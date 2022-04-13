Что вас ожидает

История, природа и архитектура

Вы увидите первый морвокзал Сочи и посетите живописный парк Ривьера, основанный более 30 лет назад. Полюбуетесь экзотическими деревьями и кустарниками, прогуляетесь по платановой аллее и узнаете, какие знаменитые люди здесь бывали. А также услышите историю одного из старейших санаториев курорта «Кавказская Ривьера». Кроме того, я покажу дачу предпринимателя Хлудова. Созданная знаменитым архитектором Кекушевым, она сочетает элементы модерна и древнерусского зодчества.

Интересные факты

Мы погрузимся в дореволюционное и советское прошлое правобережья Сочи. Вы узнаете, как московские купцы осваивали город и что из этого вышло, где находилась первая пристань и почему на местных пляжах нет песка. Кто отдыхал в «Кавказской Ривьере» и как Сочи связан с героем фильма «В бой идут одни старики». А еще я поделюсь историей одного винного подвала и раскрою секрет «черного золота».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.