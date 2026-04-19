1 отзыв оставили туристы

В начале приключения у каждого участника окажется книжечка с вопросами и индивидуальными заданиями квеста. Решая задания, можно получить шифр, который шаг за шагом приведет к заветной цели.



Маршрут охватит главные достопримечательности Сочи - от Зимнего театра до Морского вокзала - и другие любопытные места города. А в конце квеста каждый участник получит заслуженный приз

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для квест-экскурсии по центру Сочи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, погода также комфортна, но возможны дожди, которые могут немного омрачить впечатления. Зимой, с декабря по март, квест также возможен, но стоит учитывать более прохладную погоду и сокращённый световой день, что может повлиять на общую атмосферу мероприятия.

Сейчас август — это идеальное время.