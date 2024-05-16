Сочи: знакомство с городом

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Первое знакомство с городом всегда волнительно. Я сделаю его лёгким и приятным.

Покажу всё, что стоит увидеть во время первого визита в Сочи: от крепостных стен, с которых начинался город, до тенистых аллей Приморского парка.

Расскажу, почему Сталина считают крёстным отцом курорта и как Сочи стал всесоюзной здравницей, а затем превратился в олимпийский мегаполис.
5
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Сочи: знакомство с городом
Сочи: знакомство с городом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Прогуляемся по главной пешеходной улице — Навагинской, и обсудим, как зарождался и развивался город.
  • На месте Александрийской крепости обнаружим знаковый «Нулевой километр» и прикоснёмся к истокам Сочи.
  • Осмотрим руины крепостных стен и отправимся на лестницу, ставшую местным историческим календарем.
  • В Платановой аллее поговорим о принципах озеленения всего курорта и вспомним, как здесь появились первые пальмы.
  • Увидим главную пристань города — Морской вокзал.
  • Посмотрим на храм Архангела Михаила, навестим памятник Высоцкому и погуляем в Приморском парке.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
16 мая 2024
Очень рад, что выбрал именно этого гида. Юля - это лучший гид для москвичей - она рассказывает быстро (чтобы резко темп жизни не менять), четко, ёмко, интересно, по делу. О
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политических моментах не умалчивает, при этом выражается нейтрально, не пытается навязать свою точку зрения. Все основные достопримечательности Сочи увидели, много интересной информации получили. Мы остались очень довольны экскурсией, два часа пролетели как двадцать минут.

Е
29 апр 2024
Спасибо большое Юлии за проведенную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую 👍
Е
8 апр 2024
Все понравилось, хорошая экскурсия, Юлия очень позитивный человек 👍
Маргарита
8 апр 2024
Спасибо большое за экскурсию! Юлия очень трепетно отнеслась как к моей маме, так и к дочери. В итоге удовольствие получили все! Ребëнок,10 лет, впервые сам похвалил и экскурсию и экскурсовода. Мы могли фотографироваться в любых местах, Юлия нас нигде не торопила.
Ещё раз большое спасибо!
Спасибо большое за экскурсию! Юлия очень трепетно отнеслась как к моей маме, так и к дочери.Спасибо большое за экскурсию! Юлия очень трепетно отнеслась как к моей маме, так и к дочери.Спасибо большое за экскурсию! Юлия очень трепетно отнеслась как к моей маме, так и к дочери.Спасибо большое за экскурсию! Юлия очень трепетно отнеслась как к моей маме, так и к дочери.

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