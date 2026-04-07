Ищете незабываемые впечатления в Сочи? «Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы» - это идеальный выбор для любителей природы и активного отдыха.
Подарите себе день, полный открытий: начните с белоснежных
Подарите себе день, полный открытий: начните с белоснежных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные виды и уникальные природные объекты
- 🌊 Величественные водопады и реки
- 🏞️ Захватывающие дух панорамы с Орлиных скал
- 📚 Интересные истории и факты о кавказской природе
- 🚶♂️ Легкий пеший маршрут, подходящий для всех
Что можно увидеть
- Агурское ущелье
- Орлиные скалы
- Смотровая башня Ахун
- Олимпийский парк
- Адлер
- Центр Сочи
- Абхазия
Описание экскурсии
Удивительный мир природы
Наше путешествие начнётся к Агурских водопадов и одноимённого ущелья. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждёт приятная прохлада, километры живописных видов вдоль вечнозелёного субтропического леса, свежий воздух и умиротворяющий шум воды от водопадов до 30 метров в высоту.
Орлиные скалы и завораживающие панорамы
После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам в сосновую рощу вдоль обрыва над ущельем. Вы насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет, причерноморские горы Сочи и панораму Чёрного моря.
Завершение похода происходит у Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан её необычный цвет.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Агурское ущелье — 250 ₽/чел.
- Нам предстоит пройти 7 километров пешком по несложной горной местности (набор высоты 300 метров). Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды на человека.
- До начала маршрута вы добираете самостоятельно.
Можно доехать на такси. Время в пути от Адлера, Сириуса и Центра Сочи — 15-20 минут без учёта пробок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера и Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2191 туриста
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 231 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 23 мар 2026
Очень понравилась экскурсия, единственное, мы ходили в тисо-самшитовую рощу, т.к было пасмурно и сыро.
Даниил знает очень много о Сочи, т.к родился и вырос в этом городе.
Мы с дочкой узнали множество
Даниил знает очень много о Сочи, т.к родился и вырос в этом городе.
Мы с дочкой узнали множество
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А
Дата посещения: 5 янв 2026
Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И нисколечко не пожалели! Это был настоящий поход! Вместо 3,5-4 часов, мы ходили по волшебному
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Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Честно, не ожидали таких потрясающих видов и рассказа Даниила о истории города, его становления.
На протяжении всего маршрута нам открывались все более и
Честно, не ожидали таких потрясающих видов и рассказа Даниила о истории города, его становления.
На протяжении всего маршрута нам открывались все более и
+3
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Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!
Сама трасса не самая простая, особенно для неподготовленных туристов (нас), но с помощью Влада преодолели весь путь
Сама трасса не самая простая, особенно для неподготовленных туристов (нас), но с помощью Влада преодолели весь путь
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Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона Сочи. На участках с подъемом внимательный контроль за состоянием участников из группы. Искреннее желание поделиться знаниями о природе любовь к своему делу. Огромное спасибо за маршрут и искреннее отношение к своему любимому делу. Однозначно рекомендую!
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Т
Прекрасная экскурсия, прошли весь маршрут с 4 летним ребенком, Даниил помогал на сложных участках, рассказал интересные факты о флоре, фауне и исторические моменты
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