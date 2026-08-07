9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать Сочи за 2 часа

Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня Большой Сочи — это 109 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки.

Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нём первое приятное впечатление.
5
31 отзыв
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа

Описание экскурсии

Главные достопримечательности на авто и пешком

Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. Вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Проедем вниз мимо парка «Ривьера», потом к Морскому порту — главному «входу» в Сочи с воды, где вы изучите центр города, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходил кинофестиваль «Кинотавр». А ещё посетим самую высокую гору на побережье Сочи — Ахун, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения и увидеть панораму окрестностей города.

Рассказы о Сочи вчера и сегодня

Это путешествие по Сочи охватит его ключевые магистрали — поэтому вы увидите все «открыточные виды». А я наполню поездку рассказами о возникновении города, о становлении Сочи как курорта и о том, как эти места изменила Олимпиада. Поговорим также о коренных народах этой земли, о вхождении территорий в состав России, о современном многонациональном населении. Я с радостью поделюсь полезными советами от местного жителя.

По предварительному согласованию маршрут можно скорректировать.

Организационные детали

  • Выезд из районов Адлера, Олимпарка и других отдалённых районов по договоренности
  • Билет на смотровую площадку не входит в стоимость (100 ₽ за чел.)
  • Билет на колесо обозрения и въезд на Ахун не входят в стоимость экскурсии — 600 ₽ за чел. и 300 ₽ за чел. соответственно
  • Если вас укачивает на серпантинах, рекомендуем приобрести в аптеке специальные браслеты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2382 туристов
Я организатор небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Вместе с коллегами проводим индивидуальные программы — для нас важно, чтобы во время поездок вам было комфортно и интересно. Познавательные рассказы о наших краях помогут лучше узнать регион и увезти с собой яркие впечатления. Экскурсии проводим на автомобилях Kia K5 и минивэне Honda Stepwgn.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
2
3
2
1
1
Ольга
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный и знающий экскурсовод и человек знающий и любящий свой город. Рекомендуем!
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный
Спасибо за маленькое путешествие по Сочи. Получили огромное удовольствие от экскурсии по городу. Максим ответственный, позитивный
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И
Прекрасный вариан для первого знакомства с городом. Экскурсия не перегружена. Красивве виды с высока на город посмотрели. Была на экскурсии с двумя детьми 12 и 5 лет,оба довольны. На машине с детьми очень удобно,никто не ноет, что устал)
Прекрасный вариан для первого знакомства с городом. Экскурсия не перегружена. Красивве виды с высока на город
Прекрасный вариан для первого знакомства с городом. Экскурсия не перегружена. Красивве виды с высока на город
Прекрасный вариан для первого знакомства с городом. Экскурсия не перегружена. Красивве виды с высока на город
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Д
Экскурсия по Сочи и живописным окрестностям оказалась очень интересной и приятной, большое спасибо Максиму!
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Е
Познавательно, не повезло с погодой.
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Ирина
Очень увлекательное путешествие.
Благодарим, Максима, за незабываемые впечатления, очень интересную подачу.
Максим, профессионал своего дела!!!
Время пролетело на одном дыхании и да же причуды погоды нам нисколько не помешали.
Рекомендуем!
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Виктория
Все прошло отлично и интересно. При следующий поездке в Сочи обязательно обращусь к Максиму, много мест осталось не известными для меня)
Все прошло отлично и интересно. При следующий поездке в Сочи обязательно обращусь к Максиму, много мест осталось не известными для меня)
Все прошло отлично и интересно. При следующий поездке в Сочи обязательно обращусь к Максиму, много мест осталось не известными для меня)
Все прошло отлично и интересно. При следующий поездке в Сочи обязательно обращусь к Максиму, много мест осталось не известными для меня)
Все прошло отлично и интересно. При следующий поездке в Сочи обязательно обращусь к Максиму, много мест осталось не известными для меня)
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