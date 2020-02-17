3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

поездка в село Кындыг на природный горячий источник: принимаем процедуры 1,5-2 часа, не более (противопоказания – онкология);

прогулка по Сухуму: пьем кофе на набережной и пробуем национальную кухню в антуражной Апацхе;

в дополнение — посещение Драндского храма XI века.

В ходе посещения источника мы посидим в бассейне и капитально прогреемся, поплаваем, походим по дну бассейна, выложенного приятным мелким щебнем, сделаем массаж горячими струями, нанесём лечебную грязь и помассируем тело, чтобы грязь подействовала как пилинг, смоем грязь и посидим ещё в своё удовольствие в горячем бассейне.

После принятия оздоровительных процедур мы поедем на набережную в Сухуме и посмотрим её достопримечательности, а еще попробуем мамалыгу и хачапур под красное вино. А после я угощу вас знаменитым кофе на “Брехаловке.

Вы вернетесь в Сочи обновленными и с прекрасными впечатлениями от поездки.