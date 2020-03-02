9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные достопримечательности на авто и пешком

Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи и получили о городе общее представление, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. С высоты птичьего полета вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Следом спустимся вниз, и вы изучите центр города. Погуляете по живописному парку Ривьера и поймете, почему его любят местные. Я отвезу вас к Морскому порту, главному «входу» в Сочи с воды, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходит кинофестиваль «Кинотавр». А еще посетим один из дворцов-памятников советского неоклассицизма.

Рассказы о Сочи вчера и сегодня

Это путешествие по Сочи охватит его ключевые магистрали — поэтому вы увидите все «открыточные виды». А я наполню поездку рассказами о возникновении города, о становлении Сочи как курорта и о том, как эти места изменила Олимпиада. Поговорим также о коренных народах этой земли, о вхождении территорий в состав России, о современном многонациональном населении. Конечно, я сориентирую вас в городе и с радостью поделюсь полезными советами от местного жителя.

Темы рассказов и маршрут можно скорректировать по вашим интересам. Например, посетить Красную поляну, Олимпийский парк, гору Ахун со смотровой площадкой (стоимость таких маршрутов обсуждается в переписке).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с Сочи.