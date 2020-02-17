3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму

Роман
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Роман – ваш гид
Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью — термальными источниками.

С давних пор люди приезжают к источникам ради оздоровительных процедур, а мы совместим поездку еще и с прогулкой по исторической набережной и с дегустацией национальных блюд.
От
9750 ₽
8288 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля, где остановились туристы
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг

Что вас ожидает

  • поездка в село Кындыг на природный горячий источник: принимаем процедуры 1,5-2 часа, не более (противопоказания – онкология);
  • прогулка по Сухуму: пьем кофе на набережной и пробуем национальную кухню в антуражной Апацхе;
  • в дополнение — посещение Драндского храма XI века.

В ходе посещения источника мы посидим в бассейне и капитально прогреемся, поплаваем, походим по дну бассейна, выложенного приятным мелким щебнем, сделаем массаж горячими струями, нанесём лечебную грязь и помассируем тело, чтобы грязь подействовала как пилинг, смоем грязь и посидим ещё в своё удовольствие в горячем бассейне.
После принятия оздоровительных процедур мы поедем на набережную в Сухуме и посмотрим её достопримечательности, а еще попробуем мамалыгу и хачапур под красное вино. А после я угощу вас знаменитым кофе на “Брехаловке.

Вы вернетесь в Сочи обновленными и с прекрасными впечатлениями от поездки.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы
  • Дополнительные расходы: посещение источников — 200 руб./чел.; обед в Апацхе на 4-х человек — 2500-3000 руб.
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля, где остановились туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и местный колорит. В Абхазию езжу постоянно уже более трёх лет. На Олимпиаде я проходил спецкурсы по вождению в разных условиях, в т.ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и по Абхазии. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Спасибо, большое! Экскурсия понравилась, гид Роман интересно рассказывал и показал много нового (я Абхазию посещал уже не первый раз). Мы попросили немного отклониться от плана и дополнительно посетить пару интересных нам мест, Роман помог нам и всё организовал в лучшем виде! Отличная экскурсия и прекрасные впечатления!
30 мая 2019
Не хотела писать отзыв сразу, хотела оставить эмоции себе (я вообще очень жадная до эмоций и с другими не делюсь), но не в этот раз)))
Начну с того, что такой формат экскурсии я брала впервые (имеется ввиду индивидуальная экскурсия) и ни на миг не пожалела.
Итак, наше двухдневное путешествие в Абхазию прошло не просто прекрасно, а Мегапрекрасно!
Роман прекрасный рассказчик, знает много красивых мест, очень много интересных фактов, а также легенд, порой мне хотелось запустить диктофон, чтобы ещё раз прослушать его рассказы!)
Вся экскурсия проходила легко и непринужденно, не буду перечислять сколько мы всего увидели, потому что отзыв очень сильно растянется)
В общем, хотите, чтобы ваша экскурсия оставила много эмоций и впечатлений?! Вам к Роману)
Ещё раз моё и Никино огромное спасибо!
8 января 2019
Спасибо огромное Роману! Все очень понравилось!!!

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