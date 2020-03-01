Необычные маршруты по Сочи

Главные места Сочи с романтического ракурса
Мы прогуляемся по главным достопримечательностям курортного Сочи, но посмотрим на них под неожиданным углом. Перед вами оживут романтические истории поэта Маяковского и актрисы Полонской, поэта-барда Высоцкого и французской дивы Марины Влади, а также других знаменитых личностей, чьи романы начались на берегу Черного моря. А декорациями для рассказов станут символы Сочи и шум морских волн.
Истории усадьбы Барсовой
Прогулка продолжится в одном из самых атмосферных и романтичных мест Сочи — доме-музее легендарной оперной певицы Валерии Барсовой. Вы осмотрите красивейшую усадьбу в мавританском стиле с домашним летним театром, посетите мемориальную гостиную с обстановкой 1940-1950 годов и рассмотрите предметы одежды и быта, принадлежавшие любимой певице И.В. Сталина. А я расскажу о знаменитых гостях дома Барсовой и романтических историях, которые разворачивались в залах усадьбы.