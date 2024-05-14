Экскурсии в Парк Ривьера

Найдено 12 экскурсий в категории «Парк Ривьера» в Сочи, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Начало: От места проживания туристов
Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
Начало: от парка «Ривьера»
9 июня в 08:30
12 июня в 14:30
4 650 за всё до 4 чел.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Сочи глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
43 отзыва
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
от 4 000 за всё до 5 чел.
«Космические» места Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Космические» места Сочи
Погулять по центральным и тайным улочкам и отыскать следы визита первого космонавта планеты
Начало: у памятника Гагарину
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
4 500 за всё до 10 чел.
Сочи для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сочи для любопытных
Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю
Начало: У отеля «Звездный»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Прогуляться по живописным аллеям и лучше узнать самого себя
Начало: у парка «Ривьера»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лусине
    14 мая 2024
    Магия вечернего Сочи
    Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Идеальное знакомство с Сочи
    Спасибо Белле за очень интересную экскурсию. Все было замечательно!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Магия вечернего Сочи
    Нам посчастливилось проехать по маршруту с Карпо. Экскурсовод с чувством юмора и такта. Мы услышали нтересный, познавательный рассказ о городе Сочи. Большое спасибо. Рекомендую.
  • Е
    Елизавета
    28 апреля 2024
    Сочи глазами местных
    Провели прекрасные часы в компании Владимира. Удалось увидеть спокойный, тихий, местами скрытый от всеобщих глаз центральный Сочи. Было всего достаточно: и погружения в историю, и рассказов о современных реалиях города. Рекомендую)
  • Н
    Надежда
    25 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Супер прогулка с фотографом Мариной!! легко и с юмором, при этом фотографии даже без ретуши одна лучше другой, невозможно перестать их разглядывать!
  • Л
    Леонид
    22 апреля 2024
    Идеальное знакомство с Сочи
    Белла, отличный экскурсово. Видно как она любит свой город и стремиться передать эту любовь нам. Экскурсия пролетела незаметно. Однознозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
    Большое спасибо Сергею за увлекательное путешествие по Сочи и окрестностям. За интересные факты из истории города, рекомендации лучших мест, за тактичность, пунктуальность и профессиональное умение распознать интересы гостей и скорректировать программу исходя из их предпочтений. Конечно же, рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми. Сочи для меня однозначно буду ассоциироваться
    читать дальше

    с глубоким взглядом фотографа Марина, Наша фотопрогулка стала дружеской буквально в первые пять минут знакомства. Было легко, ненавязчиво и комфортно. Когда с тобою рядом не только отличный профессионал своего дела, но и прекрасный человек, с которым так легко общаться и фотографии не могут быть неудачными, Мы прогулялись по красивейшим уголкам города, и каждый кадр, который она сделала, просто удивителен. Теперь у меня есть воспоминания на всю жизнь. Спасибо Марине за такое незабываемое время и за фотографии, которые останутся у меня на всю жизнь:) Искренне желаю всем такой же приятной прогулки по Сочи с фотографом Мариной! Еще раз: огромное спасибо!

    Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми
  • А
    Антонина
    10 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Со мной работала фотограф Марина. Отработали 2 обширных локации: морской порт и центральный пляж; кооперативный парк с множеством разных точек. Куча прекраснейших фотографий, не требующих вообще никакой обработки. С трудом выбрала 10 штук (раз надо). Прекрасно провела время! Спасибо большое!!!)
  • Н
    Николай
    10 апреля 2024
    Идеальное знакомство с Сочи
    Прекрасная экскурсия. Белла очень гармонично сочетала отличительные особенности Сочи с его растительным миром. Экскурсия получилась удивительно теплой и по домашнему доброй. Как первую экскурсию в Сочи, особенно если этот город для вас был до этого неизвестен, однозначно рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парк Ривьера»

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  1. Идеальное знакомство с Сочи
  2. Знакомьтесь, Сочи
  3. Магия вечернего Сочи
  4. Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
  5. Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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