Я проведу вас по первому туристическому маршруту Сочи. На пути сквозь Колхидский лес вас ждут водопады, природные купели, горные реки и невероятные пейзажи с высоты Орлиных скал. Вы сделаете фото в местах, скрытых от большинства путешественников, и свернёте на дорожки, о которых не знают даже местные. Я расскажу, как в Сочи оказался Прометей и кто жил здесь до Российской империи.

Описание

Что вас ожидает

Тропу, по которой мы пройдём, оборудовали больше 100 лет назад в царской России. Но наше путешествие начнётся и вовсе с доисторических времён:

Вы исследуете дно древнего океана Тетис и увидите окаменевшие кораллы

Перенесётесь во времена Древней Греции и Колхиды и узнаете, как в Сочи очутился Прометей и какой местный бог стал его надзирателем

Познакомитесь с местными племенами, жившими здесь до прихода Российской империи, и станете свидетелями Кавказской войны

А в конце прогулки я расскажу, какая связь между ревматизмом Сталина и тем, что зимняя Олимпиада 2014 прошла именно в Сочи.

Организационные детали