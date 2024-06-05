🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 210 отзывов Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники Начало: У железнодорожного вокзала Сочи «А на Платановой аллее вы наглядно познакомитесь с принципами озеленения всего курорта и узнаете историю первой пальмы» Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00 675 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 285 отзывов Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории Начало: От отеля, где остановились туристы «Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи» от 4 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 53 отзыва Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов Начало: У железнодорожного вокзала «Я покажу главные достопримечательности и расскажу, почему на Виноградной улице не растут виноградники, как появилось и прижилось слово Ривьера и какие знаменитые люди поcещали город» 5 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... 9999 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 97 отзывов Популярное предложение Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере от 12900 11 610 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас Начало: У Зимнего театра 800 ₽ за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 4.5 часа 40 отзывов Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи Начало: В микрорайоне Новая Мацеста 14500 13 775 ₽ за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 146 отзывов Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды Начало: В Морском порту Сочи 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города Начало: Центральный район Сочи от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Курорты Красной Поляны Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя «В экскурсии собраны главные достопримечательности Красной Поляны — три лучших горнолыжных курорта и символы, без которых трудно представить местную культуру» 9 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 34 отзыва Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом 13 340 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 6 часов 30 отзывов Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ... «Я расскажу главное об этих местах и сделаю для вас снимки на телефон» 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 11 часов 191 отзыв Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения... 22222 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Многоликий Сочи: главное за день За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас Начало: место вашего проживания «В легендарной деревушке Солохаул вы выпьете по чашечке горячего напитка в тени вековой липы и цветущего сада, познакомитесь с первыми чаеводами города и увидите старинную плантацию» 11 735 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 38 отзывов Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада Начало: В месте вашего проживания «🍲 Также в программе — знакомство с абхазской кухней и вкусный чай с домашним пирогом» 6 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов Начало: На Платановой аллее в Сочи «Вы познакомитесь с разными видами ордеров и заново откроете для себя архитекторов, которые творили в нашем городе» 6 677 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Солнечное Очарование Черноморских Историй Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века Начало: в районе Морского вокзала 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 104 отзыва Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места Начало: У ж/д вокзала Сочи «Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун» 7 689 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 9 часов 918 отзывов Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос... Расписание: ежедневно в 09:00 1000 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 13 отзывов Тайны курортного Сочи: прогулка с историком Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город Начало: У касс Зимнего театра «Вы поймёте, почему именно Сочи Сталин выбрал для возведения крупнейшего в СССР курорта, познакомитесь с наследием разных эпох и современным городом-курортом» 670 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5.5 часов 48 отзывов Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об... «Гора Ахун — лучшая природная обзорная площадка Сочи» Расписание: ежедневно в 11:45 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Сочи: знакомство с городом Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта Начало: У ж/д вокзала Сочи «Первое знакомство с городом всегда волнительно» 3610 3 249 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Узнать Сочи за 2 часа Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере «Главные достопримечательности на авто и пешком» от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 96 отзывов В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п... Расписание: ежедневно в 06:00 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 3 отзыва Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи Расписание: ежедневно в 06:00 1 740 ₽ за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы «Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица» 16 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 7 отзывов Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей Начало: На площади ж/д вокзала Сочи «Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи» Расписание: в понедельник и четверг в 09:15 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Сочи - город сталинских дворцов Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю Начало: Зимний театр «Итак, фоном для знакомства с эпохой и архитектурой сталинского ампира станут следующие достопримечательности:» 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Фантастические растения Сочи и где они обитают Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей Начало: На Платановой аллее Сочи 8 145 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Знакомство с Сочи и парком Дендрарий Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4.5 часа 2 отзыва Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Три водопада за один день Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Джиппинг в Абхазию Групповая 12 часов 48 отзывов На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком Начало: По договоренности «Веселье, шутки, юмор Вам обеспечены при знакомстве» Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30 от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 194 отзыва Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи» «Всего за два часа вы максимально полно познакомитесь с историей Сочи» Расписание: По графику 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 15 минут 7 отзывов Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи Начало: Сочи, ул. Театральная, 2 «Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤ Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero» Расписание: См. календарь 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв О Сочи с любовью Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи «Познакомитесь с бытом переселенцев и работами сочинских художников и узнаете, как складывалась история города на протяжении столетий» 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов 150 отзывов Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка «Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям города» Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города Начало: У музея Спортивной славы Сочи «Квест-знакомство с символами города» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу) Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица Начало: На границе России и Абхазии «Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять «Страну Души»» от 23 200 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере «С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России» Расписание: ежедневно 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия Начало: Место вашего проживания «В ходе нашей обзорной экскурсии вы увидите все основные локации: подниметесь на гору Ахун, побываете на даче Сталина и чайных плантациях, посетите Морской порт, городские парки и многое другое» Расписание: В любой день, в любое время 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города «Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберемся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун» 8 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 24 отзыва На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк... Расписание: ежедневно в 07:00 1 800 ₽ за человека