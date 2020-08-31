1 отзыв оставили туристы

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Квест-экскурсия по центру Сочи

Изучить визитные карточки города пешком или на самокатах, разгадать шифры и открыть местные легенды

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – представитель из Сочи
Знакомство с Сочи — это необязательно сухие факты, имена и даты.

Предлагаем вам превратить первую встречу с городом в захватывающее приключение с загадками, любопытными историями, нетривиальными местами и, конечно, чудесными морскими видами.

Пешком или на самокатах вы исследуете центр Сочи, откроете его секреты, а в конце получите заветный приз!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи

Что вас ожидает

Раскрыть тайны Сочи в игровом формате
В начале нашего приключения у каждого участника в руках окажется книжечка с вопросами и индивидуальными заданиями квеста. Решая задания, вы получите шифр, который шаг за шагом приведет вас к заветной цели. По пути вы разберетесь, когда, как и зачем начинался Сочи, откуда в городе взялись разноцветные мозаичные зверушки и куда идти за исполнением заветных желаний. А еще выясним, где найти фонтан ⛲ с минеральной водой и как попасть в самый уютный сочинский скверик.

Нетривиальные уголки города
Маршрут квеста охватит главные достопримечательности 🏛️ Сочи — от Зимнего театра до прекрасного Морского вокзала — и другие любопытные места города. Вы отыщете Коня в пальто, встретите сестер знаменитых «Рабочего и колхозницы», увидите подземных жителей сочинских пещер, «великого комбинатора» за работой и даже себя, отлитого в бронзе. И всё это — в окружении цветущих магнолий, залитых солнцем улиц и искрящегося моря! А в конце квеста каждый участник получит заслуженный приз.

Организационные детали

  • Квест может проходить на самокатах или пешком
  • Самокаты при желании арендуются участниками самостоятельно на стойках городских самокатов. Ближайшая к началу квеста стоянка — около Зимнего театра, ближайшая к финишу — в Морском порту.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Театральной
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи
Квест-экскурсия по центру Сочи

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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1 отзыв оставили туристы

31 августа 2020
Очень понравилась экскурсия и детям и взрослым! Прекрасный гид Алиса провела квест очень увлекательно и познавательно! Рекомендуем данную экскурсию всем любознательным и интересующимся туристам!!!

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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