Вы отправитесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии и познакомитесь с богатствами этого чудесного уголка. Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В 7:00 мы перейдём границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.

Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнётся с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся и сделаем фото на фоне знаменитой ажурной колоннады (25 мин).

Лёгкий завтрак: перекусим московской плюшкой с абхазским чаем (20 мин).

Дегустация вина, сыра и копчёного мяса (35 мин).

Бзыбское ущелье, крепость, грот и каменные столбы. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полёт на зиплайне над ущельем.

Пасека с дегустацией мёда (35 мин).

Мандариновый сад (с ноября по март). Здесь вы сможете погулять, пофотографироваться среди деревьев и даже собрать ароматные мандарины! (30 мин)

Новый Афон. Прогуляемся по парку с прудами и лебедями (25 мин).

Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдёте по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке (1 час)

Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в тёплой целебной водичке (2 часа).

На обратном пути сделаем техническую остановку в Гудауте у родника (10-15 мин).

Возвращение к границе к 19:30-20:00.

Организационные детали

Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды.

Что включено в стоимость:

Трансфер в обе стороны

Лёгкий завтрак (чаепитие)

Дегустация местной продукции: вина, сыра, чая, мяса и мёда

А что оплачивается отдельно:

Вход на термальные источники — 400 ₽/взрослый, 300 ₽/детский (до 12 лет)

Драндский собор 6 века — 300 ₽ (по желанию)

Полёт на зиплайне над рекой Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)

Обед в апацхе ~ 1000 ₽

Пересечение границы