Термальные источники Кындыг – экскурсии в Сочи

Найдено 9 экскурсий в категории «Термальные источники Кындыг» в Сочи, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070 за человека
Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
160 отзывов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700 за человека
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 5 чел.
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
Групповая
13 часов
47 отзывов
Групповая экскурсия по Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка, Кындыг
Откройте для себя красоту Абхазии: исторические места, уникальные природные объекты и релакс в термальных источниках
Начало: Адлер, удобная для вас остановка по маршруту
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
от 1 900 за человека
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
14 часов
96 отзывов
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Начало: Сочи/Адлер/ФТ Сириус. От ближайших остановок
Расписание: по четным дням
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 21001 890 за человека
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
76 отзывов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 900 за человека
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 8 чел.
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге
  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
    Это было волшебно. Много раз уже была в Абхазии, поэтому выбрала другое направление в дальнюю её часть и больше с
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    акцентом на историю, традиции и конечно кайфануть на горячих источниках. Мало того, что маршрут оказался очень интересным, так ещё и наш гид - Омар просто находка!!!) Когда я приехала домой и делилась впечатлениями, прозвучало примерно следующее: Омар влюбляет в Абхазию и её историю через своё сердце. Это действительно так, первый гид которого я слушала от начала до конца экскурсии и ни разу не уснула!))) Рекомендую от души эту экскурсию всем, кто хочет глубже окунуться в вайб Абхазии и вникнуть в историю этой страны.

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
    Красивое очень ущелье, и конечно же источники это масса впечатлений, грязи, массаж, теплая целебная вода. Спасибо гиду Елене за интересный рассказ
  • K
    Kseniya
    16 мая 2024
    4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
    Мне очень поравилась сама экскурсия: очень много впечатлений, положительныъ эмоций. Не очень понравилась организация сбора людей на экскурсию. В смс
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    где ждать трансфер до границе не указали на какой стороне остановка. Наверное, местные понимают в какую стороны выезд из города, но мы первый раз в Сочи, и, конечно, ждали не на той остановке. Потом пришлось ждать на границе около 30 минут при температуре воздуха +16 и пронизывающем ветру когда съедуться остальные трансферные микроавтобусы. Сам микроавтобус в Абхазии был старенький, мне досталось место у задних дверей и мне вс. дорогу так нещадно дуло в затылок, я уж не знала как укрыть шею и голову, так и ехала с курткой на голове. Надеюсь организаторы учтут недочеты и мы еще раз съездим, теперь уже, на озеро Рица)

  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
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    водитель с местным колоритом, прекрасный экскурсовод Сабина, с красивой, грамотно поставленной речью, интересно дающая информацию, с ответами на все интересующие вопросы, впечатляющие виды на всем маршруте, термы -просто превосходно, как в сказке про Конька -Горбунка … даже периодически накрапывающий дождь не стал помехой, Советую данную локацию, много позитива гарантировано

    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и
  • А
    Анатолий
    2 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на
  • И
    Исаева
    24 апреля 2024
    4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
    Спасибо всем за хорошую организацию. Отдельное спасибо гиду из Абхазии Игорю. Вежливо, культурно, спокойно рассказывал о стране, отвечал на вопросы. Увидили прекрасные места страны души. Без подгонялок. Спасибо за прекрасно проведённое время.
  • А
    Алевтина
    14 апреля 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
    Программа соответствует заявленной. Конечно,она для меня носила,скорее ознакомительный характер,чем экскурсионный,тк были места,где хотелось побыть не 30,ни 1,5 часа,а подольше,хотя это
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    мой второй визит в Абхазию. Моей дочке 10 лет поездка тоже очень понравилось. Чувства усталости у нас не было,видимо, из-за положительных эмоций. Отдельная благодарность Яне,которая нас сопровождала, интересно и с гордостью за свою республику преподносила информацию об Абхазии и ее народе, и соблюдала всю поездку в регламенте,а также водителю Сурику,который нас мчал быстро и аккуратно по дорогам, благодаря которому,нас с дочкой не укачало. Мы тяжело переносим транспорт. В дегустационных все попробовали, было весело и занимательно. Желаю процветания и развития Абхазии!

  • Н
    Наталия
    10 апреля 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
    Спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
    Прекрасный гид Яна! С такой любовью рассказывала о своей стране… Интересный горячий источник- такого ещё не видела. Рекомендую к посещению эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Термальные источники Кындыг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  2. Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
  3. Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
  4. 4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
  5. Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
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  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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