Уникальная экскурсия, где можно насладиться красотой Ахштырского и Ахцу ущелий, посетить знаменитые курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна. Путешественники увидят древние дольмены и смогут загадать желание в каменном лабиринте.
Увлекательная поездка включает посещение Олимпийского парка, где можно прикоснуться к истории Олимпийских игр.
Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о природных и исторических достопримечательностях Сочи
Увлекательная поездка включает посещение Олимпийского парка, где можно прикоснуться к истории Олимпийских игр.
Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о природных и исторических достопримечательностях Сочи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды ущелий
- 🏔️ Посещение трех горных курортов
- 🗿 Загадочные древние дольмены
- 🔥 Олимпийский парк и его история
- 🚗 Комфортный транспорт включен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а экскурсия подарит максимум впечатлений от горных видов и свежего воздуха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахштырское ущелье
- Ущелье Ахцу
- Олимпийский парк
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Газпром Поляна
Описание экскурсии
- Ахштырское ущелье. Вы полюбуетесь живописными видами и оцените самый длинный мост в России, расположенный на высоте 200 метров.
- Ущелье Ахцу. Это природный барьер между климатическими зонами, где снимали фильм «Кавказская пленница».
- Нарзанный источник Чвижепсе. Вы попробуете воду с природным газированием и очень богатой минерализацией.
- Горнолыжные курорты. Мы посетим все три курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну». Поговорим о плюсах и минусах каждого из них.
- Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения, прикоснётесь к многовековым каштанам и загадаете желание в каменном лабиринте.
- Олимпийский парк. Я покажу вам знаменитую стелу олимпийского огня и стадионы.
Организационные детали
- Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.
- По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге на одном из горных курортов — от 2300 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Максим, я живу в Краснодарском крае. Вместе с командой с радостью покажем вам самые интересные и живописные места Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное спасибо за отсутствие жестких временных рамок — мы могли не спеша и с интересом
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Начну с того что должен нас был вести Максим а приехал Влад. В первые же минуты нахождения нас в машине сделал замечания ребенку. Ребенок расстроился очень. В машине очень сильно
Максим
Ответ организатора:
Добрый день Олег. Мне очень жаль, что сложилась данная ситуация. На Влада всегда были хорошие отзывы и для меня это
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О
Большое спасибо Максиму за очень интересный и насыщенный день, проведенный в окрестностях Сочи. Мы получили много информации, массу незабываемых впечатлений, увидели уникальные природные и инженерные объекты, полюбовались прекрасными пейзажами. Очень грамотно построенный маршрут дал возможность охватить за день много разнообразных локаций. Рекомендуем.
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Коллега Максима был - Влад. Приехал на красивом синем кабриолете. Сама поездка к достопримечательностям уже было море восторга. Влад всё подробно рассказал о местах, где мы были. Правда, на дольменах Владу померещились какие-то инспектора (так и быть - отдали Владу 500 рублей за "билеты" допом). В целом всё замечательно.
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Е
29.03.2026 провели незабываемый день с Максимом!!!
поездка удалась на славу!
приятно слушать человека, который знает о чем рассказывает, а не сочиняет на ходу.
Максим, спасибо тебе, за шикарно проведённый день!
было интересно, познавательно, и просто очень приятно!!!!
поездка удалась на славу!
приятно слушать человека, который знает о чем рассказывает, а не сочиняет на ходу.
Максим, спасибо тебе, за шикарно проведённый день!
было интересно, познавательно, и просто очень приятно!!!!
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Прекрасная экскурсия, разнообразная и в то же время - очень гармоничная. Горы, канатная дорога, лес, дольмены, олимпийский парк - замечательное наполнение дня для человека, приехавшего отдохнуть! Максим отличный рассказчик, очень
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