Узнать, как Сочи появился на карте Российской империи и стал городом мечты
Это будет лёгкая групповая экскурсия в дружеской атмосфере.
Вы пройдётесь по самым живописным достопримечательностям города, который, словно живая душа, откроет свою интересную историю рождения.
Под шум морского прибоя узнаете, чьи желания и мечты меняли судьбу Сочи, как он «взрослел» и хорошел.
Вы пройдётесь по самым живописным достопримечательностям города, который, словно живая душа, откроет свою интересную историю рождения.
Под шум морского прибоя узнаете, чьи желания и мечты меняли судьбу Сочи, как он «взрослел» и хорошел.
Ближайшие даты:
23
авг
авг
30
авг
авг
6
сен
сен
13
сен
сен
20
сен
сен
27
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Неторопливо прогуляемся под тёплым южным солнцем по знаковым местам города.
- Вы посетите визитную карточку Сочи — респектабельный и величественный Морской порт.
- Побываете на символическом «нулевом километре», где я расскажу, как город появился на территории Российской империи.
- Увидите первый православный храм в Черноморском округе.
- Перенесётесь в 70-е годы прошлого века и узнаете, почему концертный зал на берегу моря называется «Фестивальный».
- Пройдётесь по самому живописному парку Сочи под названием «Приморский».
- Познакомитесь с основными культурными объектами и узнаете, какие годы жизни города стали для него поистине переломными.
- Насладитесь шикарными видами со смотровых площадок.
- Продегустируете минеральную воду и по желанию отдохнёте в уютном парке за чашкой кофе или стаканом лимонада.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста
- Кофе или лимонад оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Морском порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 1041 туриста
Меня зовут Елена. Я уже больше пяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
8 авг 2023
Экскурсия понравилась, всем рекомендую. Маршрут: от Морского вокзала до Летнего театра, прошли неспешно примерно за 2,5 часа.
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