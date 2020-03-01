Необычные маршруты по Сочи

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Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского

Светлана
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Светлана – ваш гид
Каждый уголок в центре Сочи хранит свою романтическую историю — и каждая из них откроется вам на этой прогулке.

Вы пройдете по местам встреч и расставаний культовых писателей, музыкантов и актеров разных эпох, узнаете о музах архитекторов и режиссеров и прочувствуете очарование курортного города, в который невозможно не влюбиться.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 7 человек
Встреча напротив ж/д вокзала Сочи
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Сочи для романтиков
Сочи для романтиков

Что вас ожидает

Главные места Сочи с романтического ракурса
Мы прогуляемся по главным достопримечательностям курортного Сочи, но посмотрим на них под неожиданным углом. Перед вами оживут романтические истории поэта Маяковского и актрисы Полонской, поэта-барда Высоцкого и французской дивы Марины Влади, а также других знаменитых личностей, чьи романы начались на берегу Черного моря. А декорациями для рассказов станут символы Сочи и шум морских волн.

  • У железнодорожного вокзала я расскажу о событиях, происходивших во время съемок фильма Суриковой «Будьте моим мужем».
  • Осмотрим «сочинский Тадж-Махал» — Морской порт, где вы узнаете, кому посвящено одно из красивейших зданий города.
  • Прогуляемся по пешеходным улочкам, скверам и набережной, которые помнят немало встреч и расставаний.
  • В Фестивальном сквере поговорим о свадебном туре Владимира Высоцкого и Марины Влади.
  • Вы загадаете желание в традиционном месте встреч сочинских влюбленных.
  • А еще услышите романтические истории современного Сочи — у Зимнего театра и гостиницы «Жемчужина».

Истории усадьбы Барсовой
Прогулка продолжится в одном из самых атмосферных и романтичных мест Сочи — доме-музее легендарной оперной певицы Валерии Барсовой. Вы осмотрите красивейшую усадьбу в мавританском стиле с домашним летним театром, посетите мемориальную гостиную с обстановкой 1940-1950 годов и рассмотрите предметы одежды и быта, принадлежавшие любимой певице И.В. Сталина. А я расскажу о знаменитых гостях дома Барсовой и романтических историях, которые разворачивались в залах усадьбы.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в дом-музей Барсовой — 150 руб. с человека.
  • Экскурсия пешеходная, маршрут около 5 километров, поэтому рекомендуем выбирать удобную обувь.
Сочи для романтиков
Сочи для романтиков
Сочи для романтиков
Сочи для романтиков
Сочи для романтиков
Сочи для романтиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура напротив ж/д вокзала Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид с культурологическим образованием, влюбленный в Сочи! Хорошо знаю историю города, его особенности и достопримечательности, обожаю море и мягкий климат побережья, с удовольствием общаюсь с гостями и знакомлю их с Сочи.
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