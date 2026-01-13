Абхазия — это не только Рица и дача Сталина. Мы отправимся в путешествие по менее туристической, но не менее живописной восточной части. Безлюдный заповедник на берегу моря, скальный монастырь, местные кафе с южным колоритом, древний каменный мост и, конечно, горячие источники. С комфортом проедем по этим уникальным местам, и я поделюсь с вами их историей.

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Описание экскурсии

Достопримечательности Восточной Абхазии

Отдохнём от толп туристов на берегу моря в Мюссере — заповеднике, куда не возят группы. Вы насладитесь тишиной и сделаете фотографии на качелях с прекрасным видом. Тут же осмотрим полуразрушенный византийский храм Амбара 8 века

Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря. При желании можно поймать рыбу сачком, и её приготовят для вас

Пора ехать в столицу! В Сухуме прогуляемся по набережной, выйдем на пирс, подойдём к каскадному фонтану драмтеатра и зайдём в кофейню «Брехаловка» — колоритное место, куда абхазы приходят играть в нарды, домино, пить кофе и общаться

Далее отъедем от побережья, чтобы оказаться в горной местности, где прекрасно сохранилась одна из старейших электростанций Абхазии — каменная Беслетская ГЭС 1905 года. А рядом вы увидите ещё более древнее строение — Беслетский мост 11 века, с которого открывается вид на водопад. Смело фотографируйтесь на нём, мост и сейчас выдерживает нагрузку в 8 тонн!

Вы ещё не переполнились впечатлениями? Завершаем путешествие расслаблением на Кындыгских горячих источниках. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.

Маршрут экскурсии

Мюссера

Храм Амбара

Подвесные качели на берегу моря

Форелевое хозяйство на реке Мчишта

Наскальный монастырь

Сухум: драмтеатр, Брехаловка, морской порт

Беслетский мост и ГЭС

Драндский собор

Кындыгские термальные источники

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями: где-то мы можем остановиться подольше, одни локации пропустить, другие заменить, если вы их уже посещали!

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость

Экскурсионная часть начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно

С собой возьмите наличные деньги и купальные принадлежности

Дополнительные расходы

Посещение форелевого хозяйства — 250 ₽ с чел. Если решите поймать рыбу сачком, то доплата — 1500 ₽/кг за приготовление.

Обед — до 1000 ₽ с чел.

Термальные источники — 500 ₽ с чел.

На обратном пути можем поужинать в хинкальной или другом месте. Порция хинкали (5 шт.) стоит 300 ₽. Средний чек на человека — 500 ₽

Что взять с собой

Наличные деньги

Купальные принадлежности

Пересечение границы