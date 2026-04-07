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Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Ищете незабываемые впечатления в Сочи? «Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы» - это идеальный выбор для любителей природы и активного отдыха.

Подарите себе день, полный открытий: начните с белоснежных
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вод Молочной реки, продолжите маршрутом к знаменитым Агурским водопадам, где каждый шаг открывает новые удивительные пейзажи. Вас ждут истории о кавказской флоре и фауне, местных традициях и уникальности южного колорита.

Завершите экскурсию взглядом на бескрайние просторы с Орлиных скал и смотровой башни Ахун, откуда открывается панорама на Черное море и окрестности Сочи. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать настоящий Сочи, его природу и культуру.

Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможен трансфер, а прогулка по горам не потребует особых усилий.

Не упустите шанс окунуться в мир природных чудес и легенд, забронируйте свое приключение уже сегодня

5
231 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописные виды и уникальные природные объекты
  • 🌊 Величественные водопады и реки
  • 🏞️ Захватывающие дух панорамы с Орлиных скал
  • 📚 Интересные истории и факты о кавказской природе
  • 🚶‍♂️ Легкий пеший маршрут, подходящий для всех
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Что можно увидеть

  • Агурское ущелье
  • Орлиные скалы
  • Смотровая башня Ахун
  • Олимпийский парк
  • Адлер
  • Центр Сочи
  • Абхазия

Описание экскурсии

Удивительный мир природы

Наше путешествие начнётся к Агурских водопадов и одноимённого ущелья. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждёт приятная прохлада, километры живописных видов вдоль вечнозелёного субтропического леса, свежий воздух и умиротворяющий шум воды от водопадов до 30 метров в высоту.

Орлиные скалы и завораживающие панорамы

После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам в сосновую рощу вдоль обрыва над ущельем. Вы насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет, причерноморские горы Сочи и панораму Чёрного моря.

Завершение похода происходит у Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан её необычный цвет.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Агурское ущелье — 250 ₽/чел.
  • Нам предстоит пройти 7 километров пешком по несложной горной местности (набор высоты 300 метров). Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды на человека.
  • До начала маршрута вы добираете самостоятельно.
    Можно доехать на такси. Время в пути от Адлера, Сириуса и Центра Сочи — 15-20 минут без учёта пробок

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера и Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2191 туриста
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 231 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
227
4
4
3
2
1
О
Дата посещения: 23 мар 2026
Очень понравилась экскурсия, единственное, мы ходили в тисо-самшитовую рощу, т.к было пасмурно и сыро.

Даниил знает очень много о Сочи, т.к родился и вырос в этом городе.

Мы с дочкой узнали множество
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интересных фактов о Тисо-самшитовой роще.

Новые названия растений, насекомых, ранее нам неизвестных, Даниил смог нас увлечь своим рассказом о местности.

Красивейшие виды скал, озёр, это поход мне точно запомнится надолго.

Спасибо большое Даниилу за интересную экскурсию!

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А
Дата посещения: 5 янв 2026
Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И нисколечко не пожалели! Это был настоящий поход! Вместо 3,5-4 часов, мы ходили по волшебному
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лесу аж целых 6! Наш гид Семен - замечательный рассказчик! Он как будто знает все - о каждом листике, о каждой веточке! Очень много нового узнали для себя! Мы заваливали Семена кучей вопросов и постоянно подсовывали фотоаппарат )) Но он стоически выдержал наш напор ))) Вежливый, тактичный, эрудированный! Конечно нужно готовиться с тому, что придется много ходить и скорее всего по выходу обувь не будет вас радовать ))) Но это все не важно по сравнению с теми эмоциями и впечатлениями, которые вы получите от общения со знающим человеком и красотой окружающей природы!

Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И
Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И
Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И
Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И
Изначально мы планировали эту экскурсию, но по погодным условиям ее заменили на посещение Тисо-Самшитовой рощи. И
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Алексей
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Честно, не ожидали таких потрясающих видов и рассказа Даниила о истории города, его становления.
На протяжении всего маршрута нам открывались все более и
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более красивые виды. Заходили в секретные места, которые обычным обывателям не увидеть. Шли по тропе, отклоняясь от стандартных маршрутов, что придавало экскурсии более интересный разворот.
Даниил показал водопады, горы, тропинки, которые не видны обычным туристам идущим по тропе.
Подъём не из лёгких, и не скажу, что очень сложный. Делали остановки.
Но когда видишь красоту природы, остальное отходит на задний план.
Огромное спасибо Даниилу, успеха и процветания.
Ждём выхода книги😊

Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!+3
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
Прекрасная экскурсия пешим маршрутом в горы в черте города!
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Елена
Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!

Сама трасса не самая простая, особенно для неподготовленных туристов (нас), но с помощью Влада преодолели весь путь
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легко. В двух местах переходили реку вброд из-за большого количества воды в ней — незабываемые впечатления, было немного страшно, но проводник помог справиться и с этим без всяких проблем.

На протяжении всего маршрута вокруг восхитительные пейзажи. Влад рассказывал о флоре и фауне парка и региона в целом, отвечал на все вопросы, узнали ОЧЕНЬ много нового и интересного и просто очень хорошо провели время за беседой. Делали остановки в самых красивых местах для фото и просто по необходимости, когда уставали.

Накануне получили исчерпывающую информацию о подготовке. Надевайте удобную обувь и одежду, которую не жалко, к концу пути были похожи на хрюшек, но это неизбежные издержки. На маршруте гид предоставил палки и помогал пройти сложные участки пути.

Остались только самые приятные впечатления, никаких замечаний нет, очень рекомендуем экскурсию к посещению (:

Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!
Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!
Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!
Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!
Были сегодня на индивидуальной экскурсии по Агурскому ущелью с Владом, остались в полном восторге!
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Андрей
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона Сочи. На участках с подъемом внимательный контроль за состоянием участников из группы. Искреннее желание поделиться знаниями о природе любовь к своему делу. Огромное спасибо за маршрут и искреннее отношение к своему любимому делу. Однозначно рекомендую!
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона
Непринужденная прогулка по предгорью, в сопровождении рассказа гида об интересных природных фактах, истории города и региона
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Т
Прекрасная экскурсия, прошли весь маршрут с 4 летним ребенком, Даниил помогал на сложных участках, рассказал интересные факты о флоре, фауне и исторические моменты
Прекрасная экскурсия, прошли весь маршрут с 4 летним ребенком, Даниил помогал на сложных участках, рассказал интересные
Прекрасная экскурсия, прошли весь маршрут с 4 летним ребенком, Даниил помогал на сложных участках, рассказал интересные
Прекрасная экскурсия, прошли весь маршрут с 4 летним ребенком, Даниил помогал на сложных участках, рассказал интересные
Прекрасная экскурсия, прошли весь маршрут с 4 летним ребенком, Даниил помогал на сложных участках, рассказал интересные
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