Sup-серфинг

Индивидуальная тренировка с инструктором: экскурсия из Сочи

Описание
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Ответы на вопросы
Если вы мечтали разнообразить пляжный отдых чем-то необычным, катание на сапах — идеальный вариант.

Мы предлагаем вам массу вариантов досуга на сап-бордах: вы можете встретить рассвет на море, заняться йогой, отправиться в один из каньонов Сочи или Абхазии или же устроить праздник, который надолго останется в памяти.
Sup-серфинг
Sup-серфинг
Sup-серфинг
Sup-серфинг
Sup-серфинг
Sup-серфинг
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетАренда сапа — это отличный способ провести время на пляже и получить новые впечатления, насладиться волнами и красивым морским видом.

Мы предлагаем вам выбрать один или несколько вариантов для вашей сап-прогулки:

  • вы можете совершить самостоятельную прогулку на сапе или посетить индивидуальную тренировку с инструктором;
  • прогуляться на сапах по каньону в Сочи или Абхазии;
  • устроить незабываемый праздник на сапах;
  • встретить рассвет на сапе или заняться йогой и др.
Выбирайте то, что вам по душе, — масса позитивных эмоций гарантирована!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снаряжение
Что не входит
  • Еда
Место начала и завершения?
район Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Забираем от отеля
  • Либо от ближайшей остановки
  • Если вы живете в частном секторе
  • Либо около крупных супермаркетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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