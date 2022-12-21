🌊 Отдохнем от толп туристов на берегу моря в Мюссере — заповеднике, куда не возят групповые туры. Вы насладитесь тишиной и сделаете фотографии на качелях с прекрасным видом. Тут же осмотрим полуразрушенный византийский храм Амбара 8 века.
🐟 Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря. При желании можно поймать рыбу сачком, и ее приготовят для вас.
🎡 На обед, если вдруг успеете проголодаться, мы едем в г. Гудаута, где на берегу моря находится уютное кафе «Балкон». Подкрепившись, осмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник махаджирам — жертвам Кавказской войны.
⛲ Пора ехать в столицу! В Сухуме прогуляемся по набережной, выйдем на пирс, подойдем к каскадному фонтану драмтеатра и зайдем в кофейню «Брехаловка» — колоритное место, куда абхазы приходят играть в нарды, домино, пить кофе и общаться.
⚡️ Далее отъедем от побережья, чтобы оказаться в горной местности, где прекрасно сохранилась одна из старейших электростанций Абхазии — каменная Беслетская ГЭС 1905 года. А рядом вы увидите еще более древнее строение — Беслетский мост 11 века, с которого открывается вид на водопад. Смело фотографируйтесь на нём, мост и сейчас выдерживает нагрузку в 8 тонн!
💦 Вы еще не переполнились впечатлениями? Завершаем путешествие расслаблением на Кындыгских горячих источниках. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.
Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями: где-то мы можем остановиться подольше, одни локации пропустить, другие заменить, если вы их уже посещали!
Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.