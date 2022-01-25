Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы

Индивидуально
до 10 чел.
Приглашаю отвлечься ненадолго от курортной приморской суеты и провести день в царстве живописных водопадов, величественных скал, поросших мхом ущелий и горных рек.

Во время похода я не дам вам заскучать и расскажу об особенностях кавказской природы, местных обычаях и своеобразии южного менталитета!
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительный мир природы

Наше путешествие начнется с Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан ее необычный цвет. Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждут здесь приятная прохлада, километры живописных видов, свежий воздух, умиротворяющий шум воды и занимательные истории об этих краях.

Орлиные скалы и завораживающие панорамы

После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам. Вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море. В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Агурское ущелье — 200 рублей / чел, башня Ахун — 200 рублей
  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
  • Нам предстоит пройти 10 километров пешком по несложной горной местности (набор высоты 300 метров). Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды на человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из любой точки Сочи или Адлера
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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