Утренний фото-поход к Агурским водопадам

Совершить трекинг к Агурским водопадам и сохранить на память профессиональные снимки

5
4 отзыва
Этот несложный трекинг — прекрасная возможность совместить фотосессию с походом по одной из самых старых и живописных горных троп Сочи.

Яркими точками на нашем пути станут Агурские водопады, тенистая «Чертова купель» и впечатляющие видовые площадки горы Ахун.

А дополнят природные красоты мои рассказы о легендах и историях этих мест.
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Утренний фото-поход к Агурским водопадам

Что вас ожидает

Водопады и гора Ахун

Ущелье реки Агуры, по которому пройдет наш маршрут, поражает первозданной красотой в любое время года: с первых минут нас окружит реликтовый колхидский лес с обвивающими стволы лианами, фактурные скалы и головокружительные обрывы. По оборудованной тропе с перилами, лесенками и мостами мы начнем неспешный подъем. Важными точками на пути станут красивейшие водопады: к Нижнему выведет тропа через легендарную «Чертову купель» с ярко-голубой заводью, у Среднего мы полюбуемся природным бассейном, в котором летом даже можно искупаться.
После чего вернёмся обратно к машине и посетим одну из самых красивых смотровых площадок Сочи — гору Ахун. Отсюда вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море.

Фото-воспоминания и нескучные факты

В пути мы будем останавливаться в самых вдохновляющих точках маршрута, чтобы сделать фотографии. Я позабочусь о том, чтобы на память о походе у вас осталось несколько десятков атмосферных снимков в декорациях водопадов, живописных скал и густого леса. А еще с удовольствием поделюсь историями этих мест: вы узнаете, откуда взялась идеи построить башню Ахун, как складывалась история приморского города в прошлые эпохи и что такое Большой Сочи.

Дополнительные опции

По желанию можем изменить маршрут фотопохода и посетить другие несложные и доступные места. Например, каньон Белые скалы, водопады Змейковские, Ажек и Ореховский.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после похода вы получите от 30 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. Диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту.
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, захватите с собой чай и перекус
  • Дополнительно оплачивается входной билет (200 руб. с человека) + 200 руб. на башню Ахун

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
ТРЦ "Моремолл"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Илья
Илья
Меня зовут Илья, я делаю индивидуальные путешествия и фототуры по инста-местам Сочи и Красной поляны. Моя ценность — ваши впечатления и отсутствие спешки. На всех моих экскурсиях вас ждут сочинские истории, свежезаваренный Мацестинский чай и разговоры о жизни города. Закончить тур можем прогулкой на яхте или немного отклонимся от маршрута, ведь главное, чтобы вам было интересно. В конце вы получите мини-видео с нашего тура, также можно заказать фотосессию. Отправляйся в мини-приключение вместе со мной!
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4 настоящих отзыва от туристов

Е
15 сен 2021
Илья сразу понял, что мне нужно, подобрал шикарный маршрут, прошёл его вместе со мной, наснимал кучу фото и видео, интересно пообщались, вобщем рекомендую Илью всем! Любая экскурсия!
М
10 мая 2021
Очень понравилось! Илья, спасибо тебе большое за мини поход. Водопады очень красивые! Будем ждать фотки)
Л
8 мар 2021
Замечательно.
И
20 янв 2021
Я прилетела в Сочи в редкую погоду - тут пошёл снег. Встретившись с гидом Ильей на ж\д вокзале Сочи мы отправились к началу нашего маршрута.

Вододопад и Агурское ущелье в снег сказочно красивые! Зимой в водопаде много воды, можно увидеть его во всей красоте.

Также отмечу, что гид оплатил входные билеты и проезд на автобусе, угостил чаем и дал треккинговые палки, также сделал хорошие фотографии. По дороге рассказал историю города.

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