Экскурсии по пригородам Сочи

Вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами. В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В программе:

Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров

Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу

Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.

«Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта

«Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке

«Газпром Поляна» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия

Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров).

В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке (уточняйте график работы).

Организационные детали

Мы являемся официальными представителями курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна»

Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере

По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом

Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Как проходит экскурсия

В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа — ваше свободное время на курортах.

Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 20, 35 или 50 мест, в зависимости от размера группы

Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость

Путешественникам, которые не планируют кататься на подъёмнике, или приобретают билеты онлайн и в кассе курорта, необходимо выбрать билет «Экскурсия без подъёма по канатной дороге». Маршрут и программа экскурсии не меняется

Дополнительные расходы:

Гид поможет определиться с выбором курорта и высотой подъема. Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене. Стоимость от 1250 ₽.

КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 300 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)

Обратите внимание:

— Актуальную информацию о канатных дорогах, режиме их работе и цене уточняйте заранее у менеджера, так как некоторые канатные дороги могут быть на профилактике, а цену курорт может менять

— Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу