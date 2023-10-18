Индивидуальная тренировка с инструктором: экскурсия из Сочи
Если вы мечтали разнообразить пляжный отдых чем-то необычным, катание на сапах — идеальный вариант.
Мы предлагаем вам массу вариантов досуга на сап-бордах: вы можете встретить рассвет на море, заняться йогой, отправиться в один из каньонов Сочи или Абхазии или же устроить праздник, который надолго останется в памяти.
Мы предлагаем вам массу вариантов досуга на сап-бордах: вы можете встретить рассвет на море, заняться йогой, отправиться в один из каньонов Сочи или Абхазии или же устроить праздник, который надолго останется в памяти.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетАренда сапа — это отличный способ провести время на пляже и получить новые впечатления, насладиться волнами и красивым морским видом.
Мы предлагаем вам выбрать один или несколько вариантов для вашей сап-прогулки:
- вы можете совершить самостоятельную прогулку на сапе или посетить индивидуальную тренировку с инструктором;
- прогуляться на сапах по каньону в Сочи или Абхазии;
- устроить незабываемый праздник на сапах;
- встретить рассвет на сапе или заняться йогой и др.
Выбирайте то, что вам по душе, — масса позитивных эмоций гарантирована!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Снаряжение
- Что не входит
- Еда
- Место начала и завершения?
- район Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Забираем от отеля
- Либо от ближайшей остановки
- Если вы живете в частном секторе
- Либо около крупных супермаркетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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