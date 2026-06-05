Необычные маршруты по Сочи

Каждый уголок в центре Сочи хранит свою романтическую историю — и каждая из них откроется вам на этой прогулке.
Вы пройдете по местам встреч и расставаний культовых писателей, музыкантов и актеров разных эпох, узнаете о музах архитекторов и режиссеров и прочувствуете очарование курортного города, в который невозможно не влюбиться.
Вы пройдете по местам встреч и расставаний культовых писателей, музыкантов и актеров разных эпох, узнаете о музах архитекторов и режиссеров и прочувствуете очарование курортного города, в который невозможно не влюбиться.
Описание экскурсии
Главные места Сочи с романтического ракурса
Мы прогуляемся по главным достопримечательностям курортного Сочи, но посмотрим на них под неожиданным углом. Перед вами оживут романтические истории поэта Маяковского и актрисы Полонской, поэта-барда Высоцкого и французской дивы Марины Влади, а также других знаменитых личностей, чьи романы начались на берегу Черного моря. А декорациями для рассказов станут символы Сочи и шум морских волн.
- У железнодорожного вокзала я расскажу о событиях, происходивших во время съемок фильма Суриковой «Будьте моим мужем».
- Осмотрим «сочинский Тадж-Махал» — Морской порт, где вы узнаете, кому посвящено одно из красивейших зданий города.
- Прогуляемся по пешеходным улочкам, скверам и набережной, которые помнят немало встреч и расставаний.
- В Фестивальном сквере поговорим о свадебном путешествии Владимира Высоцкого и Марины Влади.
- Вы загадаете желание в традиционном месте встреч сочинских влюбленных.
- А еще услышите романтические истории современного Сочи — у Зимнего театра и гостиницы «Жемчужина».
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты в дом-музей Барсовой — 150 ₽ с человека.
- Экскурсия пешеходная, маршрут около 5 километров, поэтому рекомендуем выбирать удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 610 туристов
Гид с культурологическим образованием, влюблённый в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вчера посетили экскурсию для романтиков по Сочи с гидом Светланой. Все очень понравилось, красивые места, связанные с историческим событиями и любовными перипетиями известных личностей. Сочи со Светланой очень понравился!!! Спасибо большое за прекрасно проведённое время!!!!
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо вам за отличную компанию,всегда приятно показать город тем,кто хочет узнать его по-новому! До новых встреч!
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7 мая посетили маршрут Сочи для романтиков с 21-летней дочерью в сопровождении гида Светланы. Экскурсия интересная и подойдёт всем, кто любит искусство, литературу и хочет просто посетить знаковые для города
+1
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Н
Экскурсия и экскурсовод очень понравились.
Все было спокойно, без спешки.
Узнали много интересных романтических историй с долей исторических фактов.
Прошлись по красивейшим пешеходным местам, про которые сами бы не узнали, хотя они рядом.
Посетили
Все было спокойно, без спешки.
Узнали много интересных романтических историй с долей исторических фактов.
Прошлись по красивейшим пешеходным местам, про которые сами бы не узнали, хотя они рядом.
Посетили
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Если для вас Сочи – это не только лежать тюленем на пляже, но еще прогулки и романтика, тогда эта экскурсия для вас.
Курортный воздух удивительно способствует любви. И это касается не
Курортный воздух удивительно способствует любви. И это касается не
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Прекрасно выверенная экскурсия с приятным настроением с перерывом на чашечку кофе в элегантном ресторане. Это сбывшая мечта путешественника. Приятность и легкость общения Светланы подкупают. С удовольствием рекомендую эту авторскую прогулку по Сочи
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Н
Сходили на замечательную прогулку со Светланой - познавательно, смешно и ненапряжно. Несмотря на здешнюю жару, старательно находили тенечек и гуляли в основном по нему. По пути зашли в потрясающий ресторанчик с не менее потрясающей историей. Рассказ выходил за рамки «романтических историй» - Светлана поведала историю края в целом. Всем заинтересованным - рекомендую!
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