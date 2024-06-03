1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка, Кындыг
Откройте для себя красоту Абхазии: исторические места, уникальные природные объекты и релакс в термальных источниках
Начало: Адлер, удобная для вас остановка по маршруту
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
от 1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
14 часов
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Начало: Сочи/Адлер/ФТ Сириус. От ближайших остановок
Расписание: по четным дням
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 21001 890₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ЕЕвгения29 мая 2024Это было волшебно. Много раз уже была в Абхазии, поэтому выбрала другое направление в дальнюю её часть и больше с
- ЛЛариса25 мая 2024Красивое очень ущелье, и конечно же источники это масса впечатлений, грязи, массаж, теплая целебная вода. Спасибо гиду Елене за интересный рассказ
- KKseniya16 мая 2024Мне очень поравилась сама экскурсия: очень много впечатлений, положительныъ эмоций. Не очень понравилась организация сбора людей на экскурсию. В смс
- ЕЕвгения6 мая 2024Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
- ААнатолий2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
- ИИсаева24 апреля 2024Спасибо всем за хорошую организацию. Отдельное спасибо гиду из Абхазии Игорю. Вежливо, культурно, спокойно рассказывал о стране, отвечал на вопросы. Увидили прекрасные места страны души. Без подгонялок. Спасибо за прекрасно проведённое время.
- ААлевтина14 апреля 2024Программа соответствует заявленной. Конечно,она для меня носила,скорее ознакомительный характер,чем экскурсионный,тк были места,где хотелось побыть не 30,ни 1,5 часа,а подольше,хотя это
- ННаталия10 апреля 2024Спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна29 марта 2024Прекрасный гид Яна! С такой любовью рассказывала о своей стране… Интересный горячий источник- такого ещё не видела. Рекомендую к посещению эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Термальные источники Кындыг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
- Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
- Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
- Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
- 4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
- Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Термальные источники Кындыг" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 700 до 20 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 406 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Термальные источники Кындыг», 406 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август