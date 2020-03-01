Экскурсии по пригородам Сочи

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Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи

Владислава
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Владислава – экскурсионное агентство
Мы покажем вам места, которые знаем и любим сами! За 8 часов вы сложите полное представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и вдохновитесь неописуемыми горными панорамами.

В программе курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром, возможность покататься по канатной дороге и Олимпийский парк на побережье.
1000 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или ближайшей остановки
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3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк

Что вас ожидает

Природа и угощения Красной Поляны
По дороге к трем знаменитым курортам наш гид расскажет об истории поселка Красная Поляна, жизнь которого навсегда изменила Олимпиада. По пути будет несколько остановок:

  • В Ахштырском ущелье-каньоне, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров;
  • На смотровой площадке с дивным видом на ущелье Ахцу;
  • У нарзанного источника Чвижепсе, в местечке под названием Медвежий угол;
  • В горном кафе, где вас угостят ароматным краснополянским мёдом и согревающими напитками, а также расскажут, как выбрать настоящий мёд, как его правильно хранить и какие виды мёда бывают. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Объекты и история Олимпиады-2014
Вы узнаете о строительстве и особенностях трех крупнейших курортов Большого Сочи. В каждом у вас будет достаточно свободного времени для прогулок. Итак, вас ждут:

  • «Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в предгорье Главного Кавказского хребта. Этот курорт славится архитектурной утонченностью.
  • «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке.
  • «Газпром» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия.

Чтобы в полной мере насладиться идиллическими пейзажами, мы очень рекомендуем подняться по канатной дороге на одну из двух вершин. Первый вариант — Роза Пик высотой 2320 метров: по пути будут видны Олимпийская деревня и гора Фишт. Второй вариант — канатка к комплексу трамплинов «Русские Горки», который принимал соревнования по горным лыжам.

В финале экскурсии вы отправитесь в «сердце» олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов и узнаете об их назначении. После вы сможете остаться, чтобы посмотреть шоу «Поющих фонтанов», либо мы отвезем вас обратно к отелю.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
  • Вы успеете подняться по одной из канатных дорог на выбор
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, дегустации, страховка
  • Дополнительные расходы (по желанию):
    — Канатная дорога на Роза Хуторе (Роза Пик, 2320 метров): взрослые — 1490р./чел., дети (7-14 лет) — 900р./чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
    — Канатная дорога в комплексе олимпийских трамплинов «Русские Горки» (1000 метров): взрослые — 350р./чел., дети (7-14 лет) — 300р./чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
    — Обед
    — Вход на минеральный источник Чвижепсе (100р.)
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или ближайшей остановки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владислава
Владислава
Привет! Меня зовут Влада. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.
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