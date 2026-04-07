Ищете незабываемые впечатления в Сочи? «Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы» - это идеальный выбор для любителей природы и активного отдыха.Подарите себе день, полный открытий: начните с белоснежных

вод Молочной реки, продолжите маршрутом к знаменитым Агурским водопадам, где каждый шаг открывает новые удивительные пейзажи. Вас ждут истории о кавказской флоре и фауне, местных традициях и уникальности южного колорита. Завершите экскурсию взглядом на бескрайние просторы с Орлиных скал и смотровой башни Ахун, откуда открывается панорама на Черное море и окрестности Сочи. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать настоящий Сочи, его природу и культуру. Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможен трансфер, а прогулка по горам не потребует особых усилий. Не упустите шанс окунуться в мир природных чудес и легенд, забронируйте свое приключение уже сегодня

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Описание экскурсии

Удивительный мир природы

Наше путешествие начнётся к Агурских водопадов и одноимённого ущелья. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждёт приятная прохлада, километры живописных видов вдоль вечнозелёного субтропического леса, свежий воздух и умиротворяющий шум воды от водопадов до 30 метров в высоту.

Орлиные скалы и завораживающие панорамы

После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам в сосновую рощу вдоль обрыва над ущельем. Вы насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет, причерноморские горы Сочи и панораму Чёрного моря.

Завершение похода происходит у Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая, словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан её необычный цвет.

Организационные детали