Православный Сочи
Индивидуальная экскурсия в Сочи

Познакомиться с духовной историей края и посетить несколько знаковых святынь

История христианства на Черноморском побережье и в Кавказских горах начинается с 1 века.

Древние и новые обители, святыни с разных уголков мира, чудеса исцелений, о которых мало кто знает — в путешествии вы посмотрите на знаменитый курортный город с новой стороны, религиозной, и откроете для себя несколько интересных храмов на территории Большого Сочи.
Православный Сочи
Православный Сочи
Православный Сочи
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся ранним утром и первым делом отправимся на прогулку по Сочи. Вы увидите Морской порт и другие знаковые места города. Я расскажу, какие народности населяли регион, как возник город-курорт, как пережил годы Великой Отечественной войны. И конечно, мы поговорим о становлении православия в нашем крае.
  • Вы посетите главный собор Сочи — собор Михаила Архангела. И осмотрите храм Успения Пресвятой Богородицы, с которого открывается красивый вид на город. На территории обители находится особенная часовня, в которую приезжают верующие люди за помощью и исцелением.
  • После мы поедем в Галицыно, а попутно я познакомлю вас с историей Курортного проспекта, самой главной и длинной улицы Сочи. В 12:00 сделаем перерыв на обед в одном из местных заведений.
  • Впереди у нас Троице-Георгиевский женский монастырь. На его территории расположено пять храмов, оформленных в разных стилях. Я расскажу о местных реликвиях, включая Пояс Богородицы, частички мощей Дивеевских святых, святыни из Иерусалима.
  • Кроме того, вы посетите храм Георгия Победоносца, построенный греками в горах. Внутри вы рассмотрите старинные иконы, а снаружи насладитесь видом с высоты 300 м.
  • В красивом месте попьём кофе, вы сможете сделать атмосферные снимки и насладитесь окрестными пейзажами, после чего я отвезу вас обратно в отель.

Кому подойдёт экскурсия

Православным людям, которые желают прикоснуться к святыням на территории Большого Сочи, а также тем, кто хочет познакомиться с этой глубокой верой.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего отеля и обратно (Сочи, Адлер, Сириус, Красная Поляна), а также кофе-брейк с местными сладостями в красивой локации
  • Поездка проходит на кроссовере Honda CR-V, я буду за рулём
  • Дополнительные расходы: обед — 800-1000 руб. с человека, личные траты в храмах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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