Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

С гор ⛰️ Красной Поляны — к морю!

За один день вы увидите все природные достопримечательности 🏛️, которые расположились в окрестностях Красной Поляны: водопад Девичьи слезы и ущелье Ахцу, ландшафтный парк 🌳 Пасть Дракона с еще одним впечатляющим водопадом, Мокрый и Сухой каньоны реки Псахо, напоминающие затерянные миры. Вы выпьете минеральной воды из Чвижепсинских источников («Медвежий угол»), исследуете пещеру Широкопокоссную, полюбуетесь каньоном Белые скалы. Финишируем на пляже в Хосте — закат над Черным морем станет идеальной кульминацией нашего приключения!

Успеть всё за 6 часов

Благодаря разработкам мирового велосипедного брэнда CUBE мы сможем охватить самые интересные локации Красной поляны с минимальными затратами сил и времени. 3 полноценных экскурсии 🧭, которые в обычном велосипедном формате заняли бы 3 дня, в нашем случае уложатся в насыщенный однодневный маршрут. А во время остановок и фото-пауз в самых зрелищных уголках я буду рассказывать об их истории 📖 и природных особенностях.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Маршруты рассчитаны на велосипедистов от 16 лет, желательно уметь переключать передачи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Лучше всего начать нашу поездку в 9:00, не позже 10:00

Рекомендуем захватить с собой перекус, воду, крем от солнца, головные уборы и максимально удобную обувь

Время в пути до села Эсто-Садок, где начинается маршрут, на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут

Что входит в стоимость, а что — нет