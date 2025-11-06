Мои заказы

Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)

Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Уникальная экскурсия, где можно насладиться красотой Ахштырского и Ахцу ущелий, посетить знаменитые курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна. Путешественники увидят древние дольмены и смогут загадать желание в каменном лабиринте.

Увлекательная поездка включает посещение Олимпийского парка, где можно прикоснуться к истории Олимпийских игр.

Экскурсия подходит для всех, кто хочет узнать больше о природных и исторических достопримечательностях Сочи
4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды ущелий
  • 🏔️ Посещение трех горных курортов
  • 🗿 Загадочные древние дольмены
  • 🔥 Олимпийский парк и его история
  • 🚗 Комфортный транспорт включен

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а экскурсия подарит максимум впечатлений от горных видов и свежего воздуха.
Сейчас август — это идеальное время.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)

Что можно увидеть

  • Ахштырское ущелье
  • Ущелье Ахцу
  • Олимпийский парк
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Газпром Поляна

Описание экскурсии

  • Ахштырское ущелье. Вы полюбуетесь живописными видами и оцените самый длинный мост в России, расположенный на высоте 200 метров.
  • Ущелье Ахцу. Это природный барьер между климатическими зонами, где снимали фильм «Кавказская пленница».
  • Нарзанный источник Чвижепсе. Вы попробуете воду с природным газированием и очень богатой минерализацией.
  • Горнолыжные курорты. Мы посетим все три курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну». Поговорим о плюсах и минусах каждого из них.
  • Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения, прикоснётесь к многовековым каштанам и загадаете желание в каменном лабиринте.
  • Олимпийский парк. Я покажу вам знаменитую стелу олимпийского огня и стадионы.

Организационные детали

  • Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды.
  • Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.
  • По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге на одном из горных курортов — от 2300 руб. с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 145 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Максим, я живу в Краснодарском крае. Вместе с командой с радостью покажем вам самые интересные и живописные места Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
1
2
1
Александра
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное спасибо за отсутствие жестких временных рамок — мы могли не спеша и с интересом
читать дальшеуменьшить

изучать каждую достопримечательность. А когда мы выразили желание посетить автомузей Ники Панули в «Сириусе», нам без проблем пошли навстречу и скорректировали маршрут. Гибкий подход и внимание к пожеланиям гостей — это бесценно! Спасибо гиду Максиму, за чудесный день! Рекомендуем!

Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Мы в восторге от экскурсии! Программа была не только невероятно познавательной, но и очень обширной. Отдельное
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Начну с того что должен нас был вести Максим а приехал Влад. В первые же минуты нахождения нас в машине сделал замечания ребенку. Ребенок расстроился очень. В машине очень сильно
читать дальшеуменьшить

пахло куревом. В олимпийском парке были от силы 5 минут и поехали на красную поляну. Привезли на дольмены. Пошли сами одни. Ни чего не рассказали. Дальше привезли на канатную дорогу. По итогу везде куда нас привозили были одни. Так себе экскурсия. Данных денег не стоит.

Начну с того что должен нас был вести Максим а приехал Влад. В первые же минуты
Начну с того что должен нас был вести Максим а приехал Влад. В первые же минуты
Начну с того что должен нас был вести Максим а приехал Влад. В первые же минуты
Начну с того что должен нас был вести Максим а приехал Влад. В первые же минуты
Максим
Максим
Ответ организатора:
Добрый день Олег. Мне очень жаль, что сложилась данная ситуация. На Влада всегда были хорошие отзывы и для меня это
читать дальшеуменьшить

очень неприятная новость. В качестве извинения проведу для Вас экскурсию с 50% скидкой и исправлю ваши впечатления о нас. Любой маршрут и любая дата, просто напишите заранее. Благодарю за отзыв.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Большое спасибо Максиму за очень интересный и насыщенный день, проведенный в окрестностях Сочи. Мы получили много информации, массу незабываемых впечатлений, увидели уникальные природные и инженерные объекты, полюбовались прекрасными пейзажами. Очень грамотно построенный маршрут дал возможность охватить за день много разнообразных локаций. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Коллега Максима был - Влад. Приехал на красивом синем кабриолете. Сама поездка к достопримечательностям уже было море восторга. Влад всё подробно рассказал о местах, где мы были. Правда, на дольменах Владу померещились какие-то инспектора (так и быть - отдали Владу 500 рублей за "билеты" допом). В целом всё замечательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
29.03.2026 провели незабываемый день с Максимом!!!
поездка удалась на славу!
приятно слушать человека, который знает о чем рассказывает, а не сочиняет на ходу.
Максим, спасибо тебе, за шикарно проведённый день!
было интересно, познавательно, и просто очень приятно!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Фарида
Прекрасная экскурсия, разнообразная и в то же время - очень гармоничная. Горы, канатная дорога, лес, дольмены, олимпийский парк - замечательное наполнение дня для человека, приехавшего отдохнуть! Максим отличный рассказчик, очень
читать дальшеуменьшить

внимательный товарищ в путешествии. Особое спасибо - за исполнение моей просьбы - мы задержались, чтобы посмотреть на цвето-музыкальное шоу фонтанов, благодарю от всей души! По-моему, прекрасный дебют на Трипстере, однозначно рекомендую.

Прекрасная экскурсия, разнообразная и в то же время - очень гармоничная. Горы, канатная дорога, лес, дольмены,
Прекрасная экскурсия, разнообразная и в то же время - очень гармоничная. Горы, канатная дорога, лес, дольмены,
Прекрасная экскурсия, разнообразная и в то же время - очень гармоничная. Горы, канатная дорога, лес, дольмены,
Прекрасная экскурсия, разнообразная и в то же время - очень гармоничная. Горы, канатная дорога, лес, дольмены,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)»

Курорты Красной Поляны
На машине
Канатная дорога
5.5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Курорты Красной Поляны
Сравните курорты Красной Поляны на авто: "Роза Хутор", "Газпром", "Красная Поляна", плюс дольмены и нарзан
Похожий смысл: горный кластер, три курорта, дорога с остановками и рассказами - всё в индивидуальном формате
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 800 ₽ за всё до 6 чел.
«Роза Хутор», Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
На автобусе
Канатная дорога
9 часов
19 отзывов
Групповая
«Роза Хутор», Олимпийская деревня, канатная дорога и многое другое
За день увидеть все 3 курорта и олимпийские объекты, подняться по канатной дороге до Олимпийской деревни
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Максимально близко по маршруту: горные курорты + олимпийские локации и панорамы, формат групповой
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2900 ₽ за человека
3 курорта с подъёмом на вершину + шоу фонтанов (все уровни канатных дорог включены)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
73 отзыва
Групповая
3 курорта с подъёмом на вершину + шоу фонтанов (все уровни канатных дорог включены)
Проведите день на трёх курортах с канатной дорогой и олимпийскими местами, а в конце - шоу фонтанов
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Тот же «горный день»: курорты + виды + Олимпиада, но с вечерним финалом на фонтанах
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3000 ₽ за человека
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
На автобусе
Канатная дорога
9 часов
-
50%
374 отзыва
Групповая
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Поехать в горный кластер за наследием Олимпиады: курорты Красной Поляны, канатная дорога и панорамы
Начало: Зависит от места вашего проживания
Схожий набор впечатлений: горы, курорты и олимпийская тема в одном насыщенном маршруте
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 ₽700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 16 000 ₽ за экскурсию