1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
«А на Платановой аллее вы наглядно познакомитесь с принципами озеленения всего курорта и узнаете историю первой пальмы»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
«Я покажу главные достопримечательности и расскажу, почему на Виноградной улице не растут виноградники, как появилось и прижилось слово Ривьера и какие знаменитые люди поcещали город»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
«В экскурсии собраны главные достопримечательности Красной Поляны — три лучших горнолыжных курорта и символы, без которых трудно представить местную культуру»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Я расскажу главное об этих местах и сделаю для вас снимки на телефон»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
2222220 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«В легендарной деревушке Солохаул вы выпьете по чашечке горячего напитка в тени вековой липы и цветущего сада, познакомитесь с первыми чаеводами города и увидите старинную плантацию»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
«🍲 Также в программе — знакомство с абхазской кухней и вкусный чай с домашним пирогом»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
«Вы познакомитесь с разными видами ордеров и заново откроете для себя архитекторов, которые творили в нашем городе»
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
«Вы поймёте, почему именно Сочи Сталин выбрал для возведения крупнейшего в СССР курорта, познакомитесь с наследием разных эпох и современным городом-курортом»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Гора Ахун — лучшая природная обзорная площадка Сочи»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Первое знакомство с городом всегда волнительно»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Сочи за 2 часа
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Главные достопримечательности на авто и пешком»
9 июня в 09:00
10 июня в 12:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
«Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Итак, фоном для знакомства с эпохой и архитектурой сталинского ампира станут следующие достопримечательности:»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
«Веселье, шутки, юмор Вам обеспечены при знакомстве»
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
«Всего за два часа вы максимально полно познакомитесь с историей Сочи»
Расписание: По графику
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
700₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
«Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤ Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero»
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Познакомитесь с бытом переселенцев и работами сочинских художников и узнаете, как складывалась история города на протяжении столетий»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям города»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«Квест-знакомство с символами города»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
«Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять «Страну Души»»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
«С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России»
Расписание: ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
«В ходе нашей обзорной экскурсии вы увидите все основные локации: подниметесь на гору Ахун, побываете на даче Сталина и чайных плантациях, посетите Морской порт, городские парки и многое другое»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберемся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ЕЕлена5 июня 2024Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
- ААнастасия4 июня 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
- LLubov3 июня 2024Всем,интересующимся историей города Сочи,однозначно рекомендую. Очень приятная рассказчица проведет по знаковым местам,остановиться на деталях,ответит на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Получили удовольствие от общения и новой информации. Спасибо.
- ЮЮрий3 июня 202420 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
- ВВячеслав3 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось
- ААлександра3 июня 2024Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать.
- ЕЕлена2 июня 2024Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
- ММарина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Обзорные" можно забронировать 71 экскурсию от 450 до 23 200 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 3829 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Изучение достопримечательностей города Сочи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Сочи много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024