Экскурсии по пригородам Сочи

Природа и угощения Красной Поляны
По дороге к трем знаменитым курортам наш гид расскажет об истории поселка Красная Поляна, жизнь которого навсегда изменила Олимпиада. По пути будет несколько остановок:
Объекты и история Олимпиады-2014
Вы узнаете о строительстве и особенностях трех крупнейших курортов Большого Сочи. В каждом у вас будет достаточно свободного времени для прогулок. Итак, вас ждут:
Чтобы в полной мере насладиться идиллическими пейзажами, мы очень рекомендуем подняться по канатной дороге на одну из двух вершин. Первый вариант — Роза Пик высотой 2320 метров: по пути будут видны Олимпийская деревня и гора Фишт. Второй вариант — канатка к комплексу трамплинов «Русские Горки», который принимал соревнования по горным лыжам.
В финале экскурсии вы отправитесь в «сердце» олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов и узнаете об их назначении. После вы сможете остаться, чтобы посмотреть шоу «Поющих фонтанов», либо мы отвезем вас обратно к отелю.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет