Я обожаю спорт и скорость, сам водитель с большим стажем, видел вживую одну из гонок Формулы 1 в Сочи. И мне очень хочется поделиться с людьми своими эмоциями и знаниями по этой теме. В компании со мной вы откроете особый, гоночный мир Олимпийского парка, а сотрудники комплекса расскажут в деталях о самом автодроме и ретро-музее.

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Что вас ожидает

Обзорное знакомство с Олимпийским парком

Я провезу и проведу вас по Олимпийской деревне, покажу одноименную набережную и недавно открытый спорт-парк. Расскажу интересные факты об одной из главных достопримечательностей Большого Сочи, Имеретинской долине и новой федеральной территории Сириус. Вы увидите трассы Формулы 1 с удобного ракурса, а также полюбуетесь Жар-птицей — стилизованным факелом и чашей Олимпийского огня.

Сочи Автодром — в деталях

А вот и главная цель нашей поездки! Я покажу здание управления гонками, медиа-центр и балкон, где принимали награждения пилоты. Также вы взглянете на один из боксов, в котором во время Гран-при находился гараж команды Феррари, а сейчас установлены спортивные автомобили, гоночный симулятор и макет болида Формулы 1. Осматривая объекты, вы узнаете, почему российский этап Формулы 1 признали лучшим в 2014 году, какова протяженность и особенности нашей трассы, что интересного сейчас происходит на Автодроме, какие у него проблемы и перспективы.

В завершение вы посетите Музей автоспорта имени Николая Панули, коллекционера, реставратора, директора и организатора этого музея. Вместе мы рассмотрим гоночные и редкие автомобили разных эпох (их здесь около 50), а также костюмы, шлемы, картины и другие тематические экспонаты.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

Я заберу вас от места проживания в Центральном Сочи, Хосте, Адлере и после экскурсии доставлю обратно. Встреча в Лазаревском районе обсуждается в переписке к заказу.

В стоимость включен трансфер на автомобиле Hyundai Creta

Отдельно оплачивается экскурсия по Автодрому и музею — 1000 руб. /взрослого, 700 руб. /ребенка 6-11 лет, льготный — 700 руб.

Особенности проведения экскурсии по Автодрому и музею

Сочи Автодром принадлежит компании «Росгонки». Сборные экскурсии с местными сотрудниками по территории (длительность 1 час) и музею (30-40 минут) идут строго по расписанию. Поэтому время нашей программы мы согласуем заранее, при бронировании.