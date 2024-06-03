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про дорогу и гору. Поездка прошла весело, водитель по горам ездит уверено, не было страшно. По организации - время экскурсии на сайте - 12.00, за час вам звонит водитель, к 12 я была уже на месте, которое обговорили с менеджером, так же я сообщила, что еду до Адлера из красной поляны, соответственно мне ехать около 40 минут и я ориентировалась на 12.00. Мне позвонил водитель и сказал, что меня заберёт в 13.30. В итоге вышло в 13.50, к водителю никаких претензий, понимаю, что такое пробки в Сочи и в Адлере, но почему бы менеджеру с вечера не составлять время отправления для каждого туриста из группы, если заранее спрашивают откуда поедут. Так делают на других экскурсиях. Или хотя бы просто предупреждать, что точно не в 12 вас заберут. Если бы мне объяснили заранее, что водитель звонит за час и только после этого вы договариваетесь на место встречи и время, я бы просто не поехала, потому что я люблю планировать свой день в поездках, а не ждать звонка, чтобы мне сказали, где я должна быть через час. Я понимаю, что кто-то может из группы опоздать, но тут именно момент того, что мне позвонили к 12 и сообщили время 13.30. И организация ужина - хотелось бы поужинать в месте поприятнее.