3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В ходе посещения источника мы посидим в бассейне и капитально прогреемся, поплаваем, походим по дну бассейна, выложенного приятным мелким щебнем, сделаем массаж горячими струями, нанесём лечебную грязь и помассируем тело, чтобы грязь подействовала как пилинг, смоем грязь и посидим ещё в своё удовольствие в горячем бассейне.
После принятия оздоровительных процедур мы поедем на набережную в Сухуме и посмотрим её достопримечательности, а еще попробуем мамалыгу и хачапур под красное вино. А после я угощу вас знаменитым кофе на “Брехаловке.
Вы вернетесь в Сочи обновленными и с прекрасными впечатлениями от поездки.