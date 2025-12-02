Экскурсии по пригородам Сочи

В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.
Описание экскурсии
В программе:
- Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
- Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу
- Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.
Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.
- «Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта
- «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке
- «Газпром Поляна» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия
Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров).
В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке (уточняйте график работы).
Организационные детали
- Мы являемся официальными представителями курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна»
- Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
Как проходит экскурсия
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа — ваше свободное время на курортах.
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 20, 35 или 50 мест, в зависимости от размера группы
- Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость
- Путешественникам, которые не планируют кататься на подъёмнике, или приобретают билеты онлайн и в кассе курорта, необходимо выбрать билет «Экскурсия без подъёма по канатной дороге». Маршрут и программа экскурсии не меняется
Дополнительные расходы:
Гид поможет определиться с выбором курорта и высотой подъема. Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене. Стоимость от 1250 ₽.
- КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 300 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)
Обратите внимание:
— Актуальную информацию о канатных дорогах, режиме их работе и цене уточняйте заранее у менеджера, так как некоторые канатные дороги могут быть на профилактике, а цену курорт может менять
— Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
- Канатная дорога
— Роза Пик, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300₽/льгот.
— Роза Пик + родельбан, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан + «Моя Россия»): 4150 ₽/взр., 2250 ₽/дет.
— Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная): 1850 ₽/взр., 1100 ₽/дет., 1500 ₽/льгот.
— Парк альпак + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + посещение парка альпак с экскурсией): 3050 ₽/взр., 2000 ₽/дет. (7-14 лет), 900 ₽/дет. (4-6 лет), 2700 ₽/льгот.
— SunShine Park + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + двухчасовое посещение термального комплекса с открытым бассейном с подогревом и сауной): 4350 ₽/взр., 3000 ₽/дет. (7-14 лет), 1900 ₽/дет. (4-6лет), 4000 ₽/льгот.
— Панорама «Красной Поляны», высота 2200 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + 2 кресельные): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300 ₽/льгот.
— 3 часа в аквапарке Mountain Beach (Красная Поляна): 2800 ₽/взр. (старше 9 лет), 1800 ₽/дет. (4-8 лет), 700 ₽/малыши до 3 лет
- Обед от 600 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет для взрослого и ребенка из Сочи, Адлера и Сириуса
|500 ₽
|Детский до 6 лет (без места в автобусе)
|Бесплатно
|Экскурсия без подъема на канатной дороге
|1000 ₽
|Пенсионный от 70 лет (канатная дорога бесплатно, оплата только за экскурсию)
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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