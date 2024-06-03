Экскурсии в каньон реки Псахо в Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «Каньон реки Псахо» в Сочи, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500 за всё до 12 чел.
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Прогулка по каньону горной реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Полюбоваться лесами, лугами, ущельями и окунуться в природную купель
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за всё до 7 чел.
Драйв на квадроциклах по Сочи
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Драйв на квадроциклах по Сочи
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.30, 12.30, 14.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 4 000 за человека
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00 (выезд из Адлера)
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
1 900 за человека
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
16 отзывов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600 за человека
Увлекательный джип-тур в Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
135 отзывов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800 за человека
Необыкновенные окрестности Красной поляны
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
🛞 Багги
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за человека
Lite-каньонинг по реке Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Очень интересный формат и грамотная организация. Каньонинг - новый необычный вид треккинга. Красота горных рек, отсутствие людей, водопады, купание -
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    время пролетело не заметно. Плюс прекрасный гид Роберт - профессионал, буквально живущий треккингом, каньонингом, скалолозанием, спелиологией и многим другим + просто очень приятный и открытый человек. Очень рекомендую!

  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Отличная экскурсия по каньонам для тех, кто хочет перезагрузиться, полностью забыть про Интернет и погрузиться в дикую природу. Главное, что в
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    компании с Робертом чувствуешь себя так, как будто знаком с ним много лет и готов следовать за ним даже туда, где казалось бы, не ступала нога человека😊 Для детей 9 и 11 лет равно как и для взрослых - это было настоящее приключение, где мы многому научились, например, ходить крабом и бычком, а также поняли, что преодолевать себя бывает очень весело😉

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
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    увидеть весь город Сочи. Александр интересный собеседник, может ответить на любой вопрос, а виртуозная езда на внедорожнике через ручьи и по серпантинам - это отдельный вид искусства. Можно корректировать маршрут исходя из предпочтений. Рекомендую, не пожалеете!!!

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
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    понравилось стоять в машине. Самшитовый лес прекрасное место, там и купались и по скалам лазили, море впечатлений, на обратном пути заехали пещеру смотреть тоже очень красиво, высота и красота мест не забываемы. Сервис покупки путевки очень удобный, менеждер перезвонил в короткие сроки и подробно всё рассказал, вообщем рекомендую поездку, не пожалеете☺☺👍

  • Д
    Диана
    21 мая 2024
    Увлекательный джип-тур в Сочи
    Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
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    позднее время брони, коммуникации были моментальные (понятное дело, что бот, но на вопросы в вотсап отвечал сразу живой человек, также подробно и исчерпывающе). Бронь бесплатная, оплата была уже в день экскурсии на месте. Машина чистая, водитель одновременно и водитель и гид, представился Андреем. Вежливый, флегматичный но с харизмой, водит аккуратно, историческую информацию преподносил с шутками, что было забавно. Ехали без сильной тряски и под музыку. Перед отправлением с каждой остановки всегда проверял, все ли на месте. В целом, все понравилось, единственное, что места, которые посещали, были замусоренные туристами, что очень жаль и это главный минус, конечно, не относящийся к организаторам экскурсии. На Каньоне Псахо между скал окурки и салфетки использованные, при нас пара, после купания спокойно оставила после себя тоже самое. На подвесном мосту, который крепился тросами за трубы, в эти самые трубы туристы складывают бутылки, стаканчики и мусор. Возможно, из-за отсутствия рядом мусорных баков, но и скорее всего- своего воспитания. Спасибо организаторам за экскурсию! Добавлю, что было бы не плохо, гидам напоминать туристам своей группы о поддержании чистоты посещаемых мест.

  • А
    Ася
    12 мая 2024
    Прогулка по каньону горной реки Псахо
    Звёзды сошлись - отличная погода, необыкновенно красивые места и опытный проводник - Кристина, которая знает буквально каждый метр маршрута. Подстрахует,
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    не даст свалиться в воду), а ещё угостит чаем с вкусными финиками на привале и сделает массу фотографий (за это отдельное большое спасибо). От прогулки остались яркие позитивные эмоции. Настоятельно рекомендую! Кристина, ещё раз - спасибо!

    Звёзды сошлись - отличная погода, необыкновенно красивые места и опытный проводник - Кристина, которая знает буквальноЗвёзды сошлись - отличная погода, необыкновенно красивые места и опытный проводник - Кристина, которая знает буквальноЗвёзды сошлись - отличная погода, необыкновенно красивые места и опытный проводник - Кристина, которая знает буквально
  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Приключение в окрестностях Сочи
    Добрый день! Экскурсию проводил Александр! Супер! Супер! Нам с мужем очень понравилось все! Рекомендую! Огромное спасибо! С уважением
  • д
    дмитрий
    12 мая 2024
    Драйв на квадроциклах по Сочи
    очень круто, много эмоций!!
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
    Минус одна звезда за организацию. Сама экскурсия с водителем Робертом прошла хорошо, по дороге на каньон останавливались на смотровых площадках, рассказывал
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    про дорогу и гору. Поездка прошла весело, водитель по горам ездит уверено, не было страшно. По организации - время экскурсии на сайте - 12.00, за час вам звонит водитель, к 12 я была уже на месте, которое обговорили с менеджером, так же я сообщила, что еду до Адлера из красной поляны, соответственно мне ехать около 40 минут и я ориентировалась на 12.00. Мне позвонил водитель и сказал, что меня заберёт в 13.30. В итоге вышло в 13.50, к водителю никаких претензий, понимаю, что такое пробки в Сочи и в Адлере, но почему бы менеджеру с вечера не составлять время отправления для каждого туриста из группы, если заранее спрашивают откуда поедут. Так делают на других экскурсиях. Или хотя бы просто предупреждать, что точно не в 12 вас заберут. Если бы мне объяснили заранее, что водитель звонит за час и только после этого вы договариваетесь на место встречи и время, я бы просто не поехала, потому что я люблю планировать свой день в поездках, а не ждать звонка, чтобы мне сказали, где я должна быть через час. Я понимаю, что кто-то может из группы опоздать, но тут именно момент того, что мне позвонили к 12 и сообщили время 13.30. И организация ужина - хотелось бы поужинать в месте поприятнее.

  • А
    Антонина
    30 апреля 2024
    Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
    Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых! Роберт увлечен своим делом, внимательный и спокойный проводник, ему доверяешь. Обязательна удобная одежда и обувь. Очень советую всем, кто любит природу и активный отдых!!
    Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых!Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых!Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых!Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых!Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Каньон реки Псахо»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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