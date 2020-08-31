1 отзыв оставили туристы

Раскрыть тайны Сочи в игровом формате В начале нашего приключения у каждого участника в руках окажется книжечка с вопросами и индивидуальными заданиями квеста. Решая задания, вы получите шифр, который шаг за шагом приведет вас к заветной цели. По пути вы разберетесь, когда, как и зачем начинался Сочи, откуда в городе взялись разноцветные мозаичные зверушки и куда идти за исполнением заветных желаний. А еще выясним, где найти фонтан ⛲ с минеральной водой и как попасть в самый уютный сочинский скверик.
Нетривиальные уголки города Маршрут квеста охватит главные достопримечательности 🏛️ Сочи — от Зимнего театра до прекрасного Морского вокзала — и другие любопытные места города. Вы отыщете Коня в пальто, встретите сестер знаменитых «Рабочего и колхозницы», увидите подземных жителей сочинских пещер, «великого комбинатора» за работой и даже себя, отлитого в бронзе. И всё это — в окружении цветущих магнолий, залитых солнцем улиц и искрящегося моря! А в конце квеста каждый участник получит заслуженный приз.
Организационные детали
Квест может проходить на самокатах или пешком
Самокаты при желании арендуются участниками самостоятельно на стойках городских самокатов. Ближайшая к началу квеста стоянка — около Зимнего театра, ближайшая к финишу — в Морском порту.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Театральной
Выберите день для проведения квеста
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!