Достопримечательности Сочи: полное погружение

Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта

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В Сочи столько примечательных мест, как успеть побывать везде? Я подготовил для вас этот тур на комфортабельном минивэне, чтобы за один день вы увидели всё, что вас интересует.

Живописное Агурское ущелье, гора Ахун, Ахштырский каньон и одноимённая пещера, Скайпарк, Олимпийский парк и много чего ещё — в нашей программе, которая может быть изменена по вашему желанию.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Достопримечательности Сочи: полное погружение
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Этот тур рассчитан на путешественников, которые желают за один день посетить много разных культурных и исторических, природных и ландшафтных, загадочных и таинственных объектов Большого Сочи от центра города до границы с Абхазией. Я предложу список локаций, из которых вы выберете те, что интересны именно вам. В зависимости от сезона, продолжительности светового дня и графика работы достопримечательностей, я помогу вам посетить максимальное количество выбранного.

Многогранный Сочи

Начнём знакомство с городом в центре от ост. Платановая Аллея на Курортном проспекте. Оттуда мы проследуем по такому маршруту (может быть скорректирован):

  • Виноградная улица. Проедем по Ривьерскому виадуку мимо парка Ривьера, известных здравниц района Нового Сочи, храма Святого Владимира, райнов Донской и Мамайка.
  • Дублер Курортного проспекта. Вы увидите новую Олимпийскую трассу протяженностью 16 км с 7 тоннелями и эстакадами.
  • Дача Сталина. Заедем на любимую дачу отца народов, где с экскурсией или без вы осмотрите её снаружи и изнутри.
  • Агурское ущелье. Здесь вас ждёт лёгкий треккинг до водопада и каньона Чёртова купель.
  • Гора Ахун. С высоты 663 метра вы полюбуетесь видами на море, город, леса и горы на горизонте.
  • Дача Квитко. На очереди — заброшенная усадьба полковника царской жандармерии, легендарный «Дом с привидениями». Вы прогуляетесь по этому атмосферному месту, а я поделюсь его историей.
  • Смотровая площадка «Гнездо совы». Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк. Но не все бывают внизу, у реки Мзымта, откуда открывается отличный вид на подвесной мост и каньон.
  • Форелевое хозяйство. Вы побываете с экскурсией на предприятии, где выращивают рыбу.
  • Шоу стеклодувов. Если вас привлекает творчество, то можем заехать в студию художественного стекла, где при желании вы поучаствуете в мастер-классе.
  • Ахштырский каньон. Вы пройдёте по подвесному мосту на рекой Мзымта, а также посетите Ахштырскую пещеру, в которой когда-то жили первобытные люди.
  • Скайпарк. В этом популярном подвесном комплексе вас ждут разные развлечения — сам мост на высоте более 200 м со смотровыми, зиплайн, банджи.
  • Олимпийский парк. Вы увидите объекты, построенные к Зимним Олимпийским играм 2014 года, а также насладитесь вечерним шоу фонтанов (оно не проводится в дни профилактики, концертов и футбольных матчей).

🍽 Проголодались? В любой момент экскурсии мы можем остановиться на обед.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места от п. Дагомыс до центрального Сочи и по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия проводится на 8-местном минивэне с кондиционером Hyundai Grand Starex
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет

Дополнительные расходы

  • Дача Сталина, вход на территорию: взрослые — 450 руб., дети 7-12 лет- 250 руб. Индивидуальная экскурсия от 1 до 7 чел — 1200 руб.
  • Агурское ущелье: взрослые — 200 руб, дети до 10 лет, а также инвалиды 2 и 3 группы — бесплатно
  • Гора Ахун. Смотровая башня закрыта на реконструкцию. Есть альтернатива — колесо обозрения 400 руб. /чел.
  • Дача Квитко: 200 руб/чел.
  • Форелевое хозяйство, экскурсия по предприятию: взрослые — 300 руб., дети 7-12 лет — 250 руб.
  • Шоу стеклодувов: 300 руб. /чел., мастер-класс (от 10 лет) — 500 руб. /чел. Посещение мероприятия исключительно по предварительной записи, напишите мне заранее.
  • Ахштырская пещера: взрослые — 200 руб., дети 7-12 лет — 100 руб.
  • Скайпарк, вход на мост: взрослые — 1900 руб., дети 7-15 лет — 900 руб, льготная категория (пенсионеры, студенты, инвалиды) — 1400 руб. Все активности парка (банджи, троллей, качели, зиплайн) оплачиваются дополнительно. Просьба уточнять у гида перед бронированием об изменении расценок на посещение объектов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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