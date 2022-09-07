Рано утром мы перейдем границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.
Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнется с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся по Приморскому парку и сделаем фото на фоне знаменитой Колоннады.
Бзыбское ущелье. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полет на зиплайне над ущельем.
Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдете по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке.
Ущелье Черниговка. Одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. На берегах растет пышная субтропическая зелень.
Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1.5-2 часов).
Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды.
А что оплачивается отдельно: