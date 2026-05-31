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Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг

Полюбоваться красотой ущелий, попробовать самый вкусный кофе в Сухуме и насладиться отдыхом в термах
Вы отправитесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии и познакомитесь с богатствами этого чудесного уголка.

Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.
4.5
56 отзывов
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг

Описание экскурсии

В 7:00 мы перейдём границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.

Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнётся с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся и сделаем фото на фоне знаменитой ажурной колоннады (25 мин).
Лёгкий завтрак: перекусим московской плюшкой с абхазским чаем (20 мин).
Дегустация вина, сыра и копчёного мяса (35 мин).
Бзыбское ущелье, крепость, грот и каменные столбы. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полёт на зиплайне над ущельем.
Пасека с дегустацией мёда (35 мин).
Мандариновый сад (с ноября по март). Здесь вы сможете погулять, пофотографироваться среди деревьев и даже собрать ароматные мандарины! (30 мин)
Новый Афон. Прогуляемся по парку с прудами и лебедями (25 мин).
Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдёте по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке (1 час)
Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в тёплой целебной водичке (2 часа).

На обратном пути сделаем техническую остановку в Гудауте у родника (10-15 мин).

Возвращение к границе к 19:30-20:00.

Организационные детали

Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды.

Что включено в стоимость:

  • Трансфер в обе стороны
  • Лёгкий завтрак (чаепитие)
  • Дегустация местной продукции: вина, сыра, чая, мяса и мёда

А что оплачивается отдельно:

  • Вход на термальные источники — 400 ₽/взрослый, 300 ₽/детский (до 12 лет)
  • Драндский собор 6 века — 300 ₽ (по желанию)
  • Полёт на зиплайне над рекой Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)
  • Обед в апацхе ~ 1000 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт и свидетельство о рождении
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Ребёнок до 6 лет включительно без местаБесплатно
Взрослый из Адлера/Сириуса1980 ₽
Детский из Сочи/Хосты (7-11 лет)1890 ₽
Взрослый из Сочи/Хосты2340 ₽
Детский из Адлера/Сириуса (7-11лет)1530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи/Адлер/Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся
Леся — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3083 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
7
3
3
2
2
1
2
Ольга
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на высшем уровне🧀🍯🍷 термальные источники тоже были превосходными🎏 вся экскурсия на одном дыхании прошла🏅 спасибо экскурсоводу Елене ❤️❤️❤️ рассказывала всё интересно про традиции Абхазии, про историю и обычаи 🏆 если я ещё раз поеду отдыхать в Сочи - обязательно посещу эту же экскурсию
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Эта самая бесподобная экскурсия на которой мне предстояло побывать☺️ гид просто шикарно всё рассказывает👍 дегустация на
Леся
Леся
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за такой тёплый отклик, что высоко оценили гида и организацию, для нас это ценно🙏 Будем ждать вас вновь, наши благодарные гости, в гостеприимной Апсны🤗❤️
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В
Добрый день, хочу поблагодарить экскурсовода Мадину за прекрасный и насыщенный день. При бронировании учтите, что программа объёмная и выдерживается строгий тайминг. Все локации по маршруту имеют исключительную красоту.
Добрый день, хочу поблагодарить экскурсовода Мадину за прекрасный и насыщенный день. При бронировании учтите, что программа
Добрый день, хочу поблагодарить экскурсовода Мадину за прекрасный и насыщенный день. При бронировании учтите, что программа
Добрый день, хочу поблагодарить экскурсовода Мадину за прекрасный и насыщенный день. При бронировании учтите, что программа
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Полина
Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно рассказывал о своей стране, транспорт с принимающей стороны тоже оказался комфортным, водитель Нури настоящий
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профессионал, в конце экскурсии вся наша группа аплодировала им! Единственное неприятное впечатление оставил организатор экскурсии в Сочи, ответы организационные вопросы были некорректными и транспорт до границы с Абхазией был ужасным, дребезжащая маршрутка, в которой более 20 человек, даже доп. откидное место было занято, колени упирались в сиденья.

Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно
Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно
Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно
Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно
Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно
Маршрут экскурсии очень насыщенный и интересный, понравилась организация принимающей стороной гид Омар очень тактичный человек, интересно
Леся
Леся
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю за отзыв и высокую оценку гида. Не совсем понятно почему вы разделили организатора в Сочи и отдельно организатора
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в Абхазии, так как организатор един, трансфер от и до границы и экскурсионный автобусы действительно меняются, так же не понятно о какой недостоверной информации вы написали, у меня сохранена с вами переписка и в ней корректная информация, я эту информацию из года в год ежедневно сообщаю гостям, где когда и во сколько.
Вы ездили в праздники, когда был ажиотаж и не хватало автобусов, заказывать приходилось все свободные, возможно вы попали не в самый свежий так скажем, обязательно проверим данный момент и исправим.

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Татьяна
Экскурсия понравилась! Программа ооочень насыщенная. И дегустации, и природа, и храмы, и термальные источники. На г. Сухум выделено времени немного. Если хотите больше посмотреть Сухум - выбирайте другие программы.
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Валентина
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Наш гид Дамий - это человек знающий своё дело, открытый, дружелюбный, харизматичный, очень
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четко, быстро и понятно доносит информацию до людей, понимающий!
Еще хотелось бы выразить отдельную благодарность Дмитрию - водителю, тоже весёлый, ехал достаточно быстро, но без резких движений, доводил до всех точек без опозданий, был на месте в назначенное время!
От себя скажу, что экскурсия была очень насыщенная и для меня с экскурсий нужно приезжать с переполненными эмоциями, лёгким чувством голода и немного уставшим, а именно с этой экскурсии мы приехали с такими ощущениями! Всем большое спасибо! 🥰

Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!+2
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
Экскурсия была интересная, не скучная, весёлая, атмосферная, не было беготни нам дали достаточно времени чтобы насладиться Абхазией сполна!
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Альбина
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы остановились нас забрал водитель Каха. И по прибытию в Абхазию нас встретила экскурсовод Ханифа
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и водитель Денис.
Экскурсовод Ханифа отличный! Она организованна, доброжелательна, интересно и с душой рассказывает про свою страну, которую очень любит. Всем рекомендую отправляться с ней в туры по Абхазии.
Включено в тур множество локаций и выделяют на них оптимальное время, не много и не мало. Пообедали очень вкусно и не так дорого. Очень красиво в Черниговке, в Гагре, Сухуме, да и, в целом, во всей Абхазии!
Ещё по совету Ханифы покаталась на зиплайне, о чем вообще не пожалела, за 1000 рублей можно проехать сразу три участка. Туда и обратно всё на зиплайне В конце экскурсии нас ждал термальный источник Кындыг, отлично расслабились после насыщенного дня.

Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
Ездили с мамой в данный тур 16.05.2025. В целом, впечатления замечательные. Недалеко от места, где мы
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