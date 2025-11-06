Уникальная экскурсия, где можно насладиться красотой Ахштырского и Ахцу ущелий, посетить знаменитые курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна. Путешественники увидят древние дольмены и смогут загадать желание в каменном лабиринте.



Увлекательная поездка включает посещение Олимпийского парка, где можно прикоснуться к истории Олимпийских игр.



Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о природных и исторических достопримечательностях Сочи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а экскурсия подарит максимум впечатлений от горных видов и свежего воздуха.

Сейчас август — это идеальное время.