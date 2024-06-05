С Светлана Рассвет на сапе в Сочи читать дальше сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова! Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…

А Аня По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!

Е Евгения По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.

К Ксения По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞

Н Наталья Рассвет на сапе в Сочи Моим гостям всё понравилось,спасибо!

Е Евгения Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате Экскурсия интересная. Ян отличный гид, рассказал много интересного, к озеру Рица привёз нас на площадку, где вообще никого из других туристов не было

П Павел Сап-прогулка по живописному каньону Сочи Гид очень классный.

B Bagdavid Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи Всё понравилось! И объяснили все понятно, сапы отличные, в море народу мало, так как закрытая зона санатория! Супер 🙌

К Кристина Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате Вчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на каких смотровых сделать остановку, чтоб было очень мало людей, но при этом очень красиво. Будем рекомендовать друзьям!