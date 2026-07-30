Эта прогулка — прекрасная возможность совместить фотосессию с прогулкой по одной из живописных горных троп Сочи. Яркими точками на нашем пути станут Змейковские водопады и чайная плантация.
Описание фото-прогулки
Змейковские водопады
Прогуляемся к каскаду водопадов через реликтовый лес, усеянный папоротниками.
Чайные плантации
В нашем распоряжении — 40 гектаров самой большой чайной плантации России. При желании можно попробовать его в кафе «Мацеста-чай».
Фото-воспоминания и нескучные факты
В пути мы будем останавливаться в самых вдохновляющих точках маршрута, чтобы сделать фотографии. Я позабочусь о том, чтобы на память у вас осталось несколько десятков атмосферных снимков в декорациях водопадов, живописных скал и густого леса.
Организационные детали
- Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов
- Трансфера из Адлера, Сириуса, Красной поляны и других дальних районов Сочи нет
- Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен с детьми. Маршрут можно скорректировать с учётом ваших интересов
- Также дополнительно оплачивается вход на водопады (400 ₽ за чел. + 400 ₽ за фотографа) и на чайную плантацию (300 ₽ за чел.)
- В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон vivo X300 Ultra
- В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий (обработанные + исходники или только исходники — по вашему желанию) в формате Jpg на Яндекс Диске
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокзал Мацеста. Из Адлера, Сириуса, Поляны не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Илья - очень приятный гид, хорошо знающий историю Сочи и просто интересный собеседник. Мы проехали по очень красивым местам, узнали много интересных фактов о производстве чая в России. Нам очень понравилось!
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Отличная экскурсия! Илья организовал интересную и познавательную поездку на водопады и чайную плантацию, позаботился о нашем комфорте и безопасности на горных тропинках. Рассказал много интересного и нового для нас, показал фотографии старого Сочи, альбомы и карты этой местности. Фотографии получились чудесные, несмотря на дождливую погоду. Оформление экскурсии на сайте затруднений не вызвало.
Спасибо за приятно проведенное время!
Спасибо за приятно проведенное время!
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М
Илья - замечательный рассказчик, отвез с комфортом, прогулялись за городом по «незаезжанному» маршруту и, что немаловажно, сделали потрясающие снимки! Нам очень понравилось, сами бы мы не решились на такой маршрут 🙈 Спасибо!
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Ю
Отличное путешествие на водопады и чайную плантацию на комфортном автомобиле с кондиционером! Интересный рассказ, очень красивые места, купили вкусный местный чай. Ездили ближе к вечеру - шикарные фото на закате и меньше людей на водопадах.
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Экскурсия супер, остались очень хорошие впечатления. Илья много рассказал про Сочи и достопримечательности. Очень красивые фото получились, спасибо ему!
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Илья возил к Агурским водопадам и на чайную плантацию, больше наша младшая дочь не осилила:)) Чайная плантация впечатлила, не ожидали. Чай вкусный, красиво, необычно. Илья очень интересный рассказчик, знает историю, очень увлекательно. Ноги гудели ещё два дня, но всё было здорово. Спасибо за экскурсию, очень рекомендую!
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