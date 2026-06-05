Необычные маршруты по Сочи

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места. Мы узнали о Маяковском, Алабяне, Зорге, Целиковской, Жарове, и Высоцком и Марине Влади, Андрее Миронове, Кончаловском, Стриженовых и других известных людях и их романах на морском побережье Сочи.

Отдельная тема экскурсии повествовала об историческом облике города, о том как менялись его границы в течение времени, как менялись архитектурные и художественные стили зданий.

Мы также узнали о том, какие фильмы снимались на берегу Черного моря, в каких местах, и какие любимые наши актёры в них снимались.

Светлана показывала альбом с фотографиями зданий любимого многими города Сочи, также мы смотрели на то, что они из себя представляют сегодня, а знаменитых людей предлагала угадывать. В целом мы приятно провели время.

Отдельно, стоит отметить посещение кафе в здании Мор. вокзала с дегустацией десертов и прекрасным видом на пристань. Экскурсия начиналась у часов -ракушки знаменитого парка Ривьера и закончилась у Зимнего театра. Мы не утомились и остались довольны. Спасибо!