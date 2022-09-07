Небольшой группой до 19 человек вы отправитесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии и познакомитесь с богатствами этого чудесного уголка. Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.

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Описание

Что вас ожидает

Рано утром мы перейдем границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.

Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнется с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся по Приморскому парку и сделаем фото на фоне знаменитой Колоннады.

Бзыбское ущелье. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полет на зиплайне над ущельем.

Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдете по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке.

Ущелье Черниговка. Одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. На берегах растет пышная субтропическая зелень.

Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1.5-2 часов).

Организационные детали

Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды.

Что включено в стоимость:

Трансфер по Адлеру на комфортабельном Mercedes-Benz Sprinter (из Сочи до Адлера необходимо добраться самостоятельно)

Лёгкий завтрак (чаепитие)

Дегустация вина, сыра и мёда абхазского производства

Экологический сбор в Черниговку

А что оплачивается отдельно: