экспозиции представлено около 50 гоночных и редких автомобилей разных эпох, а также шлемы, костюмы, картины и другие тематические экспонаты. Осмотр музея проходит самостоятельно.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

  • Я заберу вас от места проживания в Центральном Сочи, Хосте, Адлере и после экскурсии доставлю обратно. Встреча в Лазаревском районе обсуждается в переписке к заказу.
  • В стоимость включен трансфер на автомобиле Hyundai Creta
  • Отдельно оплачивается экскурсия по Автодрому и музею — комбо билет 1200 руб. /взрослого, 800 руб. /ребенка 6-11 лет.

Особенности проведения экскурсии по Автодрому и музею

Экскурсии по падоку Сириус Автодрома проводят сотрудники автодрома по фиксированному расписанию (продолжительность — 1 час). Поэтому время начала нашей программы мы согласуем заранее, при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 166 туристов
Я живу в Сочи с 2014 года, но знаю его с детства, когда приезжал сюда на краевые и всесоюзные соревнования по лёгкой атлетике. Я люблю жизнь, люблю спорт, юмор, детей, историю, люблю Сочи, веду здоровый образ жизни. Представляю агентство, которое работает как с группами, так и с индивидуальными путешественниками. Безопасность и прекрасные впечатления гарантируем. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
Marina
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная, познавательная экскурсия. увидели и узнали много нового. Музей и автодром выше всяких похвал. Однозначно рекомендуем.
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Максим
Отличная и познавательная экскурсия,Алексей замечательный собеседник и гид (рассказал много интересного и по просьбе после экскурсии отвез нас в аэропорт,огромная ему благодарность)
Будем в следующий раз в Сочи обратимся к нему за другими экскурсиями, спасибо)
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Татьяна
Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили музей Ника Панули и автодром. Время прошло молниеносно. Спасибо Алексею.
Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили
Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили
Алексей очень интересный собеседник. Проехали по всем знаковым местам Сириуса, узнали много интересного и познавательного. Посетили
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A
Посетили экскурсию по Сириус Автодрому, нас сопровождал Алексей. Забрал из отеля и до автодрома рассказал некоторые факты о Сочи, а по прибытию прогулялись по Олимпийскому парку. Сама экскурсия позволяет заглянуть за кулисы гоночного мира — в боксы, комнату управления гонками и побывать на балконе для награждения гонщиков. Также побывали музей Ника Панули.
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А
Экскурсия с Алексеем прошла интересно, познавательно и очень душевно. Посетили Автодром и музей Ника Панули. Очень порадовало, что чудом попали сегодня (8 ноября 2025) на автогонки - это драйв и удача. Прогулялись по Олимпийскому парку, узнали много интересных фактов про Олимпиаду 2014. Затем направились в Сочи, спокойная и комфортная поездка с рассказом про Сочи и нашу Страну.
Нам очень понравилось! Рекомендую.
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Екатерина
Экскурсия понравилась!
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