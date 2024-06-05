Обзорные и познавательные экскурсии Сочи

Найдено 71 экскурсия в категории «Обзорные» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
210 отзывов
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
«А на Платановой аллее вы наглядно познакомитесь с принципами озеленения всего курорта и узнаете историю первой пальмы»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675 за человека
Вечерний Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
285 отзывов
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи»
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
«Я покажу главные достопримечательности и расскажу, почему на Виноградной улице не растут виноградники, как появилось и прижилось слово Ривьера и какие знаменитые люди поcещали город»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
97 отзывов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800 за человека
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Курорты Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
«В экскурсии собраны главные достопримечательности Красной Поляны — три лучших горнолыжных курорта и символы, без которых трудно представить местную культуру»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 800 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Я расскажу главное об этих местах и сделаю для вас снимки на телефон»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
191 отзыв
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
2222220 000 за всё до 6 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«В легендарной деревушке Солохаул вы выпьете по чашечке горячего напитка в тени вековой липы и цветущего сада, познакомитесь с первыми чаеводами города и увидите старинную плантацию»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Знакомство с гостеприимной Абхазией
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
38 отзывов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
«🍲 Также в программе — знакомство с абхазской кухней и вкусный чай с домашним пирогом»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700 за человека
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
«Вы познакомитесь с разными видами ордеров и заново откроете для себя архитекторов, которые творили в нашем городе»
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Солнечное Очарование Черноморских Историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
«Вы поймёте, почему именно Сочи Сталин выбрал для возведения крупнейшего в СССР курорта, познакомитесь с наследием разных эпох и современным городом-курортом»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Гора Ахун — лучшая природная обзорная площадка Сочи»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Первое знакомство с городом всегда волнительно»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249 за всё до 8 чел.
Узнать Сочи за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Узнать Сочи за 2 часа
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«Главные достопримечательности на авто и пешком»
9 июня в 09:00
10 июня в 12:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
«Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«Затем вы сможете самостоятельно продолжить знакомство с Сочи»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Итак, фоном для знакомства с эпохой и архитектурой сталинского ампира станут следующие достопримечательности:»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Фотопрогулка
4.5 часа
2 отзыва
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 5 чел.
Три водопада за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
48 отзывов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
«Веселье, шутки, юмор Вам обеспечены при знакомстве»
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
194 отзыва
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
«Всего за два часа вы максимально полно познакомитесь с историей Сочи»
Расписание: По графику
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
700 за человека
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
7 отзывов
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Сочи
Начало: Сочи, ул. Театральная, 2
«Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤ Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero»
Расписание: См. календарь
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
О Сочи с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Познакомитесь с бытом переселенцев и работами сочинских художников и узнаете, как складывалась история города на протяжении столетий»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
150 отзывов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
«Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям города»
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000 за человека
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«Квест-знакомство с символами города»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
«Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять «Страну Души»»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
Обзор всех самых известных достопримечательностей Сочи за 4 часа
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: история, природа и культура за 4 часа
Погрузитесь в атмосферу старого Сочи, насладитесь панорамными видами и узнайте уникальные истории, сопровождающие каждое место
Начало: Ваш отель в Сочи или Адлере
«С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России»
Расписание: ежедневно
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
«В ходе нашей обзорной экскурсии вы увидите все основные локации: подниметесь на гору Ахун, побываете на даче Сталина и чайных плантациях, посетите Морской порт, городские парки и многое другое»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
«Там, в зависимости от вашего выбора, мы совершим прогулку к живописным водопадам, беседуя о местной природе, либо доберемся до одной из самых впечатляющих обзорных точек на горе Ахун»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
На внедорожниках - к красавице-Рице и великану Гегскому водопаду
Совершить крутую поездку к главным достопримечательностям Страны души и искупаться в море
Начало: Граница пешеходная часть или от ближайшей остановк...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 800 за человека
Знакомьтесь, Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«Вы увидите все главные достопримечательности Сочи: морской порт, парк развлечений Ривьера, Зимний театр с неоклассической колоннадой и старинный маяк, освещающий путь морякам уже более ста лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Город-сказка Сочи
    Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
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    интеллигентный человек, живо интересуется своими слушателями - компаньонами в прогулке. Хорошо поставлена речь, приятно воспринимать подготовленный структурированный материал, который подается не заученными фразами, а живо и в меру эмоционально. Для нас это было информативно, интересно, заставило по новомоу взглянуть на город. Спасибо, Елена,и до новых встреч на других ваших экскурсиях.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
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    Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч.

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
  • L
    Lubov
    3 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Всем,интересующимся историей города Сочи,однозначно рекомендую. Очень приятная рассказчица проведет по знаковым местам,остановиться на деталях,ответит на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Получили удовольствие от общения и новой информации. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • В
    Вячеслав
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Отличная экскурсия, все понравилось
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Вечерний Сочи
    Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать.
    Все прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпатьВсе прошло отлично. Единственный минус, позднее время окончания экскурсии. В конце уже начинаешь засыпать
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Обзорные»

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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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