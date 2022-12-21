Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников

Оказаться в прибрежном заповеднике, увидеть заброшенную ГЭС и искупаться в источниках Кындыг

Абхазия — это не только Рица и дача Сталина. Мы отправимся в путешествие по менее туристической, но не менее живописной восточной части.

Безлюдный заповедник на берегу моря, скальный монастырь, местные кафе с южным колоритом, древний каменный мост и, конечно, горячие источники. С комфортом проедем по этим уникальным местам, и я поделюсь с вами их историей.
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
Другая Абхазия: от секретных мест до горячих источников
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Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Восточной Абхазии

🌊 Отдохнем от толп туристов на берегу моря в Мюссере — заповеднике, куда не возят групповые туры. Вы насладитесь тишиной и сделаете фотографии на качелях с прекрасным видом. Тут же осмотрим полуразрушенный византийский храм Амбара 8 века.

🐟 Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря. При желании можно поймать рыбу сачком, и ее приготовят для вас.

🎡 На обед, если вдруг успеете проголодаться, мы едем в г. Гудаута, где на берегу моря находится уютное кафе «Балкон». Подкрепившись, осмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник махаджирам — жертвам Кавказской войны.

⛲ Пора ехать в столицу! В Сухуме прогуляемся по набережной, выйдем на пирс, подойдем к каскадному фонтану драмтеатра и зайдем в кофейню «Брехаловка» — колоритное место, куда абхазы приходят играть в нарды, домино, пить кофе и общаться.

⚡️ Далее отъедем от побережья, чтобы оказаться в горной местности, где прекрасно сохранилась одна из старейших электростанций Абхазии — каменная Беслетская ГЭС 1905 года. А рядом вы увидите еще более древнее строение — Беслетский мост 11 века, с которого открывается вид на водопад. Смело фотографируйтесь на нём, мост и сейчас выдерживает нагрузку в 8 тонн!

💦 Вы еще не переполнились впечатлениями? Завершаем путешествие расслаблением на Кындыгских горячих источниках. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.

Маршрут экскурсии

  • Мюссера
  • Храм Амбара
  • Подвесные качели на берегу моря
  • Форелевое хозяйство на реке Мчишта
  • Наскальный монастырь
  • Гудаута: заброшенное колесо обозрения, мемориал махаджирам, кафе «Балкон» (по желанию)
  • Сухум: драмтеатр, Брехаловка, морской порт
  • Беслетский мост и ГЭС
  • Драндский собор
  • Кындыгские термальные источники

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями: где-то мы можем остановиться подольше, одни локации пропустить, другие заменить, если вы их уже посещали!

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы

  • Посещение форелевого хозяйства — 250 руб. с человека. Если решите поймать рыбу сачком, то доплата — 1200 руб. /кг за приготовление.
  • Обед — до 500 руб. с человека
  • Термальные источники — 300 руб. с человека
  • На обратном пути можем поужинать в хинкальной или другом месте. Порция хинкали (5 шт.) стоит 200 руб. Средний чек на человека — 500 руб.

Что взять с собой

  • Паспорт РФ, на детей свидетельство о рождении. Если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, то нужна нотариальная доверенность на выезд.
  • Наличные деньги
  • Купальные принадлежности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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