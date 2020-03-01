Экскурсии по пригородам Сочи

Что вас ожидает

Природа и угощения Красной Поляны

По дороге к трем знаменитым курортам наш гид расскажет об истории поселка Красная Поляна, жизнь которого навсегда изменила Олимпиада. По пути будет несколько остановок:

В Ахштырском ущелье-каньоне, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров;

На смотровой площадке с дивным видом на ущелье Ахцу;

У нарзанного источника Чвижепсе, в местечке под названием Медвежий угол;

В горном кафе, где вас угостят ароматным краснополянским мёдом и согревающими напитками, а также расскажут, как выбрать настоящий мёд, как его правильно хранить и какие виды мёда бывают. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Объекты и история Олимпиады-2014

Вы узнаете о строительстве и особенностях трех крупнейших курортов Большого Сочи. В каждом у вас будет достаточно свободного времени для прогулок. Итак, вас ждут:

«Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в предгорье Главного Кавказского хребта. Этот курорт славится архитектурной утонченностью.

«Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке.

«Газпром» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия.

Чтобы в полной мере насладиться идиллическими пейзажами, мы очень рекомендуем подняться по канатной дороге на одну из двух вершин. Первый вариант — Роза Пик высотой 2320 метров: по пути будут видны Олимпийская деревня и гора Фишт. Второй вариант — канатка к комплексу трамплинов «Русские Горки», который принимал соревнования по горным лыжам.

В финале экскурсии вы отправитесь в «сердце» олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов и узнаете об их назначении. После вы сможете остаться, чтобы посмотреть шоу «Поющих фонтанов», либо мы отвезем вас обратно к отелю.