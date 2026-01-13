Абхазия — это не только Рица и дача Сталина. Мы отправимся в путешествие по менее туристической, но не менее живописной восточной части.
Безлюдный заповедник на берегу моря, скальный монастырь, местные кафе с южным колоритом, древний каменный мост и, конечно, горячие источники. С комфортом проедем по этим уникальным местам, и я поделюсь с вами их историей.
Безлюдный заповедник на берегу моря, скальный монастырь, местные кафе с южным колоритом, древний каменный мост и, конечно, горячие источники. С комфортом проедем по этим уникальным местам, и я поделюсь с вами их историей.
Описание экскурсии
Достопримечательности Восточной Абхазии
- Отдохнём от толп туристов на берегу моря в Мюссере — заповеднике, куда не возят группы. Вы насладитесь тишиной и сделаете фотографии на качелях с прекрасным видом. Тут же осмотрим полуразрушенный византийский храм Амбара 8 века
- Совсем другая природа нас встретит на форелевом хозяйстве — лазурная река Мчишта, замшелый лес, остатки древнего наскального монастыря. При желании можно поймать рыбу сачком, и её приготовят для вас
- Пора ехать в столицу! В Сухуме прогуляемся по набережной, выйдем на пирс, подойдём к каскадному фонтану драмтеатра и зайдём в кофейню «Брехаловка» — колоритное место, куда абхазы приходят играть в нарды, домино, пить кофе и общаться
- Далее отъедем от побережья, чтобы оказаться в горной местности, где прекрасно сохранилась одна из старейших электростанций Абхазии — каменная Беслетская ГЭС 1905 года. А рядом вы увидите ещё более древнее строение — Беслетский мост 11 века, с которого открывается вид на водопад. Смело фотографируйтесь на нём, мост и сейчас выдерживает нагрузку в 8 тонн!
Вы ещё не переполнились впечатлениями? Завершаем путешествие расслаблением на Кындыгских горячих источниках. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды, лечебная грязь, водопады с массажным эффектом. Источники полезны для суставов, кожных заболеваний и нервной системы, но не рекомендуются людям с болезнями сердца.
Маршрут экскурсии
- Мюссера
- Храм Амбара
- Подвесные качели на берегу моря
- Форелевое хозяйство на реке Мчишта
- Наскальный монастырь
- Сухум: драмтеатр, Брехаловка, морской порт
- Беслетский мост и ГЭС
- Драндский собор
- Кындыгские термальные источники
Маршрут выстраивается в соответствии с вашими пожеланиями: где-то мы можем остановиться подольше, одни локации пропустить, другие заменить, если вы их уже посещали!
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость
- Экскурсионная часть начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сочи в Абхазию и обратно
- С собой возьмите наличные деньги и купальные принадлежности
Дополнительные расходы
- Посещение форелевого хозяйства — 250 ₽ с чел. Если решите поймать рыбу сачком, то доплата — 1500 ₽/кг за приготовление.
- Обед — до 1000 ₽ с чел.
- Термальные источники — 500 ₽ с чел.
- На обратном пути можем поужинать в хинкальной или другом месте. Порция хинкали (5 шт.) стоит 300 ₽. Средний чек на человека — 500 ₽
Что взять с собой
- Наличные деньги
- Купальные принадлежности
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 435 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все очень понравилось, даже дождь не испортил поездку, людей мало, на многих локациях совсем никого не было. Достойно накормили и на обед и на ужин, Влад большой эксперт куда и зачем лучше поехать.
Мы остались довольны.
Мы остались довольны.
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Интересный маршрут. Нет толп туристов. Показана природа Абхазии во всей своей дикой красе.
Ну а термальные источники с видом на горный хребет-это вишенка на торте.
Все было здорово.
Спасибо.
Ну а термальные источники с видом на горный хребет-это вишенка на торте.
Все было здорово.
Спасибо.
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Е
Ожидание совпало с действительностью. Было комфортно на протяжении всего маршрута
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Это была незабываемая поездка! Надеюсь, еще получиться встретиться на экскурсии!
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М
Маршрут интересный, понравилось разнообразие самих локаций для посещения. Влад рассказал много интересного об Абхазии, ее истории, об отдельных ее местах. Узнали много о жизни как простых людей так и страны
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Отправились с Владиславом в Абхазию, и это было круто! Маршрут необычный — Владислав показал такие места, где почти нет туристов. Гид отлично знает историю страны, рассказал много интересного и отвечал на все вопросы.
Особенно впечатлили природные локации — такие красоты мы нигде раньше не видели. Спасибо за отличную организацию и профессионализм! Однозначно рекомендую
Особенно впечатлили природные локации — такие красоты мы нигде раньше не видели. Спасибо за отличную организацию и профессионализм! Однозначно рекомендую
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