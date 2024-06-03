1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Полюбоваться лесами, лугами, ущельями и окунуться в природную купель
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Драйв на квадроциклах по Сочи
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.30, 12.30, 14.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 4 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00 (выезд из Адлера)
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-Сафари в Сочи: Приключение по каньонам и самшитовым лесам
Погрузитесь в приключение по дикой природе Сочи, исследуя каньоны и скалы на мощном внедорожнике
Начало: Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:15
9 июня в 13:15
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Необыкновенные окрестности Красной поляны
Вдохновиться таинственной природой на прогулке в мини-группе к каньону Псахо и водопаду
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка на багги по горным окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Lite-каньонинг по реке Псахо
Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Очень интересный формат и грамотная организация. Каньонинг - новый необычный вид треккинга. Красота горных рек, отсутствие людей, водопады, купание -
- ННаталия2 июня 2024Отличная экскурсия по каньонам для тех, кто хочет перезагрузиться, полностью забыть про Интернет и погрузиться в дикую природу. Главное, что в
- ААнна29 мая 2024Увлекательную экскурсию провёл Александр. Все очень понравилось, посетили несколько водопадов, чайные плантации, попили из источника, а со смотровой площадки удалось
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия супер, водитель очень хороший, всё расказывает всё показывает, музыку включает веселую, ездили с детьми, они в восторге особенно им
- ДДиана21 мая 2024Здравствуйте! 20.05.24 были на экскурсии «Увлекательный джип-тур в Сочи». Бронировали через сайт SPUTNIK, внушило доверие подробное описание экскурсии. Не смотря на
- ААся12 мая 2024Звёзды сошлись - отличная погода, необыкновенно красивые места и опытный проводник - Кристина, которая знает буквально каждый метр маршрута. Подстрахует,
- ООксана12 мая 2024Добрый день! Экскурсию проводил Александр! Супер! Супер! Нам с мужем очень понравилось все! Рекомендую! Огромное спасибо! С уважением
- ддмитрий12 мая 2024очень круто, много эмоций!!
- ААнастасия8 мая 2024Минус одна звезда за организацию. Сама экскурсия с водителем Робертом прошла хорошо, по дороге на каньон останавливались на смотровых площадках, рассказывал
- ААнтонина30 апреля 2024Прекрасное путешествие по красивейшим каньонам Сочи! Сочетание первозданной красоты природы и физической активности - идеальный отдых! Роберт увлечен своим делом, внимательный и спокойный проводник, ему доверяешь. Обязательна удобная одежда и обувь. Очень советую всем, кто любит природу и активный отдых!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Каньон реки Псахо»
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