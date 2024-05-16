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Первое знакомство с городом всегда волнительно. Я сделаю его лёгким и приятным.



Покажу всё, что стоит увидеть во время первого визита в Сочи: от крепостных стен, с которых начинался город, до тенистых аллей Приморского парка.



Расскажу, почему Сталина считают крёстным отцом курорта и как Сочи стал всесоюзной здравницей, а затем превратился в олимпийский мегаполис.