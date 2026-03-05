3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Старый Сухум и термы в селе Кындыг

Индивидуальная оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по столице
Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью — термальными источниками.

Много лет люди приезжают сюда для оздоровления, а мы совместим поездку ещё и с прогулкой по исторической набережной и дегустацией национальных блюд.
5
23 отзыва
Старый Сухум и термы в селе Кындыг
Старый Сухум и термы в селе Кындыг
Старый Сухум и термы в селе Кындыг

Описание экскурсии

Горячие источники села Кындыг — купание в бассейнах, массаж горячими струями, лечебная грязь и мягкий пилинг.

Прогулка по Сухуму — кофе на набережной в знаменитой «Брехаловке», знакомство с атмосферой Старого города и дегустация абхазских блюд в аутентичной апацхе.

Драндский храм 6 века — возможность прикоснуться к истории древней Абхазии.

Вы узнаете:

  • об оздоровительных свойствах термальных источников
  • традициях абхазской кухни и культуре застолья
  • истории Сухума и судьбе древнего Драндского храма

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
  • Кофе в Сухуме входит в стоимость
  • Дополнительные расходы: посещение источников — 400 ₽ за чел., обед в ресторане на 4-х человек — 3500–4000 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5536 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
читать дальшеуменьшить

местный колорит! В Абхазии бываю постоянно с 2014 года. На Олимпиаде я проходил спецкурс по вождению в разных условиях, в т. ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Елена
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Все прекрасно. Роман отличный проводник в Абхазию. все рассказал и все показал.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была на оз. Рица. Теперь решила отдохнуть немного с удовольствием для себя и тела. Завтрак
читать дальшеуменьшить

был очень вкусный: хачапури-лодочка с чашечкой свежего свреного кофе на песке. Роман, не только провез на по живописным местам, но и показал места Абхазской войны. Места жительства людей, которые выращивают сады: орехов, мандарин, фейхоа и многое другое. Осень понравились старинные храмы. Супер прогулка по Сухуму с чашечкой кофе на знаменитой Брехаловке. Самое приятное spa было получено на термальных источниках в селе Кындыг. А какой невероятный ужин предложил нам Роман в Сухуме. Накормили досыта хинкали с телятиной. В отдых прошёл на все 💯!!! Отличный собеседник, много знает и приятный человек! Очень рекомендую. И такие индивидуальные экскурсии не напрягают, как с большим количеством людей!!!
Жаль, что нельзя выставить видео, в основном видео снимала для памяти. Фото очень мало. Удобный минивэн, комфортная поездка, Следующую экскурсию закажу только с ним. P. S. Мне подобрал попутчиков, чтобы меньше платить.

Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Здравствуйте всем, кто будет читать мой отзыв! Долго выбирала, и не ошиблась. В Абхазии уже была
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума, посетили храмы, искупались в термальных источниках, съездили в Черниговку. Экскурсия захватывает дух. Продумано всё было до мелочей, экскурсоводу Роману 1000 баллов! Рекомендуем выбирать Романа в качестве экскурсовода, его экскурсии очень интересные, с красивыми локациями для фото и незабываемыми моментами!
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,+1
Вчера побывали на незабываемой экскурсии, которая оставила после себя миллион ярких эмоций! Прогулялись по набережной Сухума,
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия организована великолепно и по объектам, и по времени, и по объёму информации. Роман очень подробно и интересно показал и рассказал об истории Абхазии. Термальные источники выше всяких похвал. Рекомендую всем желающим этого прекрасного гида. Спасибо огромное!
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия+2
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Добрый день! 31 мая посетили Абхазию. Водитель и гид- Роман. Время на экскурсию 15 часов. Экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
М
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы гости не устали. Большое спасибо Роману. Рекомендую всем!!!! Человек любит свое дело, историю и места в которые возит!!!!!
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Замечательная экскурсия. Восторг. Роман прекрасный рассказчик. Внимательный. Очень аккуратный водитель. Экскурсия длительная. Программа составлена так, чтобы
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории и культуре Абхазии. Горячие источники 🔥🔥🔥. Спасибо за прекрасную организацию!
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Хочу отметить профессионализм Романа, который увлекательно и интересно рассказывал об истории
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Старый Сухум и термы в селе Кындыг»

Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
На автобусе
13 часов
-
10%
56 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Сочи в восточную Абхазию: Сухум и термальный источник Кындыг
Посетите источник Кындыг и прогуляйтесь по набережной Сухума
Начало: Сочи/Адлер/Сириус
Идентичные локации - Кындыг и Сухум; альтернатива с похожим фокусом на термы и городскую прогулку
14 авг в 06:00
16 авг в 06:00
2340 ₽2600 ₽ за человека
Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сухум, города-призраки и 5 водопадов Абхазии
Прогуляйтесь по Старому Сухуму и осмотрите окрестные водопады
Начало: Ваш отель. Сочи, Адлер, Сириус. Красная Поляна доп...
Комбинирует историческую прогулку по Сухуму с природой - близкая по тематике альтернатива
15 авг в 06:00
17 авг в 06:00
от 29 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
На машине
10 часов
546 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по солнечной Абхазии
Познакомьтесь с ключевыми уголками Абхазии в индивидуальном формате
Начало: В центральном районе Сочи (по вашему адресу)
Индивидуальная экскурсия по Абхазии с акцентом на культуру и комфорт, хороший альтернативный день
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
На машине
10 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Сочи)
Осмотрите Рицу, Юпшарский каньон и Новоафонский монастырь за день
Большой маршрут по Абхазии - альтернатива для тех, кто хочет расширить программу после терм
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 19 350 ₽21 500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 17 900 ₽ за группу