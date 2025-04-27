Красная Поляна - это не только живописные виды, но и разнообразие курортов. Экскурсия включает посещение "Роза Хутор", "Газпром Поляна" и "Красная Поляна". По дороге вы увидите Ахштырское ущелье и ущелье Ахцу, где снимались известные фильмы.
Участники могут насладиться местными развлечениями или остаться в автобусе, слушая увлекательные рассказы гида. Подходит для всех возрастов и проходит на комфортабельном автобусе
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортный трансфер
- 🌄 Посещение трёх курортов
- 🎢 Разнообразие развлечений
- 🗺️ Увлекательные рассказы гида
- 💰 Экономия на транспорте
Что можно увидеть
- Ахштырское ущелье
- Ущелье Ахцу
- Посёлок Красная Поляна
Описание экскурсии
Экскурсия? Трансфер? Всё и сразу!
Маршрут составлен так, что вы поочерёдно побываете на трёх горнолыжных курортах России — «Газпром Поляне», «Красной Поляне» и «Розе Хутор». На любом из них у вас будет возможность прокатиться на канатной дороге или опробовать местные развлечения: альпака-парк, родельбан, хаски-центр, аквапарк или оленью ферму. Поверьте, времени хватит на всё! Мы не навязываем то, что удобно нам, а ориентируемся на ваши пожелания. Если же вы не планируете дополнительные расходы, оставайтесь в автобусе и наслаждайтесь рассказами гида.
Что вас ожидает
Достопримечательности по дороге в горы
- Ахштырское ущелье — вид на Скайпарк
- Ущелье Ахцу — место где снимали фильмы «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница»
- Посёлок Красная Поляна — дегустация местных деликатесов
Курорты горного кластера
- «Красная Поляна»
- «Роза Хутор»
- «Газпром Поляна»
- Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке
Организационные детали
- Данная экскурсия подходит гостям любого возраста
- Мы путешествуем на большом комфортабельном 50-местном автобусе с кондиционером
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание
- Все дополнительные расходы и активности в стоимость не входят и оплачиваются на месте
- Актуальные расценки уточняйте на официальных сайтах курортов
ежедневно в 09:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 32 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1649 туристов
Меня зовут Юлия, и я влюбляю гостей в прекрасный Сочи. Обожаю свою профессию, ведь каждый день во время экскурсии я знакомлюсь с удивительными людьми с разных уголков нашей Родины. Профессия экскурсовода — это постоянное развитие в разных областях. Во время нашего путешествия мы с командой познакомим вас с Сочи с разных сторон.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
27 апр 2025
Всё хорошо! Спасибо 🙏.
Дата посещения: 27 апреля 2025
М
Марина
16 ноя 2025
Данная экскурсия прошла на отлично, получили удовольствия от информации гида Юлии, ее знания истории края и донесения в оригинальной форме.
Огромное спасибо водителю Александру за нашу безопасность и комфортность!
Рекомендую данный тур всем!
Светлана
8 ноя 2025
Экскурсия проходила 6 ноября, все сложилось, погода превосходная,команда отличная, гид Алёна коммуникабельная, информированная, водитель Александр непревзойдённый ас своего дела, все понравилось, рекомендую эту турфирму
Е
Екатерина
6 ноя 2025
Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Гид Алена, прекрасно рассказывает материал, ее приятно слушать🙃. Маршрут построен прекрасно, отведенного времен в местах хватало для просмотра достопримечательных. Единственное чему бы я снизила балл, это место для обеда. Еда довольно дорогая и качество не соответствует цене. Но, в пути много мест в которых можно так же покушать кто что хочет)
и
игорь
6 ноя 2025
Очень интересный и красивый тур.
Спасибо Марине за подачу материала.
Будем рекомендовать своим друзьям.
Dariya
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид - Юлия просто чудо! Очень интересно рассказывала исторические факты, ей удалось заинтересовать даже детей!) моя дочь с удовольствием слушала её рассказ.
Огромное спасибо за чудесный день.
Даже дождь не омрачил впечатления от прекрасных курортов.
Татьяна
4 ноя 2025
Отличная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал.
Татьяна
4 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно! Гид хороший рассказчик.
е
елена
4 ноя 2025
Экскурсия отличная даже для тех кто уже был в красной поляне. Долина длинная и всю ее посмотреть удобнее на экскурсионном автобусе. На подъёмникам можно не подниматься и не платить за
С
Светлана
3 ноя 2025
Наша поездка состоялась 2 ноября 2025 года. От путешествия только положительные впечатления. Экскурсовод Юлия очень приятная девушка, вся информация, полученная от неё, была интересная и емкая. Так же хотелось бы отметить водителя Дмитрия. Водитель автобуса проявил себя как профессионал своего дела. Огромное спасибо за то что провели для нас интересную экскурсию.
Л
Лейла
2 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень насыщенная и информативная. Юлия просто прелесть, интересно рассказывает, комфортная обстановка и прекрасный водитель!
Л
Людмила
1 ноя 2025
Нужно больше времени в Розе Хутор однозначно. С очередями, родельбаном и подъемниками (медленные) мы не успели и часть гостей ждали в автобусе. Слышала, что другим группам давали на полчаса больше, хотелось бы. Это без еды. Без всяких кофе на вершине. Если вы с детьми и они могут зависать - вы не успеете.
Д
Дарья
31 окт 2025
Хорошая, комфортная поездка! Экскурсовод Юлия определенно талантлива: запомнила всех экскурсантов:))), легко и интересно донесла информацию до каждого! Водитель великолепен, автобус отличный, вечером вообще превратился в пати-бас.
Н
Нина
30 окт 2025
Всё прекрасно. Только погодка подвела
Анатолий
29 окт 2025
Отличная экскурсия! Даже дождь не испортил впечатление. Юлия - великолепный гид! Интересный, грамотный, высокопрофессиональный. Всё понравилось. Всем рекомендую.
