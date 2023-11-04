Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день

Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории

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Приглашаем в познавательное и очень красивое путешествие! Вы посетите горные ущелья и три знаменитых курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. Побываете в месте, где когда-то находилось дно мирового океана Тетис, и увидите загадочные дольмены. А также узнаете, кто населял Черноморское побережье раньше и другие интересные факты.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Ахштырское ущелье. Вы полюбуетесь живописными видами и оцените самый длинный мост в России, расположенный на высоте 200 метров.
  • Ущелье Ахцу. Это природный барьер между климатическими зонами, где снимали фильм «Кавказская пленница».
  • Нарзанный источник Чвижепсе. Вы попробуете воду с природным газированием и очень богатой минерализацией.
  • Горнолыжные курорты. Мы посетим все три курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. Поговорим о плюсах и минусах каждого из них.
  • Дольмены. Вы увидите древние культовые сооружения, о происхождении и предназначении которых ученые спорят до сих пор. Прикоснётесь к многовековым каштанам и загадаете желание в каменном лабиринте.
  • Олимпийский парк. Я покажу вам знаменитую стелу олимпийского огня и стадионы, где ковалась история Олимпийских игр.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека.
  • По желанию вы сможете прокатиться по канатной дороге на одном из горных курортов — от 2300 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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