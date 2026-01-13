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Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники

Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Абхазия — это не только Рица и дача Сталина. Мы отправимся в путешествие по менее туристической, но не менее живописной восточной части.

Безлюдный заповедник на берегу моря, скальный монастырь, местные кафе с южным колоритом, древний каменный мост и, конечно, горячие источники. С комфортом проедем по этим уникальным местам, и я поделюсь с вами их историей.
5
17 отзывов
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники

Описание экскурсии

Достопримечательности Восточной Абхазии

  • Отдохнём от толп туристов на берегу моря в Мюссере — заповеднике, куда не возят группы. Вы насладитесь тишиной и сделаете фотографии на качелях с прекрасным видом. Тут же осмотрим полуразрушенный византийский храм Амбара 8 века
  • Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря. При желании можно поймать рыбу сачком, и её приготовят для вас
  • Пора ехать в столицу! В Сухуме прогуляемся по набережной, выйдем на пирс, подойдём к каскадному фонтану драмтеатра и зайдём в кофейню «Брехаловка» — колоритное место, куда абхазы приходят играть в нарды, домино, пить кофе и общаться
  • Далее отъедем от побережья, чтобы оказаться в горной местности, где прекрасно сохранилась одна из старейших электростанций Абхазии — каменная Беслетская ГЭС 1905 года. А рядом вы увидите ещё более древнее строение — Беслетский мост 11 века, с которого открывается вид на водопад. Смело фотографируйтесь на нём, мост и сейчас выдерживает нагрузку в 8 тонн!

Вы ещё не переполнились впечатлениями? Завершаем путешествие расслаблением на Кындыгских горячих источниках. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.

Маршрут экскурсии

  • Мюссера
  • Храм Амбара
  • Подвесные качели на берегу моря
  • Форелевое хозяйство на реке Мчишта
  • Наскальный монастырь
  • Сухум: драмтеатр, Брехаловка, морской порт
  • Беслетский мост и ГЭС
  • Драндский собор
  • Кындыгские термальные источники

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями: где-то мы можем остановиться подольше, одни локации пропустить, другие заменить, если вы их уже посещали!

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсионная часть начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
  • С собой возьмите наличные деньги и купальные принадлежности

Дополнительные расходы

  • Посещение форелевого хозяйства — 250 ₽ с чел. Если решите поймать рыбу сачком, то доплата — 1500 ₽/кг за приготовление.
  • Обед — до 1000 ₽ с чел.
  • Термальные источники — 500 ₽ с чел.
  • На обратном пути можем поужинать в хинкальной или другом месте. Порция хинкали (5 шт.) стоит 300 ₽. Средний чек на человека — 500 ₽

Что взять с собой

  • Наличные деньги
  • Купальные принадлежности

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 435 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью
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берусь за каждый заказ. Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина. Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Кошкина
Все очень понравилось, даже дождь не испортил поездку, людей мало, на многих локациях совсем никого не было. Достойно накормили и на обед и на ужин, Влад большой эксперт куда и зачем лучше поехать.
Мы остались довольны.
Все очень понравилось, даже дождь не испортил поездку, людей мало, на многих локациях совсем никого не
Все очень понравилось, даже дождь не испортил поездку, людей мало, на многих локациях совсем никого не
Все очень понравилось, даже дождь не испортил поездку, людей мало, на многих локациях совсем никого не
Все очень понравилось, даже дождь не испортил поездку, людей мало, на многих локациях совсем никого не
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Александра
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Ну а термальные источники с видом на горный хребет-это вишенка на торте.
Все было здорово.
Спасибо.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
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Е
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
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Валентина
Это была незабываемая поездка! Надеюсь, еще получиться встретиться на экскурсии!
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М
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории, об отдельных ее местах. Узнали много о жизни как простых людей так и страны
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в целом. Влад интеллигентный, доброжелательный и пунктуальный гид. За несколько дней до экскурсии связался с нами, написал, что брать с собой, как лучше одеваться, когда за нами заедет и пр. Остались только приятные впечатления от экскурсии. Рекомендуем!

Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории,
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Александр
Отправились с Владиславом в Абхазию, и это было круто! Маршрут необычный — Владислав показал такие места, где почти нет туристов. Гид отлично знает историю страны, рассказал много интересного и отвечал на все вопросы.

Особенно впечатлили природные локации — такие красоты мы нигде раньше не видели. Спасибо за отличную организацию и профессионализм! Однозначно рекомендую
Отправились с Владиславом в Абхазию, и это было круто! Маршрут необычный — Владислав показал такие места,
Отправились с Владиславом в Абхазию, и это было круто! Маршрут необычный — Владислав показал такие места,
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Входит в следующие категории Сочи

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