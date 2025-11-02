читать дальше

Зимний театр, Морской вокзал,

Концертный зал- мы тоже увидели. Плюс услышали много интересного про улицы, по которым мы шли, подходящие к месту факты из истории города и его известных жителях, подкрепленные фотографиями, которые гид Елена подготовила для нас заранее, чтобы не зависеть от интернета. Отдельно хочется отметить, что гид пошла нам на встречу и перенесла место начала экскурсии ближе к месту нашего проживания. Плюс с пониманием и юмором отнеслась к тому, что дети иногда не к месту хотели есть,пить и т. д:-) Спасибо,Вам,Елена,что провели интересную экскурсию для нашей маленькой разновозрастной компании. Удачи Вам и успехов в дельнейшем!