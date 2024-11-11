Добро пожаловать на плантации самого северного чая в мире! Мы с вами посетим завод по производству чая, разберёмся в технологиях и процессах.
Затем отправимся на плантации — чтобы сделать множество красивых фото в красном платье и продегустировать лучшие сорта.
Затем отправимся на плантации — чтобы сделать множество красивых фото в красном платье и продегустировать лучшие сорта.
Описание экскурсии
На комфортабельном автомобиле мы доберёмся до чайных плантаций в Мацесте:
- Сначала побываем на заводе по производству чая. Вы узнаете, откуда появился чай в Сочи и России и как его производят. Чем отличается производство чёрного чая от зелёного и в чём разница между Китайской и Японской технологией
- После экскурсии возможно два варианта продолжения программы:
— базовая дегустация чая
— посещение большой чайной плантации, где мастер проведёт чайную церемонию с полным погружением (оплачивается отдельно)
- После дегустации мы погуляем по плантации и сфотографируемся в красном платье
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- В стоимость включено: трансфер из Сочи и обратно, входные билеты на большую чайную плантацию, чаепитие, красное платье для фотосессии, мобильная фотосъёмка
- Поедем на автомобиле Hyundai ix35 или аналогичном. Для детей мы бесплатно предоставляем детское кресло или бустер в зависимости от возраста
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экскурсия по чайному заводу — 600 ₽ взрослый и 150 ₽ детский (3-7 лет)
- Профессиональная чайная церемония (по желанию и предварительной договорённости) — 2000 ₽ с человека
в понедельник и пятницу в 09:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3240 ₽
|Дети до 12 лет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции «Мацеста»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
11 ноя 2024
Отличная экскурсия! Эмоционально наполнена, уникальные пейзажи, необычный маршрут. Атмосферная дегустация чая. Евгения прекрасна, коммуникабельна, предвосхищает любые запросы, очень гибко реагирует на все пожелания. Получила наслаждение! Рекомендую от души❤️
А
Анастасия
15 окт 2024
Евгения - лучший организатор, которого я встречала. Экскурсия прошла на высшем уровне, с индивидуальным подходом. Сразу видно, когда человек заинтересован в том, чтобы все прошло отлично. Посетили интересное место, Евгения сделала восхитительные фотографии, которые навсегда запечатлили воспоминания об этом дне. Однозначно рекомендую к посещению. Сама с удовольствием вернусь снова, когда в следующий раз буду в этом удивительном крае.
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
1490013 410₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие
Погрузитесь в атмосферу традиционного китайского чаепития в Сочи. Узнайте секреты древнего ритуала и попробуйте уникальные сорта чая в компании до 6 человек
Начало: На улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1350₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Уникальная возможность увидеть скрытые от глаз туристов места: частные винодельни, чайные плантации и экоферму. Откройте для себя новые грани Сочи
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 700₽ за всё до 4 чел.