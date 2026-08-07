9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня Большой Сочи — это 109 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки.
Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нём первое приятное впечатление.
Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. Вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Проедем вниз мимо парка «Ривьера», потом к Морскому порту — главному «входу» в Сочи с воды, где вы изучите центр города, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходил кинофестиваль «Кинотавр». А ещё посетим самую высокую гору на побережье Сочи — Ахун, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения и увидеть панораму окрестностей города.
Рассказы о Сочи вчера и сегодня
Это путешествие по Сочи охватит его ключевые магистрали — поэтому вы увидите все «открыточные виды». А я наполню поездку рассказами о возникновении города, о становлении Сочи как курорта и о том, как эти места изменила Олимпиада. Поговорим также о коренных народах этой земли, о вхождении территорий в состав России, о современном многонациональном населении. Я с радостью поделюсь полезными советами от местного жителя.
По предварительному согласованию маршрут можно скорректировать.
Организационные детали
Выезд из районов Адлера, Олимпарка и других отдалённых районов по договоренности
Билет на смотровую площадку не входит в стоимость (100 ₽ за чел.)
Билет на колесо обозрения и въезд на Ахун не входят в стоимость экскурсии — 600 ₽ за чел. и 300 ₽ за чел. соответственно
Если вас укачивает на серпантинах, рекомендуем приобрести в аптеке специальные браслеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2382 туристов
Я организатор небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Вместе с коллегами проводим индивидуальные программы — для нас важно, чтобы во время поездок вам было комфортно и интересно.
Познавательные рассказы о наших краях помогут лучше узнать регион и увезти с собой яркие впечатления. Экскурсии проводим на автомобилях Kia K5 и минивэне Honda Stepwgn.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный и знающий экскурсовод и человек знающий и любящий свой город. Рекомендуем!
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И
Ирина
Прекрасный вариан для первого знакомства с городом. Экскурсия не перегружена. Красивве виды с высока на город посмотрели. Была на экскурсии с двумя детьми 12 и 5 лет,оба довольны. На машине с детьми очень удобно,никто не ноет, что устал)
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Д
Дарья
Экскурсия по Сочи и живописным окрестностям оказалась очень интересной и приятной, большое спасибо Максиму!
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Е
Елена
Познавательно, не повезло с погодой.
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Ирина
Очень увлекательное путешествие. Благодарим, Максима, за незабываемые впечатления, очень интересную подачу. Максим, профессионал своего дела!!! Время пролетело на одном дыхании и да же причуды погоды нам нисколько не помешали. Рекомендуем!
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Виктория
Все прошло отлично и интересно. При следующий поездке в Сочи обязательно обращусь к Максиму, много мест осталось не известными для меня)