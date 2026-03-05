3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью — термальными источниками.
Много лет люди приезжают сюда для оздоровления, а мы совместим поездку ещё и с прогулкой по исторической набережной и дегустацией национальных блюд.
Много лет люди приезжают сюда для оздоровления, а мы совместим поездку ещё и с прогулкой по исторической набережной и дегустацией национальных блюд.
Описание экскурсии
Горячие источники села Кындыг — купание в бассейнах, массаж горячими струями, лечебная грязь и мягкий пилинг.
Прогулка по Сухуму — кофе на набережной в знаменитой «Брехаловке», знакомство с атмосферой Старого города и дегустация абхазских блюд в аутентичной апацхе.
Драндский храм 6 века — возможность прикоснуться к истории древней Абхазии.
Вы узнаете:
- об оздоровительных свойствах термальных источников
- традициях абхазской кухни и культуре застолья
- истории Сухума и судьбе древнего Драндского храма
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Кофе в Сухуме входит в стоимость
- Дополнительные расходы: посещение источников — 400 ₽ за чел., обед в ресторане на 4-х человек — 3500–4000 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5536 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Вам был полезен этот отзыв?
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была на оз. Рица. Теперь решила отдохнуть немного с удовольствием для себя и тела. Завтрак
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума, посетили храмы, искупались в термальных источниках, съездили в Черниговку. Экскурсия захватывает дух. Продумано всё было до мелочей, экскурсоводу Роману 1000 баллов! Рекомендуем выбирать Романа в качестве экскурсовода, его экскурсии очень интересные, с красивыми локациями для фото и незабываемыми моментами!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия организована великолепно и по объектам, и по времени, и по объёму информации. Роман очень подробно и интересно показал и рассказал об истории Абхазии. Термальные источники выше всяких похвал. Рекомендую всем желающим этого прекрасного гида. Спасибо огромное!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы гости не устали. Большое спасибо Роману. Рекомендую всем!!!! Человек любит свое дело, историю и места в которые возит!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории и культуре Абхазии. Горячие источники 🔥🔥🔥. Спасибо за прекрасную организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Старый Сухум и термы в селе Кындыг»
-
10%
Групповая
до 19 чел.
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
Посетите источник Кындыг и прогуляйтесь по набережной Сухума
Начало: Сочи/Адлер/Сириус
Идентичные локации - Кындыг и Сухум; альтернатива с похожим фокусом на термы и городскую прогулку
14 авг в 06:00
16 авг в 06:00
2340 ₽
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии
Прогуляйтесь по Старому Сухуму и осмотрите окрестные водопады
Начало: Ваш отель. Сочи, Адлер, Сириус. Красная Поляна доп...
Комбинирует историческую прогулку по Сухуму с природой - близкая по тематике альтернатива
15 авг в 06:00
17 авг в 06:00
от 29 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
Познакомьтесь с ключевыми уголками Абхазии в индивидуальном формате
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Индивидуальная экскурсия по Абхазии с акцентом на культуру и комфорт, хороший альтернативный день
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Осмотрите Рицу, Юпшарский каньон и Новоафонский монастырь за день
Большой маршрут по Абхазии - альтернатива для тех, кто хочет расширить программу после терм
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 19 350 ₽
21 500 ₽ за всё до 7 чел.
от 17 900 ₽ за группу