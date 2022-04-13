Сочи для любопытных

Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю

Индивидуальная
Хлудовская сторона — неофициальное дореволюционное название правобережья реки Сочи.

Неспешно гуляя по ней, вы узнаете о городе много нового.

Я расскажу, что было и стало с «Кавказской Ривьерой», чем знаменита дача Хлудова и как город выглядел раньше.

И это далеко не все!
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
Сочи для любопытных
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Что вас ожидает

История, природа и архитектура

Вы увидите первый морвокзал Сочи и посетите живописный парк Ривьера, основанный более 30 лет назад. Полюбуетесь экзотическими деревьями и кустарниками, прогуляетесь по платановой аллее и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали. А также услышите историю одного из старейших санаториев курорта «Кавказская Ривьера». Кроме того, я покажу дачу предпринимателя Хлудова. Созданная знаменитым архитектором Кекушевым, она сочетает элементы модерна и древнерусского зодчества.

Интересные факты

Мы погрузимся в дореволюционное и советское прошлое правобережья Сочи. Вы узнаете, как московские купцы осваивали город и что из этого вышло, где находилась первая пристань и почему на местных пляжах нет песка. Кто отдыхал в «Кавказской Ривьере» и как Сочи связан с героем фильма «В бой идут одни старики». А еще я поделюсь историей одного винного подвала и раскрою секрет «черного золота».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля «Звездный»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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