С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада

Я проведу вас по первому туристическому маршруту Сочи.

На пути сквозь Колхидский лес вас ждут водопады, природные купели, горные реки и невероятные пейзажи с высоты Орлиных скал.

Вы сделаете фото в местах, скрытых от большинства путешественников, и свернёте на дорожки, о которых не знают даже местные. Я расскажу, как в Сочи оказался Прометей и кто жил здесь до Российской империи.
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Тропу, по которой мы пройдём, оборудовали больше 100 лет назад в царской России. Но наше путешествие начнётся и вовсе с доисторических времён:

  • Вы исследуете дно древнего океана Тетис и увидите окаменевшие кораллы
  • Перенесётесь во времена Древней Греции и Колхиды и узнаете, как в Сочи очутился Прометей и какой местный бог стал его надзирателем
  • Познакомитесь с местными племенами, жившими здесь до прихода Российской империи, и станете свидетелями Кавказской войны

А в конце прогулки я расскажу, какая связь между ревматизмом Сталина и тем, что зимняя Олимпиада 2014 прошла именно в Сочи.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на территорию заповедника — 200 руб. /взрослые, дети до 18 лет бесплатно
  • Нас ждёт около 8 км кольцевого маршрута по горным тропам. В зависимости от времени года и вашего темпа путь займёт от 3 до 5 часов.
  • Прогулка подойдёт людям с любым уровнем подготовки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Агурское Ущелье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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