Экскурсии по пригородам Сочи

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3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор

Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
Вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами.

В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.
4.6
1092 отзыва
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор

Описание экскурсии

В программе:

  • Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
  • Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу
  • Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.

  • «Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта
  • «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке
  • «Газпром Поляна» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия

Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров).

В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке (уточняйте график работы).

Организационные детали

  • Мы являемся официальными представителями курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна»
  • Экскурсию можно начать в Сочи и Адлере
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Как проходит экскурсия

  • В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа — ваше свободное время на курортах.
  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 20, 35 или 50 мест, в зависимости от размера группы
  • Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость
  • Путешественникам, которые не планируют кататься на подъёмнике, или приобретают билеты онлайн и в кассе курорта, необходимо выбрать билет «Экскурсия без подъёма по канатной дороге». Маршрут и программа экскурсии не меняется

Дополнительные расходы:

Гид поможет определиться с выбором курорта и высотой подъема. Билеты на канатную дорогу вы можете купить у гида, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене. Стоимость от 1250 ₽.

  • КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 300 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)

Обратите внимание:
— Актуальную информацию о канатных дорогах, режиме их работе и цене уточняйте заранее у менеджера, так как некоторые канатные дороги могут быть на профилактике, а цену курорт может менять
— Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу

  • Канатная дорога
    — Роза Пик, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300₽/льгот.
    — Роза Пик + родельбан, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан + «Моя Россия»): 4150 ₽/взр., 2250 ₽/дет.
    — Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная): 1850 ₽/взр., 1100 ₽/дет., 1500 ₽/льгот.
    — Парк альпак + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + посещение парка альпак с экскурсией): 3050 ₽/взр., 2000 ₽/дет. (7-14 лет), 900 ₽/дет. (4-6 лет), 2700 ₽/льгот.
    — SunShine Park + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + двухчасовое посещение термального комплекса с открытым бассейном с подогревом и сауной): 4350 ₽/взр., 3000 ₽/дет. (7-14 лет), 1900 ₽/дет. (4-6лет), 4000 ₽/льгот.
    — Панорама «Красной Поляны», высота 2200 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + 2 кресельные): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300 ₽/льгот.
    — 3 часа в аквапарке Mountain Beach (Красная Поляна): 2800 ₽/взр. (старше 9 лет), 1800 ₽/дет. (4-8 лет), 700 ₽/малыши до 3 лет
  • Обед от 600 ₽ за чел.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет для взрослого и ребенка из Сочи, Адлера и Сириуса500 ₽
Детский до 6 лет (без места в автобусе)Бесплатно
Экскурсия без подъема на канатной дороге1000 ₽
Пенсионный от 70 лет (канатная дорога бесплатно, оплата только за экскурсию)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной остановке в Центральном Сочи, Адлерском районе и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 22482 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
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время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 1092 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
881
4
122
3
44
2
23
1
22
Татьяна
В целом, нормально. Доехали до Красной поляны, послушали информацию, погода была хмурая, на гору подниматься не стали, поэтому пришлось доплатить. Доплатили за то, что не купили билет на канатку и ушли самостоятельно гулять. Возвращались на экспрессе.
В целом, нормально. Доехали до Красной поляны, послушали информацию, погода была хмурая, на гору подниматься не
В целом, нормально. Доехали до Красной поляны, послушали информацию, погода была хмурая, на гору подниматься не
В целом, нормально. Доехали до Красной поляны, послушали информацию, погода была хмурая, на гору подниматься не
В целом, нормально. Доехали до Красной поляны, послушали информацию, погода была хмурая, на гору подниматься не
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Ирина
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
Были на экскурсии 28 октября. Поездка очень понравилась, гид Яков очень интересно преподносит информацию, с юмором)). Обязательно захватите дождевики.
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Елена
Все очень хорошо организовано) экскурсовод вообще просто супер)) мы хоть и не первый раз на поляне но все равно было очень интересно)
Все очень хорошо организовано) экскурсовод вообще просто супер)) мы хоть и не первый раз на поляне но все равно было очень интересно)
Все очень хорошо организовано) экскурсовод вообще просто супер)) мы хоть и не первый раз на поляне но все равно было очень интересно)
Все очень хорошо организовано) экскурсовод вообще просто супер)) мы хоть и не первый раз на поляне но все равно было очень интересно)
Все очень хорошо организовано) экскурсовод вообще просто супер)) мы хоть и не первый раз на поляне но все равно было очень интересно)
Все очень хорошо организовано) экскурсовод вообще просто супер)) мы хоть и не первый раз на поляне но все равно было очень интересно)
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С
спасибо за экскурсию, остались очень довольны!
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А
Спасибо экскурсоводу Дарье, все понятно, дружелюбно, всегда поддерживает и объясняет, нам очень понравилось, будем рекомендовать!!!
Спасибо экскурсоводу Дарье, все понятно, дружелюбно, всегда поддерживает и объясняет, нам очень понравилось, будем рекомендовать!!!
Спасибо экскурсоводу Дарье, все понятно, дружелюбно, всегда поддерживает и объясняет, нам очень понравилось, будем рекомендовать!!!
Спасибо экскурсоводу Дарье, все понятно, дружелюбно, всегда поддерживает и объясняет, нам очень понравилось, будем рекомендовать!!!
Спасибо экскурсоводу Дарье, все понятно, дружелюбно, всегда поддерживает и объясняет, нам очень понравилось, будем рекомендовать!!!
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Наталья
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и Олимпийский парк. Шоу фонтанов стало отличным завершением прекрасного дня!
Хочется отметить экскурсовода Дашу, насколько она
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понятно и интересно вела свой рассказ обо всем увидннном. Слушать можно было бесконечно, спасибо ей за профессионализм! И в целом вся организация порадовала, не было ни одной задержки, вся группа оказывалась в нужном месте в нужное время на протяжении всего дня. Одно немного расстроило - это очереди на спуски с курортов, но от этого никто не застрахован. . Экскурсию рекомендую однозначно, советую брать в программу катание на рольдебане, это нечто!

Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
Очень понравилась экскурсия всей семье! Был насыщенный день, полный впечатлений! Удалось посмотреть все заявленные курорты и
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