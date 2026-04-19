1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для квест-экскурсии по центру Сочи - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, погода также комфортна, но возможны дожди, которые могут немного омрачить впечатления. Зимой, с декабря по март, квест также возможен, но стоит учитывать более прохладную погоду и сокращённый световой день, что может повлиять на общую атмосферу мероприятия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зимний театр
Морской вокзал
Конь в пальто
Фонтан с минеральной водой
Скверик
Описание квеста
Раскрыть тайны Сочи в игровом формате
В начале нашего приключения у каждого участника в руках окажется книжечка с вопросами и индивидуальными заданиями квеста. Решая задания, вы получите шифр, который шаг за шагом приведет вас к заветной цели. По пути вы разберетесь, когда, как и зачем начинался Сочи, откуда в городе взялись разноцветные мозаичные зверушки и куда идти за исполнением заветных желаний. А еще выясним, где найти фонтан с минеральной водой и как попасть в самый уютный сочинский скверик.
Нетривиальные уголки города
Маршрут квеста охватит главные достопримечательности Сочи — от Зимнего театра до прекрасного Морского вокзала — и другие любопытные места города. Вы отыщете Коня в пальто, встретите сестер знаменитых «Рабочего и колхозницы», увидите подземных жителей сочинских пещер, «великого комбинатора» за работой и даже себя, отлитого в бронзе. И всё это — в окружении цветущих магнолий, залитых солнцем улиц и искрящегося моря! А в конце квеста каждый участник получит заслуженный приз.
Организационные детали
Квест может проходить на самокатах или пешком
Самокаты при желании арендуются участниками самостоятельно на стойках городских самокатов. Ближайшая к началу квеста стоянка — около Зимнего театра, ближайшая к финишу — в Морском порту.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Театральной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 4832 туристов
Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа.
Я читать дальшеуменьшить
люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям.
Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
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Г
Галина
Дата посещения: 18 апр 2026
Очень понравилась экскурсия в виде квеста, экскурсовод заинтересовала, показала, рассказала много интересного. Дети и взрослые в восторге. Уставшие, но счастливые. Спасибо вам большое!
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Илья
Замечательно погуляли по Сочи;)
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Н
Наталья
Впечатления от экскурсии самые хорошие. Было интересно, красиво, весело и легко 🤗 Спасибо. Рекомендую.
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Н
Николай
Чудо гид!! Посмеялись от души, весело и полезно провели время, а самое главное - мы посетили места, которые точно бы прошли мимо
Детям было невероятно увлекательно, а взрослые получили море удовольствия)
Рекомендую!
+1
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Н
Наталья
Всем очень понравилось. Спасибо Татьяне
В конце получили еще подарочек
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Н
Наталья
Маршрут отличный, но формат скорее «викторина», чем «квест».
Прошли интересный путь по центру Сочи: от памятника Коню в пальто, через сквер Венчагова и Зимний театр, вдоль моря до собора Архангела Михаила, читать дальшеуменьшить
финал - в сквере «Форт». Город прекрасен даже в дождь.
Но впечатления от экскурсии остались неоднозначные. Ожидали лёгкой познавательной игры для ребёнка, а получили формат викторины на проверку уже имеющихся знаний. Экскурсовод Татьяна, видно, знает город, но стиль общения оказался слишком напористым для ребенка. Вместо азарта дочка почувствовала давление (и не только она) и просто закрылась.
Если вы идёте с детьми и ждёте интерактива в формате игры, то этот вариант может разочаровать. Если же вы готовы к интенсивному опросу и ваш ребёнок любит викторины, то возможно, вам подойдёт. Сама идея интересная, но подача играет огромную роль.
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за отзыв, не всегда удается найти уникальный подход к каждому ребенку, который он, несомненно, должен получить, хотя мы читать дальшеуменьшить
абсолютно точно всегда стараемся. Обычно квест выглядит именно квестом, и также даётся интересная информация. Мы всегда идем навстречу туристам и, если попросить больше игровой вариант, то нет проблем его провести. При этом, если не договариваться об ином, я бы назвала этот квест именно квестом-экскурсией, он о природе и истории нашего города.
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