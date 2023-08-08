Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю

Узнать, как Сочи появился на карте Российской империи и стал городом мечты

5
1 отзыв
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Это будет лёгкая групповая экскурсия в дружеской атмосфере.

Вы пройдётесь по самым живописным достопримечательностям города, который, словно живая душа, откроет свою интересную историю рождения.

Под шум морского прибоя узнаете, чьи желания и мечты меняли судьбу Сочи, как он «взрослел» и хорошел.
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Неспешная прогулка по Сочи с погружением в историю
Ближайшие даты:
23
авг
30
авг
6
сен
13
сен
20
сен
27
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Неторопливо прогуляемся под тёплым южным солнцем по знаковым местам города.

  • Вы посетите визитную карточку Сочи — респектабельный и величественный Морской порт.
  • Побываете на символическом «нулевом километре», где я расскажу, как город появился на территории Российской империи.
  • Увидите первый православный храм в Черноморском округе.
  • Перенесётесь в 70-е годы прошлого века и узнаете, почему концертный зал на берегу моря называется «Фестивальный».
  • Пройдётесь по самому живописному парку Сочи под названием «Приморский».
  • Познакомитесь с основными культурными объектами и узнаете, какие годы жизни города стали для него поистине переломными.
  • Насладитесь шикарными видами со смотровых площадок.
  • Продегустируете минеральную воду и по желанию отдохнёте в уютном парке за чашкой кофе или стаканом лимонада.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста
  • Кофе или лимонад оплачиваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
8 авг 2023
Экскурсия понравилась, всем рекомендую. Маршрут: от Морского вокзала до Летнего театра, прошли неспешно примерно за 2,5 часа.

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