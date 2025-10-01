Сочинская земля — это удивительная планета со множеством лиц, со своим характером и традициями.
Я познакомлю вас со знаковыми историческими местами, затаёнными уголками, красивыми достопримечательностями и уникальными особенностями города Сочи.
Описание экскурсииЦентральный район — это сосредоточение главной курортной жизни Сочи. Отсюда начинается знаменитый Курортный проспект, который ведет к величественному зданию Морвокзала, формируя оживленный и праздничный квартал у моря. Прогуливаясь по прохладным аллеям Платановой рощи или по исторической брусчатке у порта, вы ощутите дыхание времени. Величественная архитектура советского времени соседствует здесь с современными общественными пространствами, кафе и пальмовыми рощами. Знакомство с Сочи логично начинать именно с центра — места, где смешиваются энергии моря, гор и курортного веселья, создавая настроение вечного отпуска.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города Сочи. Вилла Вера. Морской порт. Эллинский спуск. Нулевой километр. Смотровые площадки. Дача Юсуповых
- Первая аптека
- Фитафантазия. И много других интересных мест
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 окт 2025
Замечательная прогулка по центральному Сочи с профессиональным гидом. Были учтены все пожелания.
Ходили не спеша, останавливались во всех точках интересов. Ирина рассказала и о растениях, и об архитектуре, и о людях, которые строили и улучшали Сочи Побывали в интересных незнакомых уголках города, о которых раньше и не знали.
Экскурсию однозначно рекомендую! Буду рекомендовать друзьям👍
