В Сочи столько примечательных мест, как успеть побывать везде? Я подготовил для вас этот тур на комфортабельном минивэне, чтобы за один день вы увидели всё, что вас интересует. Живописное Агурское ущелье, гора Ахун, Ахштырский каньон и одноимённая пещера, Скайпарк, Олимпийский парк и много чего ещё — в нашей программе, которая может быть изменена по вашему желанию.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Этот тур рассчитан на путешественников, которые желают за один день посетить много разных культурных и исторических, природных и ландшафтных, загадочных и таинственных объектов Большого Сочи от центра города до границы с Абхазией. Я предложу список локаций, из которых вы выберете те, что интересны именно вам. В зависимости от сезона, продолжительности светового дня и графика работы достопримечательностей, я помогу вам посетить максимальное количество выбранного.

Многогранный Сочи

Начнём знакомство с городом в центре от ост. Платановая Аллея на Курортном проспекте. Оттуда мы проследуем по такому маршруту (может быть скорректирован):

Виноградная улица. Проедем по Ривьерскому виадуку мимо парка Ривьера, известных здравниц района Нового Сочи, храма Святого Владимира, райнов Донской и Мамайка.

Проедем по Ривьерскому виадуку мимо парка Ривьера, известных здравниц района Нового Сочи, храма Святого Владимира, райнов Донской и Мамайка. Дублер Курортного проспекта. Вы увидите новую Олимпийскую трассу протяженностью 16 км с 7 тоннелями и эстакадами.

Вы увидите новую Олимпийскую трассу протяженностью 16 км с 7 тоннелями и эстакадами. Дача Сталина. Заедем на любимую дачу отца народов, где с экскурсией или без вы осмотрите её снаружи и изнутри.

Заедем на любимую дачу отца народов, где с экскурсией или без вы осмотрите её снаружи и изнутри. Агурское ущелье. Здесь вас ждёт лёгкий треккинг до водопада и каньона Чёртова купель.

Здесь вас ждёт лёгкий треккинг до водопада и каньона Чёртова купель. Гора Ахун. С высоты 663 метра вы полюбуетесь видами на море, город, леса и горы на горизонте.

С высоты 663 метра вы полюбуетесь видами на море, город, леса и горы на горизонте. Дача Квитко. На очереди — заброшенная усадьба полковника царской жандармерии, легендарный «Дом с привидениями». Вы прогуляетесь по этому атмосферному месту, а я поделюсь его историей.

На очереди — заброшенная усадьба полковника царской жандармерии, легендарный «Дом с привидениями». Вы прогуляетесь по этому атмосферному месту, а я поделюсь его историей. Смотровая площадка «Гнездо совы». Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк. Но не все бывают внизу, у реки Мзымта, откуда открывается отличный вид на подвесной мост и каньон.

Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк. Но не все бывают внизу, у реки Мзымта, откуда открывается отличный вид на подвесной мост и каньон. Форелевое хозяйство. Вы побываете с экскурсией на предприятии, где выращивают рыбу.

Вы побываете с экскурсией на предприятии, где выращивают рыбу. Шоу стеклодувов. Если вас привлекает творчество, то можем заехать в студию художественного стекла, где при желании вы поучаствуете в мастер-классе.

Если вас привлекает творчество, то можем заехать в студию художественного стекла, где при желании вы поучаствуете в мастер-классе. Ахштырский каньон. Вы пройдёте по подвесному мосту на рекой Мзымта, а также посетите Ахштырскую пещеру, в которой когда-то жили первобытные люди.

Вы пройдёте по подвесному мосту на рекой Мзымта, а также посетите Ахштырскую пещеру, в которой когда-то жили первобытные люди. Скайпарк. В этом популярном подвесном комплексе вас ждут разные развлечения — сам мост на высоте более 200 м со смотровыми, зиплайн, банджи.

В этом популярном подвесном комплексе вас ждут разные развлечения — сам мост на высоте более 200 м со смотровыми, зиплайн, банджи. Олимпийский парк. Вы увидите объекты, построенные к Зимним Олимпийским играм 2014 года, а также насладитесь вечерним шоу фонтанов (оно не проводится в дни профилактики, концертов и футбольных матчей).

🍽 Проголодались? В любой момент экскурсии мы можем остановиться на обед.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места от п. Дагомыс до центрального Сочи и по окончании отвезу обратно

Экскурсия проводится на 8-местном минивэне с кондиционером Hyundai Grand Starex

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет

Дополнительные расходы