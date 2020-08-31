1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Раскрыть тайны Сочи в игровом формате

В начале нашего приключения у каждого участника в руках окажется книжечка с вопросами и индивидуальными заданиями квеста. Решая задания, вы получите шифр, который шаг за шагом приведет вас к заветной цели. По пути вы разберетесь, когда, как и зачем начинался Сочи, откуда в городе взялись разноцветные мозаичные зверушки и куда идти за исполнением заветных желаний. А еще выясним, где найти фонтан ⛲ с минеральной водой и как попасть в самый уютный сочинский скверик.

Нетривиальные уголки города

Маршрут квеста охватит главные достопримечательности 🏛️ Сочи — от Зимнего театра до прекрасного Морского вокзала — и другие любопытные места города. Вы отыщете Коня в пальто, встретите сестер знаменитых «Рабочего и колхозницы», увидите подземных жителей сочинских пещер, «великого комбинатора» за работой и даже себя, отлитого в бронзе. И всё это — в окружении цветущих магнолий, залитых солнцем улиц и искрящегося моря! А в конце квеста каждый участник получит заслуженный приз.

Организационные детали