Абхазия — это не только Рица и дача Сталина. Мы отправимся в путешествие по менее туристической, но не менее живописной восточной части. Безлюдный заповедник на берегу моря, скальный монастырь, местные кафе с южным колоритом, древний каменный мост и, конечно, горячие источники. С комфортом проедем по этим уникальным местам, и я поделюсь с вами их историей.

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Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Восточной Абхазии

🌊 Отдохнем от толп туристов на берегу моря в Мюссере — заповеднике, куда не возят групповые туры. Вы насладитесь тишиной и сделаете фотографии на качелях с прекрасным видом. Тут же осмотрим полуразрушенный византийский храм Амбара 8 века.

🐟 Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря. При желании можно поймать рыбу сачком, и ее приготовят для вас.

🎡 На обед, если вдруг успеете проголодаться, мы едем в г. Гудаута, где на берегу моря находится уютное кафе «Балкон». Подкрепившись, осмотрим заброшенное колесо обозрения и памятник махаджирам — жертвам Кавказской войны.

⛲ Пора ехать в столицу! В Сухуме прогуляемся по набережной, выйдем на пирс, подойдем к каскадному фонтану драмтеатра и зайдем в кофейню «Брехаловка» — колоритное место, куда абхазы приходят играть в нарды, домино, пить кофе и общаться.

⚡️ Далее отъедем от побережья, чтобы оказаться в горной местности, где прекрасно сохранилась одна из старейших электростанций Абхазии — каменная Беслетская ГЭС 1905 года. А рядом вы увидите еще более древнее строение — Беслетский мост 11 века, с которого открывается вид на водопад. Смело фотографируйтесь на нём, мост и сейчас выдерживает нагрузку в 8 тонн!

💦 Вы еще не переполнились впечатлениями? Завершаем путешествие расслаблением на Кындыгских горячих источниках. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.

Маршрут экскурсии

Мюссера

Храм Амбара

Подвесные качели на берегу моря

Форелевое хозяйство на реке Мчишта

Наскальный монастырь

Гудаута: заброшенное колесо обозрения, мемориал махаджирам, кафе «Балкон» (по желанию)

Сухум: драмтеатр, Брехаловка, морской порт

Беслетский мост и ГЭС

Драндский собор

Кындыгские термальные источники

Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями: где-то мы можем остановиться подольше, одни локации пропустить, другие заменить, если вы их уже посещали!

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.

Дополнительные расходы

Посещение форелевого хозяйства — 250 руб. с человека. Если решите поймать рыбу сачком, то доплата — 1200 руб. /кг за приготовление.

Обед — до 500 руб. с человека

Термальные источники — 300 руб. с человека

На обратном пути можем поужинать в хинкальной или другом месте. Порция хинкали (5 шт.) стоит 200 руб. Средний чек на человека — 500 руб.

Что взять с собой