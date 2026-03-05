3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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был очень вкусный: хачапури-лодочка с чашечкой свежего свреного кофе на песке. Роман, не только провез на по живописным местам, но и показал места Абхазской войны. Места жительства людей, которые выращивают сады: орехов, мандарин, фейхоа и многое другое. Осень понравились старинные храмы. Супер прогулка по Сухуму с чашечкой кофе на знаменитой Брехаловке. Самое приятное spa было получено на термальных источниках в селе Кындыг. А какой невероятный ужин предложил нам Роман в Сухуме. Накормили досыта хинкали с телятиной. В отдых прошёл на все 💯!!! Отличный собеседник, много знает и приятный человек! Очень рекомендую. И такие индивидуальные экскурсии не напрягают, как с большим количеством людей!!!

Жаль, что нельзя выставить видео, в основном видео снимала для памяти. Фото очень мало. Удобный минивэн, комфортная поездка, Следующую экскурсию закажу только с ним. P. S. Мне подобрал попутчиков, чтобы меньше платить.