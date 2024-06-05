Необычные дома в Сочи

Найдено 25 экскурсий в категории «Необычные дома» в Сочи, цены от 780 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
463 отзыва
По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом
Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: остановка «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
780 за человека
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Тайны забытого Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
115 отзывов
Тайны забытого Сочи
Прикоснуться к загадочной изнанке и легендам города-курорта на групповой автобусной экскурсии
Начало: у вашего отеля или ближайшей для вас остановки общ...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
1 300 за человека
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Сочи
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 17 500 за всё до 7 чел.
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Роза Хутор - сердце Красной Поляны
Познакомиться с главными объектами курорта и узнать, как создавалась швейцарская сказка России
9 июня в 08:00
7 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Новый Афон - сердце Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: в поселке Красная Поляна
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Сочи на десерт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сочи на десерт
Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Начало: В районе улицы Театральной
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Солнечный Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: на улице Театральная
23 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
«Космические» места Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Космические» места Сочи
Погулять по центральным и тайным улочкам и отыскать следы визита первого космонавта планеты
Начало: у памятника Гагарину
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Интересный маршрут и потрясающая красотой нетронутая природа Абхазии! Денис очень аккуратный водитель, его рассказ ненавязчивый, с юмором, не перегруженный информацией - оставил приятное впечатление! После этой поездки есть желание снова вернуться!
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
    Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию по Сочи, после которой мы узнали массу интересного об истории и настоящем города. Хочется отметить глубокие знания гида и артистичную подачу материала. От души всем рекомендуем эту экскурсию!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Индивидуальная экскурсия - это всегда возможность посетить интересные и красивые места, где не встретишь массового туриста! Это возможность прикоснуться к местным обычаям изнутри. Было очень интересно и познавательно! Отличная экскурсия, прекрасный гид!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
    Бесконечно энергичная экскурсовод Анна рассказала нам всё о Сочи. Начиная от полезных свойств деревьев и заканчивая ритуалом с носом Андрея
    читать дальше

    Миронова. Мы посетили тайные сады, о которых знают не все местные, собрали немного листьев эвкалипта, чтоб не заболеть зимой, попили святой воды в соборе Архангела Михаила, увидели старую крепость в картинной галерее и многое другое. Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и смело записывайтесь на экскурсию. Вам понравится! Анну будем рекомендовать всем своим знакомым и друзьям! 🤍

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
    Если вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались в этом городе-вам к Анне!
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    Разочарование трансформируется в любовь!! И желание остаться или вернуться! Эмоции влюбленного в свой город, бережно хранящего историю человека, готового поделиться этим всем с нами - приезжими, отдыхающими,дорогого стоит! Аня! Спасибо за чудесную прогулку! За незабываемые впечатления! За эмоции и любовь к своему городу!😆

    Если вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались вЕсли вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались вЕсли вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались вЕсли вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались вЕсли вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались вЕсли вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались вЕсли вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались в
  • О
    Олег
    19 мая 2024
    Впервые в Сочи
    Илья очень приятный человек и отличный гид. Благодаря ему, местному жителю, и его интересным рассказам, посмотрели на Сочи, в котором были до этого много раз, как бы изнутри. Информация о точках на маршруте конечно также была увлекательной и полной. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Сочи
    Денису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры и до исторических фактов. Красивейшие виды на остановках с достаточным количеством времени, в том числе и на обед. Впечатление осталось великолепное. Рекомендуем!!!
    Денису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры иДенису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры иДенису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры иДенису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры иДенису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры иДенису огромное спасибо! Интересно составленный, не стандартный маршрут по Абхазии. Разнообразная информация, начиная от флоры и
  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Идеальное знакомство с Сочи
    Спасибо Белле за очень интересную экскурсию. Все было замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Необычные дома»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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