С Сергей Всё хорошо! Спасибо 🙏.

М Марина Данная экскурсия прошла на отлично, получили удовольствия от информации гида Юлии, ее знания истории края и донесения в оригинальной форме.

Огромное спасибо водителю Александру за нашу безопасность и комфортность!

Рекомендую данный тур всем!

Светлана Экскурсия проходила 6 ноября, все сложилось, погода превосходная,команда отличная, гид Алёна коммуникабельная, информированная, водитель Александр непревзойдённый ас своего дела, все понравилось, рекомендую эту турфирму

Е Екатерина Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Гид Алена, прекрасно рассказывает материал, ее приятно слушать🙃. Маршрут построен прекрасно, отведенного времен в местах хватало для просмотра достопримечательных. Единственное чему бы я снизила балл, это место для обеда. Еда довольно дорогая и качество не соответствует цене. Но, в пути много мест в которых можно так же покушать кто что хочет)

и игорь Очень интересный и красивый тур.

Спасибо Марине за подачу материала.

Будем рекомендовать своим друзьям.

Dariya Экскурсия очень понравилась! Гид - Юлия просто чудо! Очень интересно рассказывала исторические факты, ей удалось заинтересовать даже детей!) моя дочь с удовольствием слушала её рассказ.

Огромное спасибо за чудесный день.

Даже дождь не омрачил впечатления от прекрасных курортов.

Татьяна Отличная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал.

Татьяна Экскурсия прошла замечательно! Гид хороший рассказчик.

е елена читать дальше них.

Одну звезду снимаю за то что в это. День в Сочи был марафон, о нем конечно было заранее известно и движение было перекрыто. На остановках не забирали, пришлось идти до автовокзала пешком. Ждали полчаса всех и собирали остатки людей по городу с верхних улиц, выехали на час позже. Не хватило

времени толком посмотреть парк Россия, едва успели подняться спустится на подъемниках. Час потратили на дегустацию меда - коммерческая составляющая данной экскурсии высокая. Моя подруга купила билет на родельбан - скатится не успела и деньги не вернули. И зачем то на обратном пути потратили час чтобы остановится в Сириусе в Адлере и выслушали все про то какой хороший Сириус.

Марина хороший экскурсовод но ее голос уже устал от этой экскурсии, можно аудиогид включать.

В целом спасибо и с погодой повезло. Экскурсия отличная даже для тех кто уже был в красной поляне. Долина длинная и всю ее посмотреть удобнее на экскурсионном автобусе. На подъёмникам можно не подниматься и не платить за

С Светлана Наша поездка состоялась 2 ноября 2025 года. От путешествия только положительные впечатления. Экскурсовод Юлия очень приятная девушка, вся информация, полученная от неё, была интересная и емкая. Так же хотелось бы отметить водителя Дмитрия. Водитель автобуса проявил себя как профессионал своего дела. Огромное спасибо за то что провели для нас интересную экскурсию.

Л Лейла Отличная экскурсия, очень насыщенная и информативная. Юлия просто прелесть, интересно рассказывает, комфортная обстановка и прекрасный водитель!

Л Людмила Нужно больше времени в Розе Хутор однозначно. С очередями, родельбаном и подъемниками (медленные) мы не успели и часть гостей ждали в автобусе. Слышала, что другим группам давали на полчаса больше, хотелось бы. Это без еды. Без всяких кофе на вершине. Если вы с детьми и они могут зависать - вы не успеете.

Д Дарья Хорошая, комфортная поездка! Экскурсовод Юлия определенно талантлива: запомнила всех экскурсантов:))), легко и интересно донесла информацию до каждого! Водитель великолепен, автобус отличный, вечером вообще превратился в пати-бас.

Н Нина Всё прекрасно. Только погодка подвела