А Анастасия

Евгения - лучший организатор, которого я встречала. Экскурсия прошла на высшем уровне, с индивидуальным подходом. Сразу видно, когда человек заинтересован в том, чтобы все прошло отлично. Посетили интересное место, Евгения сделала восхитительные фотографии, которые навсегда запечатлили воспоминания об этом дне. Однозначно рекомендую к посещению. Сама с удовольствием вернусь снова, когда в следующий раз буду в этом удивительном крае.