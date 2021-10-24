Что вас ожидает

Нет датам, да — запоминающимся историям

За 2 часа мы неспешным шагом пройдем по двум столетиям из жизни Сочи. Вы узнаете, почему в городе России нет русских названий и куда исчезли с этой земли горцы. Я расскажу, как здесь отдыхали, приобретали золотистый загар, влюблялись знаменитые курортники прошлого и какие курьезные, а иногда и грустные события с ними происходили. Что ещё интересного будет: места, темы, активности.

Вы пройдёте по историческому бульвару, где прогуливались первые курортницы в бархатных платьях.

Услышите тайны первой культурной сталинской постройки — Зимнего театра.

Побываете у дома, где «родился» фильм «Обыкновенное чудо».

Увидите первую гостиницу Всесоюзной здравницы и поймёте, что такое «отдых по высшему разряду».

Сфотографируетесь рядом с Высоцким и посмеётесь над историей о барде и спортивном костюме.

Соберёте коллекцию мест, где снималась знаменитая кинокомедия «Бриллиантовая рука».

Отыщете самую маленькую городскую скульптуру.

Кроме вышеперечисленного мы не упустим и другие достопримечательности и любопытные факты о Сочи, но он них уже на встрече:)

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.