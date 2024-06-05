1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 июня в 08:30
17 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
2222220 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Стильная фотопрогулка по Сочи
Представить, что город - это холст, и создать на нём неповторимое произведение искусства
Начало: У ЦУМа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
45003 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусный кофе по-сочински
Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи
Начало: У входа в ЦУМ
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249₽ за всё до 8 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 202405.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ООльга5 июня 2024Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
- ЕЕлена5 июня 2024Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- ААнастасия4 июня 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
- ММаргарита4 июня 2024Марина просто замечательная) Спасибо за фото и прекрасную прогулку Я очень довольна)
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Самое главное»
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