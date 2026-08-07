9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодня Большой Сочи — это 109 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нём первое приятное впечатление.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности на авто и пешком

Чтобы вы лучше представили масштабы Сочи, в первую очередь отправимся на смотровую площадку. Вам откроются панорамные виды: с одной стороны — на морской горизонт, набережную и порт, с другой — на окружающие Сочи горы. Здесь идеально встречать закаты и провожать рассветы с чашечкой кофе (на площадке сделали кафе). Проедем вниз мимо парка «Ривьера», потом к Морскому порту — главному «входу» в Сочи с воды, где вы изучите центр города, и к Зимнему театру, возле которого ежегодно проходил кинофестиваль «Кинотавр». А ещё посетим самую высокую гору на побережье Сочи — Ахун, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения и увидеть панораму окрестностей города.

Рассказы о Сочи вчера и сегодня

Это путешествие по Сочи охватит его ключевые магистрали — поэтому вы увидите все «открыточные виды». А я наполню поездку рассказами о возникновении города, о становлении Сочи как курорта и о том, как эти места изменила Олимпиада. Поговорим также о коренных народах этой земли, о вхождении территорий в состав России, о современном многонациональном населении. Я с радостью поделюсь полезными советами от местного жителя.

По предварительному согласованию маршрут можно скорректировать.

Организационные детали