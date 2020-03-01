Необычные маршруты по Сочи

Что вас ожидает

Главные места Сочи с романтического ракурса

Мы прогуляемся по главным достопримечательностям курортного Сочи, но посмотрим на них под неожиданным углом. Перед вами оживут романтические истории поэта Маяковского и актрисы Полонской, поэта-барда Высоцкого и французской дивы Марины Влади, а также других знаменитых личностей, чьи романы начались на берегу Черного моря. А декорациями для рассказов станут символы Сочи и шум морских волн.

У железнодорожного вокзала я расскажу о событиях, происходивших во время съемок фильма Суриковой «Будьте моим мужем».

Осмотрим «сочинский Тадж-Махал» — Морской порт, где вы узнаете, кому посвящено одно из красивейших зданий города.

Прогуляемся по пешеходным улочкам, скверам и набережной, которые помнят немало встреч и расставаний.

В Фестивальном сквере поговорим о свадебном туре Владимира Высоцкого и Марины Влади.

Вы загадаете желание в традиционном месте встреч сочинских влюбленных.

А еще услышите романтические истории современного Сочи — у Зимнего театра и гостиницы «Жемчужина».

Истории усадьбы Барсовой

Прогулка продолжится в одном из самых атмосферных и романтичных мест Сочи — доме-музее легендарной оперной певицы Валерии Барсовой. Вы осмотрите красивейшую усадьбу в мавританском стиле с домашним летним театром, посетите мемориальную гостиную с обстановкой 1940-1950 годов и рассмотрите предметы одежды и быта, принадлежавшие любимой певице И.В. Сталина. А я расскажу о знаменитых гостях дома Барсовой и романтических историях, которые разворачивались в залах усадьбы.