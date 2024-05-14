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с глубоким взглядом фотографа Марина, Наша фотопрогулка стала дружеской буквально в первые пять минут знакомства. Было легко, ненавязчиво и комфортно. Когда с тобою рядом не только отличный профессионал своего дела, но и прекрасный человек, с которым так легко общаться и фотографии не могут быть неудачными, Мы прогулялись по красивейшим уголкам города, и каждый кадр, который она сделала, просто удивителен. Теперь у меня есть воспоминания на всю жизнь. Спасибо Марине за такое незабываемое время и за фотографии, которые останутся у меня на всю жизнь:) Искренне желаю всем такой же приятной прогулки по Сочи с фотографом Мариной! Еще раз: огромное спасибо!