Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны

Полюбоваться красотой ущелий, попробовать самый вкусный кофе в Сухуме и насладиться отдыхом в термах

5
1 отзыв
Небольшой группой до 19 человек вы отправитесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии и познакомитесь с богатствами этого чудесного уголка.

Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
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Описание

Что вас ожидает

Рано утром мы перейдем границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.

Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнется с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся по Приморскому парку и сделаем фото на фоне знаменитой Колоннады.
Бзыбское ущелье. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полет на зиплайне над ущельем.
Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдете по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке.
Ущелье Черниговка. Одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. На берегах растет пышная субтропическая зелень.
Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1.5-2 часов).

Организационные детали

Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды.

Что включено в стоимость:

  • Трансфер по Адлеру на комфортабельном Mercedes-Benz Sprinter (из Сочи до Адлера необходимо добраться самостоятельно)
  • Лёгкий завтрак (чаепитие)
  • Дегустация вина, сыра и мёда абхазского производства
  • Экологический сбор в Черниговку

А что оплачивается отдельно:

  • Вход в термальный комплекс — 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Обед в местной апацхе (традиционный абхазский ресторан) ~ 700 руб.
  • По желанию можно посетить один из объектов: Драндский собор 11 века или дачу Сталина в Новом Афоне — 300 руб.
  • Полёт на зиплайне над рекой Бзыбь (по желанию) — 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от отеля или ближайшей остановки в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
7 сен 2022
Были на экскурсии 6.09.22. Понравилось все, от бронирования до завершения экскурсии (всегда чувствовалась забота.)Очень грамотно всё организовали и провели. Гид Рада настоящий профессионал. Заботливая,терпеливая, образованная, энергичная и очень интересно все рассказывала. Приехали очень уставшие, но невероятно довольные поездкой. Спасибо большое. ❤️

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