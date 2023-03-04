Термальные источники Кындыг: экскурсия из Сочи в Абхазию с посещением колоннады
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Абхазии.
В своей экскурсии я решила совместить приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.
За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, набережную Сухума, ущелье Черниговка. А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.
В своей экскурсии я решила совместить приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.
За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, набережную Сухума, ущелье Черниговка. А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ресторан Гагрипш
- Сухум
- Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
- Черниговка
- Термальный источник Кындыг
- Колоннада
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии
Ресторан Гагрипш
История появления ресторана берет свое начало еще в XX веке. За все время ресторан подвергался реконструкции, но внутренний интерьер оставили неизменным. Здесь любили проводить время такие известные писатели и поэты, как А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. Горький, И. В. Сталин и Николай II.
Дегустации вина, сыра и меда.
Сухум. Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
Набережная Махаджиров (этнических абхазцев, которые в XIX веке насильно были выселены царским правительством в Османскую империю) – приморская набережная, одно из самых живописных мест города. Фонтан с грифонами представляет собой скульптуры грифонов, из пасти которых льются струи воды, которые затем каскадом спадают вниз.
Термальный источник Кындыг
Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем. Местные воды излечивают от многих недугов: таких, как артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии.
Колоннада
Вечерняя колоннада в белоснежных огнях на берегу Черного моря завораживает. Она выполнена в стиле античных форм – пышные элементы, портики, массивные колонны. В годы грузино-абхазского конфликта колоннаде был нанесен значительный ущерб, но после ряда восстановительных работ она приобрела достойный вид.
Важно: возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.
Экскурсия из Адлера по четным числам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер по Адлеру
- Дегустации
- Вход в ущелье Черниговка
- Что не входит
- Обед
- Вход на термальные источники 200р
- Трансфер из Сочи +300р с ближайшей остановки по улице Горького или Курортный проспект
- Место начала и завершения?
- Адлер, ваш отель или ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Спасибо, то выбрали нас!
- Сегодня вам поступит два сообщения.
- На первое нужно ответить, чтобы подтвердить поездку.
- Второе поступит с 22 до 22:30 с информацией о гос. номере трансфера и точное время посадки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 мар 2023
Хорошо организованная экскурсия. Старт был заявлен из Адлера, а по факту всех собрали из Сочи, что было очень кстати с утра пораньше. Гид Милана большой любовью рассказывала о родной Абхазии, познакомила нас с Гагрой и Сухумом. Ущелье Черниговка заслуживает специального упоминания - очень атмосферное место, где красота природы деликатно поддержана человеком. Термальным источникам хочется пожелать дальнейшего развития, но в целом вполне хорошее впечатление.
О
Олег
13 фев 2023
Отличная организация мероприятия, экскурсовод Рада - выше всяких похвал, очень интересно и главное не напряжно рассказывала об обычаях и жизни в стране Души, водитель Аляс безопасно и аккуратно "по-Абхазски" пилотировал. Рада объяснила некоторые непонятные моменты в стране. Живописные места, чистый воздух, постоянная близость моря - непередаваемые ощущения.
О
Ольга
25 янв 2023
Отличная поездка! Безупречная организация! Прекрасные гид Сабина и водитель Анри! Всё просто супер! Восхитительная Абхазия, новые впечатления, положительные эмоции, спасибо!
Н
Наталья
21 ноя 2022
А
Алексей
30 окт 2022
Обязательно приедем и посетим это замечательное место. Нам очень понравилось. И вообще Абхазия и её жители замечательные люди.
В
Владислав
27 июля 2022
А
Анатолий
9 июля 2022
Лучшая поездка. Многое узнал, отдохнул телом и душой. Спасибо Раде и водителю Беслану.
И
Ирина
17 июня 2022
E
Elisha.z
10 мая 2022
В целом экскурсия понравилась, однако было несколько "но":
1. Вместо того, чтобы рассказывать о каких-то интересных фактах про Абхазию, экскурсовод все время говорил про грузино-абхазскую войну. Это явно не то, о чем хотелось бы слышать на экскурсии.
2. Сначала нам сказали, что обед будет в 12:00—13:00 в Новом Афоне. По итогу нас покормили только в Сухуме в 4 часа. К этому моменту уже никакие перекусы, которые были с собой не помогали.
1. Вместо того, чтобы рассказывать о каких-то интересных фактах про Абхазию, экскурсовод все время говорил про грузино-абхазскую войну. Это явно не то, о чем хотелось бы слышать на экскурсии.
2. Сначала нам сказали, что обед будет в 12:00—13:00 в Новом Афоне. По итогу нас покормили только в Сухуме в 4 часа. К этому моменту уже никакие перекусы, которые были с собой не помогали.
Н
Наталья
7 мая 2022
Экскурсия понравилась, спасибо.
Особенно понравилось ущелье Черниговка, уникальное место, очень красиво!
Особенно понравилось ущелье Черниговка, уникальное место, очень красиво!
Н
Наталья
19 апр 2022
Всем советуем!
Н
Наталья
19 апр 2022
Спасибо большое за экскурсию, нам все понравилось. Это было круто🔥
К
Карагодина
13 апр 2022
Хорошая экскурсия, гид молодец, программа хорошая.
Л
Любовь
10 апр 2022
Поездка прошла отлично! Было очень интересно, весело, услышали много полезной информации. Замечательно провели время и прочувствовали дух Абхазии
Т
Татьяна
1 апр 2022
Очень понравилась Абхазия, её природа и местные жители! Ососбенно понравилась гид Елена, очень понятно и доступно рассказывала, огромное ей спасибо! Обязательно приедем ещё раз
Ещё 15 отзывов
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