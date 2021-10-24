По Сочи и о нём — прогулка с журналистом

Небанальная история курорта, собранная по крупицам в местных архивах

5
34 отзыва
Сочи начинался как дачный посёлок для самых богатых и знаменитых людей империи, а позже стал здравницей для пролетариата.

Почти каждый уголок в городе примечателен: где-то снимали культовые фильмы, а каким-то местам историю сделали громкие фамилии.

Я увлеку вас неформальным рассказом о курорте и проведу знаковым маршрутом — с чувством и душой.
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом
По Сочи и о нём — прогулка с журналистом

Что вас ожидает

Нет датам, да — запоминающимся историям

За 2 часа мы неспешным шагом пройдем по двум столетиям из жизни Сочи. Вы узнаете, почему в городе России нет русских названий и куда исчезли с этой земли горцы. Я расскажу, как здесь отдыхали, приобретали золотистый загар, влюблялись знаменитые курортники прошлого и какие курьезные, а иногда и грустные события с ними происходили. Что ещё интересного будет: места, темы, активности.

  • Вы пройдёте по историческому бульвару, где прогуливались первые курортницы в бархатных платьях.
  • Услышите тайны первой культурной сталинской постройки — Зимнего театра.
  • Побываете у дома, где «родился» фильм «Обыкновенное чудо».
  • Увидите первую гостиницу Всесоюзной здравницы и поймёте, что такое «отдых по высшему разряду».
  • Сфотографируетесь рядом с Высоцким и посмеётесь над историей о барде и спортивном костюме.
  • Соберёте коллекцию мест, где снималась знаменитая кинокомедия «Бриллиантовая рука».
  • Отыщете самую маленькую городскую скульптуру.

Кроме вышеперечисленного мы не упустим и другие достопримечательности и любопытные факты о Сочи, но он них уже на встрече:)

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— остановка «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анна
Анна
Добрый день, путешественники! Меня зовут Анна, я журналист и сертифицированный экскурсовод. Убеждена, что в каждой истории интересны подробности, детали, любопытные факты. Вы можете забыть дату постройки старинного особняка, но те мелодрамы и детективы, что там разворачивались, вы не забудете. Я покажу вам старый Сочи через истории самых знаменитых курортников: от Шаляпина до Сталина. Мы окунемся в атмосферу всесоюзной здравницы и узнаем тайны первых особняков и их владельцев.
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34 настоящих отзыва от туристов

Ю
24 окт 2021
Прекрасная, познавательная и интересная экскурсия - время пролетело незаметно! Я кажется первый раз побывала действительно в Сочи, хотя ездила сюда чуть ли не каждый год уже лет 6))
Анастасия
20 окт 2021
Анна- настоящее украшение города Сочи. Мы с сыном-подростком слушали все 3 с лишним часа с неподдельным интересом. Экскурсия продуманная, увлекательная, с изюминкой. А Анна- потрясающий профессионал и замечательный человек. Мы очень надеемся на встречу снова. Анастасия и Илья
А
17 окт 2021
Анна больше, чем экскурсовод, она знает историю Сочи и развития событий в настоящем. Она покажет лучшие места, где поесть, что стоит посетить еще. Единственное с семьёй пожалели, что взяли эту экскурсия за день до отъезда. Надо идти гулять с Анной в первые дни приезда!
Е
16 окт 2021
Анна провела нам замечательную и очень интересную экскурсию. Спасибо большое. Обязательно посоветуем нашим друзьям.
v
16 окт 2021
Рада знакомству с прекрасной женщиной, влюбленной в родной город. Первый "экспонат" Сочи, показанный Анной - старое-престарое камфорное дерево, под которым она собирала крохотные ягодки, из которых ее бабушка делала лекарства для всей семьи. Наша экскурсия была именно прогулкой - о каждом доме, потаенном садике (сами бы не нашли), фешенебельном проспекте и полузабытом историческом памятнике мы узнавали как о ее старых друзьях. Впрочем, так оно и есть… И вместе с Анной я, впервые приехавшая в Сочи, тоже увидела в городе, так изменившегося благодаря "олимпиадные страстям", доброго старого друга.
Дмитрий
16 окт 2021
Это ФАНТАСТИЧЕСКАЯ экскурсия! Много езжу и многое видел, но такого рассказа о родном городе редко услышишь. Столько всего интересного и необычного узнал о Сочи! Спасибо огромное Анне, за прогулку по городу, наполненную искренней любовью к родным местаи и истории города!
Д
16 окт 2021
Очень интересная экскурсия. Анна превосходный знаток истории Сочи, истории России. Очень увлекательно и интересно. Рекомендую.
N
15 окт 2021
Бывая в новом городе, обязательно стараемся в начале брать экскурсию от местного жителя. Так поступили и в этот раз. Гид Анна - замечательный, интересный рассказчик, влюбленная в свой город, его историю и настоящее. Провели в пути почти 4 часа, открыли для себя интересные, забавные объекты и примечательности, многое узнали и увидели. Если в день приезда (а это было воскресенье) Сочи нас оглушил, оттолкнул гомоном адской толпы людей, истеричных детей, суетой, то уже после экскурсии мы приняли этот город (надеемся, он нас тоже:))
Оксана
13 окт 2021
Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Анна смогла влюбить нас в свой город. Историю города Анна рассказывала через историю её жителей и людей, которые смогли повлиять на развитие г. Сочи, что очень ценно для нас.
Хорошо продуманный маршрут, интересная подача информации.
Мы получили гораздо больше, чем ожидали. Анна - уникальный гид.
Благодарим, благодарим. 🌞💞
Г
13 окт 2021
Анна - экскурсовод по призванию, бесконечно влюблённая в свой город, прекрасный знаток истории, искусства, архитектуры. Ее эмоциональные рассказы о самых разных событиях, о сочинцах, много сделавших для родного города, знаменитостях, чьи яркие судьбы оказались связаны с этим солнечным городом, о природе этого удивительного края не утомляют, ее хочется слушать бесконечно, боишься пропустить какое-то слово (далеко не всегда так бывает) - настолько Аня безукоризненно владеет языком, наполнена информацией, артистична, профессиональна. Анна учла интересы всех членов нашей небольшой группы, компетентно ответила на все вопросы, дала много полезных советов, Анина пешеходная экскурсия заставила испытать яркие эмоции и оставила чувство бесконечной благодарности за щедрость и душу, вложенную в каждое слово о своём любимом городе.
. В нашем багаже огромное количество самых разных экскурсий и гидов, место Анны в этом ряду - на почетном п’едестале.
Альбина
11 окт 2021
Это было великолепно. Я благодарю Анну за эту удивительную и увлекательный прогулку. Всем советую. Анна очень знающе, эмоционально и с большой любовью рассказывает о городе, его истории, памятных местах и событиях и людях. Рекомендую всем и благодарю Анну. С радостью съезжу с ней и в другие места. 🙏
Н
10 окт 2021
Большой спасибо Анне за потрясающую экскурсию!!! Очень интересно, познавательно, увлекательно и с душой! Такая экскурсия запомнится надолго! Рекомендую всем!
И
9 окт 2021
Экскурсия интересная, много информации. Спасибо Анне за внимание к деталям.
М
9 окт 2021
Это было очень интересно, познавательно. Анна супер гид, всем рекомендую
С
7 окт 2021
Когда экскурсовод фанат своего города и своего дела, экскурсия превращается в удовольствие. Анне респект 👍.
Ещё 19 отзывов

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