По популярности

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 463 отзыва По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю Начало: остановка «Театральная» Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00 780 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 53 отзыва Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов Начало: У железнодорожного вокзала 5 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... 9999 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 52 отзыва Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района) 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов 29 отзывов Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу) 8900 8 010 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 59 отзывов Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи Начало: На Курортном проспекте 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 34 отзыва Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом 13 340 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов Начало: На Платановой аллее в Сочи 6 677 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 115 отзывов Тайны забытого Сочи Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ... Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Сочи - город сталинских дворцов Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю Начало: Зимний театр 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Знакомство с Сочи и парком Дендрарий Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Музей керамики Юрия Новикова Погрузиться в мир творчества самобытного художника Начало: В Музее керамики Юрия Новикова 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 18 отзывов Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне от 17 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Роза Хутор - сердце Красной Поляны Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района) 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Дольмены - путешествие к местам силы Сочи Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры Начало: Пос. Каткова щель от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами Начало: От отеля (кроме Лазаревского района) 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой Начало: в поселке Красная Поляна от 8 670 ₽ за всё до 25 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто) Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости... 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник Начало: Ваш отель 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 12 отзывов Достопримечательности Сочи: полное погружение Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта 16 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Сочи на десерт Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу Начало: В районе улицы Театральной 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Солнечный Сочи Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории Начало: на улице Театральная от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест 9 400 ₽ за всё до 4 чел.