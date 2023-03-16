Этот тур рассчитан на путешественников, которые желают за один день посетить много разных культурных и исторических, природных и ландшафтных, загадочных и таинственных объектов Большого Сочи от центра города до границы с Абхазией. Я предложу список локаций, из которых вы выберете те, что интересны именно вам. В зависимости от сезона, продолжительности светового дня и графика работы достопримечательностей, я помогу вам посетить максимальное количество выбранного.
Начнём знакомство с городом в центре от ост. Платановая Аллея на Курортном проспекте. Оттуда мы проследуем по такому маршруту (может быть скорректирован):
🍽 Проголодались? В любой момент экскурсии мы можем остановиться на обед.