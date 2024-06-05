1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
«Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Рассвет на сапе в Сочи
Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Начало: На пляже отеля «Арфа»
«Дети до 8 лет могут кататься на одном сапе с родителем»
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
9 июня в 04:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
«В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
На сапах - по каньону Хашупсе в Абхазии
Проплыть в мини-группе среди каменных стен и попасть под чары инопланетных пейзажей
Начало: У вашего отеля
«Добраться сюда непросто, к тому же маршрут можно пройти только на сапах и только в определенное время года»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 700₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия на сап-бордах по каньону Хосты: приключение для всей семьи
Проведите 2 часа, плывя среди величественных скал каньона Хосты на сап-борде. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и красивых фотографий
Начало: в Сочи, Хосте
«В стоимость входит: трансфер туда и обратно, необходимое оборудование (сап, гидрокостюм), услуги инструктора, гвоздестояние, чаепитие и сладости»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:15
9 июня в 13:30
3 985₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Сап-тур у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
«Вы наслаждаетесь сап-сёрфингом, мы фотографируем вас на ваши устройства»
Расписание: Ежедневно 08:30 и 15:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 6 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
«Сап тур по каньону доставит удовольствие и взрослым и детям, здесь вы укроетесь от летнего зноя, а ваше сердце будет наслаждаться от соприкосновения с невероятной красотой»
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
На сапах - по каньону Чёртовы ворота
Поплавать на доске в одном из самых живописных мест Сочи (в мини-группе)
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Прогулка на сапах — до 2 часов»
Расписание: ежедневно в 13:15
9 июня в 13:15
10 июня в 13:15
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
- ААня2 июня 2024Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
- ЕЕвгения30 мая 2024Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
- ККсения24 мая 2024Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞
- ННаталья13 мая 2024Моим гостям всё понравилось,спасибо!
- ЕЕвгения20 апреля 2024Экскурсия интересная. Ян отличный гид, рассказал много интересного, к озеру Рица привёз нас на площадку, где вообще никого из других туристов не было
- ППавел11 сентября 2023Гид очень классный.
- BBagdavid20 августа 2023Сап-сёрфинг в центральном районе СочиВсё понравилось! И объяснили все понятно, сапы отличные, в море народу мало, так как закрытая зона санатория! Супер 🙌
- ККристина16 августа 2023Вчера была экскурсия в Абхазию, все прошло на отлично!! Ян знает, что показать и на каких смотровых сделать остановку, чтоб было очень мало людей, но при этом очень красиво. Будем рекомендовать друзьям!
- ККоринюк15 августа 2023Отличная экскурсия, были вдвоем с девушкой, все очень понравилось, на следующий год думаем вернуться и уже присматриваем экскурсии у Яна!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «SUP-прогулки»
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