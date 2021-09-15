Что вас ожидает

Водопады и гора Ахун

Ущелье реки Агуры, по которому пройдет наш маршрут, поражает первозданной красотой в любое время года: с первых минут нас окружит реликтовый колхидский лес с обвивающими стволы лианами, фактурные скалы и головокружительные обрывы. По оборудованной тропе с перилами, лесенками и мостами мы начнем неспешный подъем. Важными точками на пути станут красивейшие водопады: к Нижнему выведет тропа через легендарную «Чертову купель» с ярко-голубой заводью, у Среднего мы полюбуемся природным бассейном, в котором летом даже можно искупаться.

После чего вернёмся обратно к машине и посетим одну из самых красивых смотровых площадок Сочи — гору Ахун. Отсюда вам откроется невероятный вид на горы и бескрайнее море.

Фото-воспоминания и нескучные факты

В пути мы будем останавливаться в самых вдохновляющих точках маршрута, чтобы сделать фотографии. Я позабочусь о том, чтобы на память о походе у вас осталось несколько десятков атмосферных снимков в декорациях водопадов, живописных скал и густого леса. А еще с удовольствием поделюсь историями этих мест: вы узнаете, откуда взялась идеи построить башню Ахун, как складывалась история приморского города в прошлые эпохи и что такое Большой Сочи.

Дополнительные опции

По желанию можем изменить маршрут фотопохода и посетить другие несложные и доступные места. Например, каньон Белые скалы, водопады Змейковские, Ажек и Ореховский.

Организационные детали