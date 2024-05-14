1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Начало: От места проживания туристов
Расписание: Ежедневно с 10:00 или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
Начало: от парка «Ривьера»
9 июня в 08:30
12 июня в 14:30
4 650₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Познакомиться с растениями курорта и оценить труд людей, создавших город-сад
Начало: в районе парка «Ривьера»
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Космические» места Сочи
Погулять по центральным и тайным улочкам и отыскать следы визита первого космонавта планеты
Начало: у памятника Гагарину
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сочи для любопытных
Погулять по самобытной Хлудовской стороне и раскрыть ее богатую историю
Начало: У отеля «Звездный»
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Walk & talk: экскурсия с коучем по парку «Ривьера»
Прогуляться по живописным аллеям и лучше узнать самого себя
Начало: у парка «Ривьера»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 200₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛусине14 мая 2024Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
- ННаталия13 мая 2024Спасибо Белле за очень интересную экскурсию. Все было замечательно!
- ЕЕлена29 апреля 2024Нам посчастливилось проехать по маршруту с Карпо. Экскурсовод с чувством юмора и такта. Мы услышали нтересный, познавательный рассказ о городе Сочи. Большое спасибо. Рекомендую.
- ЕЕлизавета28 апреля 2024Провели прекрасные часы в компании Владимира. Удалось увидеть спокойный, тихий, местами скрытый от всеобщих глаз центральный Сочи. Было всего достаточно: и погружения в историю, и рассказов о современных реалиях города. Рекомендую)
- ННадежда25 апреля 2024Супер прогулка с фотографом Мариной!! легко и с юмором, при этом фотографии даже без ретуши одна лучше другой, невозможно перестать их разглядывать!
- ЛЛеонид22 апреля 2024Белла, отличный экскурсово. Видно как она любит свой город и стремиться передать эту любовь нам. Экскурсия пролетела незаметно. Однознозначно рекомендую.
- ЕЕлена17 апреля 2024Большое спасибо Сергею за увлекательное путешествие по Сочи и окрестностям. За интересные факты из истории города, рекомендации лучших мест, за тактичность, пунктуальность и профессиональное умение распознать интересы гостей и скорректировать программу исходя из их предпочтений. Конечно же, рекомендуем!
- ННаталия14 апреля 2024Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми. Сочи для меня однозначно буду ассоциироваться
- ААнтонина10 апреля 2024Со мной работала фотограф Марина. Отработали 2 обширных локации: морской порт и центральный пляж; кооперативный парк с множеством разных точек. Куча прекраснейших фотографий, не требующих вообще никакой обработки. С трудом выбрала 10 штук (раз надо). Прекрасно провела время! Спасибо большое!!!)
- ННиколай10 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Белла очень гармонично сочетала отличительные особенности Сочи с его растительным миром. Экскурсия получилась удивительно теплой и по домашнему доброй. Как первую экскурсию в Сочи, особенно если этот город для вас был до этого неизвестен, однозначно рекомендую всем.
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