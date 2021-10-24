За 2 часа мы неспешным шагом пройдем по двум столетиям из жизни Сочи. Вы узнаете, почему в городе России нет русских названий и куда исчезли с этой земли горцы. Я расскажу, как здесь отдыхали, приобретали золотистый загар, влюблялись знаменитые курортники прошлого и какие курьезные, а иногда и грустные события с ними происходили. Что ещё интересного будет: места, темы, активности.
Кроме вышеперечисленного мы не упустим и другие достопримечательности и любопытные факты о Сочи, но он них уже на встрече:)
Дополнительных расходов не предвидится.