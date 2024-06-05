Увидеть самое главное в Сочи

Найдено 86 экскурсий в категории «Самое главное» в Сочи, цены от 300 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
46 отзывов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
210 отзывов
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675 за человека
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
94 отзыва
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620 за человека
Экскурсия по солнечной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
337 отзывов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000 за всё до 6 чел.
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Гагра и озеро Рица - первое знакомство с Абхазией
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
97 отзывов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610 за всё до 6 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Золотое кольцо Сочи: Путешествие по главным достопримечательностям
Пятичасовая экскурсия по Золотому кольцу Сочи - идеальный способ увидеть самые знаковые места города и окунуться в его историю
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
72 отзыва
Волшебное путешествие к озеру Рица из Сочи: история и природа
Исследуйте сокровища Абхазии: от древних крепостей до величественного озера Рица с эксклюзивным гидом
Начало: В вашем отеле в Сочи, кроме Лазаревского района
13 июня в 08:30
17 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Большая поездка в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
62 отзыва
Большая поездка в Абхазию: от Сочи к древним крепостям
Путешествие в Абхазию из Сочи: исторические крепости, уникальные ущелья и легендарные водопады в одной поездке
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
191 отзыв
Экскурсия из Сочи: здравствуй, Абхазия
Отправляйтесь в живописную Абхазию, чтобы насладиться водопадами, озерами и каньонами. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Начало: В Сочи, либо на Красной поляне. В случае посещения...
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
2222220 000 за всё до 6 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с гостеприимной Абхазией
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
38 отзывов
Знакомство с гостеприимной Абхазией: природа, история и кухня
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Абхазии. Откройте для себя величие Голубого озера, Рицы и Гегского водопада
Начало: В месте вашего проживания
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 700 за человека
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Солнечное Очарование Черноморских Историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675 за всё до 4 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
380 отзывов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240 за человека
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
918 отзывов
Экскурсия по курортам Красной Поляны и Олимпийскому парку
Погрузитесь в историю Олимпиады-2014, курортов Красной Поляны и восхитительных горных видов
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1000450 за человека
Стильная фотопрогулка по Сочи
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Стильная фотопрогулка по Сочи
Представить, что город - это холст, и создать на нём неповторимое произведение искусства
Начало: У ЦУМа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
45003 600 за всё до 4 чел.
Вкусный кофе по-сочински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Вкусный кофе по-сочински
Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи
Начало: У входа в ЦУМ
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 300 за всё до 4 чел.
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249 за всё до 8 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Красота дикой природы Сочи
    05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия великолепно прошла. Кристина- милая, знающий свое дело экскурсовод. Удивила точность и организованность. Автобус до минуты соблюдал точность.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Город-сказка Сочи
    Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
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    интеллигентный человек, живо интересуется своими слушателями - компаньонами в прогулке. Хорошо поставлена речь, приятно воспринимать подготовленный структурированный материал, который подается не заученными фразами, а живо и в меру эмоционально. Для нас это было информативно, интересно, заставило по новомоу взглянуть на город. Спасибо, Елена,и до новых встреч на других ваших экскурсиях.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
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    Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч.

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Стильная фотопрогулка по Сочи
    Марина просто замечательная) Спасибо за фото и прекрасную прогулку Я очень довольна)
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Большая поездка в Абхазию
    Прекрасная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Самое главное»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
  2. Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
  3. Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
  4. «Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
  5. Экскурсия по солнечной Абхазии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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