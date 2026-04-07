Я обожаю спорт и скорость, сам водитель с большим стажем, видел вживую одну из гонок Формулы 1 в Сочи. И мне очень хочется поделиться с людьми своими эмоциями и знаниями по этой теме. В компании со мной вы откроете особый, гоночный мир Олимпийского парка, а сотрудники комплекса расскажут в деталях о самом автодроме.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обзорное знакомство с Олимпийским парком

Вы проедете и прогуляетесь по Олимпийской деревне, увидите Олимпийскую набережную, Университет «Сириус», космолёт «Буран», железнодорожный вокзал Сириус, современный концертный зал и другие объекты. Я расскажу об истории Олимпиады, развитии Имеретинской долины и федеральной территории Сириус. Вы увидите трассу Формулы-1 с лучших обзорных точек и знаменитую «Жар-птицу» — чашу Олимпийского огня.

Сириус Автодром — в деталях

А вот и главная цель нашей поездки! Мы осмотрим здание управления гонками, медиацентр, балкон для награждений и один из бывших боксов команды Ferrari, где сегодня выставлены спортивные автомобили, гоночный симулятор и макет болида Формулы-1. Вы узнаете, почему российский этап Формулы-1 признали лучшим в 2014 году, чем была уникальна сочинская трасса и как сегодня развивается Автодром.

В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора и создателя музея. В экспозиции представлено около 50 гоночных и редких автомобилей разных эпох, а также шлемы, костюмы, картины и другие тематические экспонаты. Осмотр музея проходит самостоятельно.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

Я заберу вас от места проживания в Центральном Сочи, Хосте, Адлере и после экскурсии доставлю обратно. Встреча в Лазаревском районе обсуждается в переписке к заказу.

В стоимость включен трансфер на автомобиле Hyundai Creta

Отдельно оплачивается экскурсия по Автодрому и музею — комбо билет 1200 руб. /взрослого, 800 руб. /ребенка 6-11 лет.

Особенности проведения экскурсии по Автодрому и музею

Экскурсии по падоку Сириус Автодрома проводят сотрудники автодрома по фиксированному расписанию (продолжительность — 1 час). Поэтому время начала нашей программы мы согласуем заранее, при бронировании.