Аренда и сплавы на сап-бордах в Сочи

Найдено 8 экскурсий в категории «SUP-прогулки» в Сочи, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
29 отзывов
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
«Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Рассвет на сапе в Сочи
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
Рассвет на сапе в Сочи
Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Начало: На пляже отеля «Арфа»
«Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем»
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
9 июня в 04:45
2 500 за человека
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
«В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
5 отзывов
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
Проплыть в мини-группе среди каменных стен и попасть под чары инопланетных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Добраться сюда непросто, к тому же маршрут можно пройти только на сапах и только в определенное время года»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 700 за человека
По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
50 отзывов
Групповая экскурсия на сап-бордах по каньону Хосты: приключение для всей семьи
Проведите 2 часа, плывя среди величественных скал каньона Хосты на сап-борде. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и красивых фотографий
Начало: в Сочи, Хосте
«В стоимость входит: трансфер туда и обратно, необходимое оборудование (сап, гидрокостюм), услуги инструктора, гвоздестояние, чаепитие и сладости»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:15
9 июня в 13:30
3 985 за человека
Сап-тур у Чертовых ворот
🏄 SUP-прогулки
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
«Вы наслаждаетесь сап-сёрфингом, мы фотографируем вас на ваши устройства»
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500 за человека
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
«Сап тур по каньону доставит удовольствие и взрослым и детям, здесь вы укроетесь от летнего зноя, а ваше сердце будет наслаждаться от соприкосновения с невероятной красотой»
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900 за человека
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Прогулка на сапах — до 2 часов»
Расписание: ежедневно в 13:15
9 июня в 13:15
10 июня в 13:15
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
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    сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!

    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -
  • А
    Аня
    2 июня 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞
    Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Моим гостям всё понравилось,спасибо!
  • Е
    Евгения
    20 апреля 2024
    Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
    Экскурсия интересная. Ян отличный гид, рассказал много интересного, к озеру Рица привёз нас на площадку, где вообще никого из других туристов не было
    Экскурсия интересная. Ян отличный гид, рассказал много интересного, к озеру Рица привёз нас на площадку, где вообще никого из других туристов не былоЭкскурсия интересная. Ян отличный гид, рассказал много интересного, к озеру Рица привёз нас на площадку, где вообще никого из других туристов не было
  • П
    Павел
    11 сентября 2023
    Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
    Гид очень классный.
  • B
    Bagdavid
    20 августа 2023
    Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи
    Всё понравилось! И объяснили все понятно, сапы отличные, в море народу мало, так как закрытая зона санатория! Супер 🙌
  • К
    Кристина
    16 августа 2023
    Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
    Вчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на каких смотровых сделать остановку, чтоб было очень мало людей, но при этом очень красиво. Будем рекомендовать друзьям!
    Вчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на какихВчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на какихВчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на каких
  • К
    Коринюк
    15 августа 2023
    Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
    Отличная экскурсия, были вдвоем с девушкой, все очень понравилось, на следующий год думаем вернуться и уже присматриваем экскурсии у Яна!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «SUP-прогулки»

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  1. Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
  2. Рассвет на сапе в Сочи
  3. Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
  4. На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
  5. По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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