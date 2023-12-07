Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Я проведу вас по первому туристическому маршруту Сочи.
На пути сквозь Колхидский лес вас ждут водопады, природные купели, горные реки и невероятные пейзажи с высоты Орлиных скал.
Вы сделаете фото в местах, скрытых от большинства путешественников, и свернёте на дорожки, о которых не знают даже местные. Я расскажу, как в Сочи оказался Прометей и кто жил здесь до Российской империи.
На пути сквозь Колхидский лес вас ждут водопады, природные купели, горные реки и невероятные пейзажи с высоты Орлиных скал.
Вы сделаете фото в местах, скрытых от большинства путешественников, и свернёте на дорожки, о которых не знают даже местные. Я расскажу, как в Сочи оказался Прометей и кто жил здесь до Российской империи.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тропу, по которой мы пройдём, оборудовали больше 100 лет назад в царской России. Но наше путешествие начнётся и вовсе с доисторических времён:
- Вы исследуете дно древнего океана Тетис и увидите окаменевшие кораллы
- Перенесётесь во времена Древней Греции и Колхиды и узнаете, как в Сочи очутился Прометей и какой местный бог стал его надзирателем
- Познакомитесь с местными племенами, жившими здесь до прихода Российской империи, и станете свидетелями Кавказской войны
А в конце прогулки я расскажу, какая связь между ревматизмом Сталина и тем, что зимняя Олимпиада 2014 прошла именно в Сочи.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на территорию заповедника — 200 руб. /взрослые, дети до 18 лет бесплатно
- Нас ждёт около 8 км кольцевого маршрута по горным тропам. В зависимости от времени года и вашего темпа путь займёт от 3 до 5 часов.
- Прогулка подойдёт людям с любым уровнем подготовки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Агурское Ущелье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими. Я познакомлю вас с невероятной красотой сочинской природы. Вместе мы отправимся в горы выше облаков, пройдём по сказочным ущельям и каньонам, под водопадами и через бурные реки. Приглашаю вас не на экскурсию, а в настоящее приключение.
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