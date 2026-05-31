Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.
Описание экскурсии
В 7:00 мы перейдём границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.
Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнётся с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся и сделаем фото на фоне знаменитой ажурной колоннады (25 мин).
Лёгкий завтрак: перекусим московской плюшкой с абхазским чаем (20 мин).
Дегустация вина, сыра и копчёного мяса (35 мин).
Бзыбское ущелье, крепость, грот и каменные столбы. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полёт на зиплайне над ущельем.
Пасека с дегустацией мёда (35 мин).
Мандариновый сад (с ноября по март). Здесь вы сможете погулять, пофотографироваться среди деревьев и даже собрать ароматные мандарины! (30 мин)
Новый Афон. Прогуляемся по парку с прудами и лебедями (25 мин).
Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдёте по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке (1 час)
Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в тёплой целебной водичке (2 часа).
На обратном пути сделаем техническую остановку в Гудауте у родника (10-15 мин).
Возвращение к границе к 19:30-20:00.
Организационные детали
Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды.
Что включено в стоимость:
- Трансфер в обе стороны
- Лёгкий завтрак (чаепитие)
- Дегустация местной продукции: вина, сыра, чая, мяса и мёда
А что оплачивается отдельно:
- Вход на термальные источники — 400 ₽/взрослый, 300 ₽/детский (до 12 лет)
- Драндский собор 6 века — 300 ₽ (по желанию)
- Полёт на зиплайне над рекой Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)
- Обед в апацхе ~ 1000 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт и свидетельство о рождении
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Ребёнок до 6 лет включительно без места
|Бесплатно
|Взрослый из Адлера/Сириуса
|1980 ₽
|Детский из Сочи/Хосты (7-11 лет)
|1890 ₽
|Взрослый из Сочи/Хосты
|2340 ₽
|Детский из Адлера/Сириуса (7-11лет)
|1530 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Наш гид Дамий - это человек знающий своё дело, открытый, дружелюбный, харизматичный, очень