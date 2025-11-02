Наше путешествие пройдет по самым интересным локациям центральной части города Сочи среди пальм и магнолий. Мы найдем знаковые точки, где ярко ощущается неповторимая атмосфера и особый колорит города. Вы унесете с собой частичку нашего света и тепла.
Описание экскурсииЦентральный район Сочи — это сердце курорта, где бьется его особый ритм. Здесь главная набережная, носящая имя Курортного проспекта, плавно перетекает в Морской вокзал, создавая оживленную и праздничную атмосферу. Прогуливаясь по тенистым аллеям Платановой рощи или по брусчатке у морского порта, невозможно не почувствовать смешение эпох: величественная сталинская архитектура соседствует с современными кофейнями и пальмовыми променадами. Центральный Сочи — это идеальная точка отсчета для знакомства с городом, где энергия моря, гор и курортной суеты создает неповторимое ощущение вечного лета.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Орджоникидзе
Завершение: Сочи, Курортный проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
2 ноя 2025
Добрый день. У меня была конкретная задача: недлинная экскурсия по Сочи без всяких дегустация- для себя и трёх детей, младшему из которых 5 лет. Собственно,все,что заявляют на автобусных обзорных экскурсиях-
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
22 ноя в 09:30
24 ноя в 17:00
9800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Сочи за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Сочи: панорамы с высоты, прогулка по набережной и порт, величие горы Ахун
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.