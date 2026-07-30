Эта прогулка — прекрасная возможность совместить фотосессию с прогулкой по одной из живописных горных троп Сочи. Яркими точками на нашем пути станут Змейковские водопады и чайная плантация.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Змейковские водопады

Прогуляемся к каскаду водопадов через реликтовый лес, усеянный папоротниками.

Чайные плантации

В нашем распоряжении — 40 гектаров самой большой чайной плантации России. При желании можно попробовать его в кафе «Мацеста-чай».

Фото-воспоминания и нескучные факты

В пути мы будем останавливаться в самых вдохновляющих точках маршрута, чтобы сделать фотографии. Я позабочусь о том, чтобы на память у вас осталось несколько десятков атмосферных снимков в декорациях водопадов, живописных скал и густого леса.

Организационные детали