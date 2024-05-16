Первое знакомство с городом всегда волнительно. Я сделаю его лёгким и приятным.
Покажу всё, что стоит увидеть во время первого визита в Сочи: от крепостных стен, с которых начинался город, до тенистых аллей Приморского парка.
Расскажу, почему Сталина считают крёстным отцом курорта и как Сочи стал всесоюзной здравницей, а затем превратился в олимпийский мегаполис.
Покажу всё, что стоит увидеть во время первого визита в Сочи: от крепостных стен, с которых начинался город, до тенистых аллей Приморского парка.
Расскажу, почему Сталина считают крёстным отцом курорта и как Сочи стал всесоюзной здравницей, а затем превратился в олимпийский мегаполис.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Прогуляемся по главной пешеходной улице — Навагинской, и обсудим, как зарождался и развивался город.
- На месте Александрийской крепости обнаружим знаковый «Нулевой километр» и прикоснёмся к истокам Сочи.
- Осмотрим руины крепостных стен и отправимся на лестницу, ставшую местным историческим календарем.
- В Платановой аллее поговорим о принципах озеленения всего курорта и вспомним, как здесь появились первые пальмы.
- Увидим главную пристань города — Морской вокзал.
- Посмотрим на храм Архангела Михаила, навестим памятник Высоцкому и погуляем в Приморском парке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 1178 туристов
Сочи — пятый в моем списке городов, куда я переехала. Обожаю приезжать в новый город и впитывать его историю и истории. Искать интересные факты в архивах, слушать рассказы местных жителей. Я покажу вам Сочи так, как хотела бы, чтобы его показали мне.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
16 мая 2024
Очень рад, что выбрал именно этого гида. Юля - это лучший гид для москвичей - она рассказывает быстро (чтобы резко темп жизни не менять), четко, ёмко, интересно, по делу. О
Е
Евгения
29 апр 2024
Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую 👍
Е
Евгений
8 апр 2024
Все понравилось, хорошая экскурсия, Юлия очень позитивный человек 👍
Маргарита
8 апр 2024
Спасибо большое за экскурсию! Юлия очень трепетно отнеслась как к моей маме, так и к дочери. В итоге удовольствие получили все! Ребëнок,10 лет, впервые сам похвалил и экскурсию и экскурсовода. Мы могли фотографироваться в любых местах, Юлия нас нигде не торопила.
Ещё раз большое спасибо!
Ещё раз большое спасибо!
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