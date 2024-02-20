Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь
История христианства на Черноморском побережье и в Кавказских горах начинается с 1 века.
Древние и новые обители, святыни с разных уголков мира, чудеса исцелений, о которых мало кто знает — в путешествии вы посмотрите на знаменитый курортный город с новой стороны, религиозной, и откроете для себя несколько интересных храмов на территории Большого Сочи.
Древние и новые обители, святыни с разных уголков мира, чудеса исцелений, о которых мало кто знает — в путешествии вы посмотрите на знаменитый курортный город с новой стороны, религиозной, и откроете для себя несколько интересных храмов на территории Большого Сочи.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся ранним утром и первым делом отправимся на прогулку по Сочи. Вы увидите Морской порт и другие знаковые места города. Я расскажу, какие народности населяли регион, как возник город-курорт, как пережил годы Великой Отечественной войны. И конечно, мы поговорим о становлении православия в нашем крае.
- Вы посетите главный собор Сочи — собор Михаила Архангела. И осмотрите храм Успения Пресвятой Богородицы, с которого открывается красивый вид на город. На территории обители находится особенная часовня, в которую приезжают верующие люди за помощью и исцелением.
- После мы поедем в Галицыно, а попутно я познакомлю вас с историей Курортного проспекта, самой главной и длинной улицы Сочи. В 12:00 сделаем перерыв на обед в одном из местных заведений.
- Впереди у нас Троице-Георгиевский женский монастырь. На его территории расположено пять храмов, оформленных в разных стилях. Я расскажу о местных реликвиях, включая Пояс Богородицы, частички мощей Дивеевских святых, святыни из Иерусалима.
- Кроме того, вы посетите храм Георгия Победоносца, построенный греками в горах. Внутри вы рассмотрите старинные иконы, а снаружи насладитесь видом с высоты 300 м.
- В красивом месте попьём кофе, вы сможете сделать атмосферные снимки и насладитесь окрестными пейзажами, после чего я отвезу вас обратно в отель.
Кому подойдёт экскурсия
Православным людям, которые желают прикоснуться к святыням на территории Большого Сочи, а также тем, кто хочет познакомиться с этой глубокой верой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего отеля и обратно (Сочи, Адлер, Сириус, Красная Поляна), а также кофе-брейк с местными сладостями в красивой локации
- Поездка проходит на кроссовере Honda CR-V, я буду за рулём
- Дополнительные расходы: обед — 800-1000 руб. с человека, личные траты в храмах
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сочи
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории в каждом уголке. Абхазия, Сочи, Красная Поляна — каждое это место со своей энергетикой и событиями. Стараюсь делать для гостей Черноморского побережья информативно (исторические события), красиво (интересные места), сытно (вкусная еда, кофе на берегу, шампанское на закате). Поехали наслаждаться!
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