9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии

Максим
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Максим – ваш гид
Сегодня Большой Сочи — это 140 км вдоль побережья.

За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете визитные карточки старого города.

Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки.

Погрузитесь в современную сочинскую жизнь в парке Ривьера.

Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи.

Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое (конечно, приятное!) впечатление.
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча Центральный район. Выезд с других районов по договоренности
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У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа

Что вас ожидает

Главные достопримечательности на авто и пешком
Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи и получили о городе общее представление, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. С высоты птичьего полета вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Следом спустимся вниз, и вы изучите центр города. Погуляете по живописному парку Ривьера и поймете, почему его любят местные. Я отвезу вас к Морскому порту, главному «входу» в Сочи с воды, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходит кинофестиваль «Кинотавр». А еще посетим один из дворцов-памятников советского неоклассицизма.

Рассказы о Сочи вчера и сегодня
Это путешествие по Сочи охватит его ключевые магистрали — поэтому вы увидите все «открыточные виды». А я наполню поездку рассказами о возникновении города, о становлении Сочи как курорта и о том, как эти места изменила Олимпиада. Поговорим также о коренных народах этой земли, о вхождении территорий в состав России, о современном многонациональном населении. Конечно, я сориентирую вас в городе и с радостью поделюсь полезными советами от местного жителя.

Темы рассказов и маршрут можно скорректировать по вашим интересам. Например, посетить Красную поляну, Олимпийский парк, гору Ахун со смотровой площадкой (стоимость таких маршрутов обсуждается в переписке).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с Сочи.

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего проживания включен в стоимость (кроме Красной поляны и Лазаревского района).
  • Билет на смотровую площадку не входит в стоимость (100 руб. с человека).
  • Рекомендую заказывать экскурсию вечером (когда Сочи особенно прекрасен).
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Узнать Сочи за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральный район. Выезд с других районов по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Город Сочи имеет уникальное географическое расположение — единственное место в России с субтропическим климатом, величественными горами и, конечно же, морем. Олимпийские игры дали мощный стимул для развития Сочи как круглогодичного курорта. Предлагаю вместе со мной познакомиться с историей этих мест, прогуляться по самым живописным уголкам Сочи и, конечно же, Олимпийскому парку и Красной Поляне. Также провожу однодневные экскурсионные туры в Абхазию.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Спасибо Максиму, было очень познавательно! Экскурсия короткая, не утомительная, Максим провез нас по самым красивым и известным местам города, без авто было бы тяжело все это успеть посмотреть. А уж до санатория имени Орджоникидзе, такого величественного и помпезного, увы, ныне заброшенного, точно бы никогда не добрались.
У нас остались самые теплые впечатления! Рекомендуем!
2 февраля 2020
Экскурсия прошла на ура! Впервые посмотрели исторический центр Сочи. Хотя в других районах бывали много раз, но всё равно увидели что-то новое. Интересно и познавательно. Особенно понравились смотровая башня и старый дворец. Спасибо, Максим!
Михаил
30 января 2020
Спасибо Максиму, очень познавательно! Экскурсия короткая и включает как известные места в историческом центре, так и необычные. Вид со смотровой - превосходный. Отлично подойдет тем, кто в Сочи впервые.
4 января 2020
Экскурсия понравилась. Маршрут подобран и составлен индивидуально под нас. Показаны интересные и нестандартные места.
21 сентября 2019
С удовольствием проехались-прогулялись с Максимом по Сочи. Это очень удобно: гид на машине провез нас по самым красивым и известным местам города, самостоятельно было бы тяжело все это успеть посмотреть. Тем более мы были большой компанией: я, мой сын 16 лет и мои родители, им уже за 75 и много ходить тяжело. Благодаря Максиму за два часа мы успели побывать в самых разных местах! А еще Максим свозил нас на смотровую площадку, откуда Сочи виден как на ладони! Кроме того, Максим интересный рассказчик, да и вообще приятный собеседник. Экскурсии Максима (а мы побывали на двух) - это не сухой официальный рассказ, а , скорее, мини-путешествие в отличной дружеской компании! Моя мама делилась и своими воспоминаниями, о том, как была в Сочи еще в 70х годах, мы обсуждали, как изменился город - было очень интересно! Кроме того, Максим дал нам много полезных советов о том, как провести время в Сочи и Адлере самостоятельно, что лучше посмотреть. Приятно такое неравнодушное заботливое отношение. Одним словом, искренне рекомендуем Максима как гида! У нас остались самые теплые впечатления.
6 сентября 2019
Впервые в Сочи, были на обзорной экскурсии "Узнать Сочи за 2 часа" (предварительно скорректированной по нашим предпочтениям). Впечатление очень хорошее. Экскурсовод Максим пунктуален, воспитан, хороший собеседник, прекрасно знает город и различные факты о нем, хороший водитель. Получили только положительные эмоции! Рекомендуем!
4 августа 2019
Максиму удалось познакомить меня с городом. Узнала много интересных фактов и вечер прошел с пользой! Конечно за 2 часа невозможно местить всю историю, но ему удалось рассказать о главном)
5 мая 2019
Посетили красивые места Сочи на закате, повезло с погодой! Максим - хороший водитель, приятный молодой человек.
Немного не хватило истории города и может каких-то необычных интересных фактов о Сочи.
22 апреля 2019
НЕ рекоммендую Максима, обычный парень с машиной.
Рассказать ему о Сочи нечего, т.к. ничего не знает, не образован, нулевой
Кругозор, в Сочи живет недавно. Потеряные деньги и время...
Максим, не морочьте людям голову.

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