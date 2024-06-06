1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая прогулка Вкусный Сочи
Получите незабываемые вкусовые впечатления, открывая секреты кухонь мира в самом сердце Сочи
Начало: По договоренности
9 июня в 14:00
10 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом
Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: остановка «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
780₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 11:30
9 июня в 10:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 20:00
25 июня в 20:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Необыкновенная Абхазия
Погрузитесь в мир древних памятников и нетуристических уголков Абхазии, открыв для себя новые горизонты и истории
Начало: От вашего отеля в (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Большое спасибо Роману за прекрасно проведённое время в Абхазии!
- ООльга6 июня 2024Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
- ААндрей6 июня 2024Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
- ААнтон5 июня 2024Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
- ММарина5 июня 2024Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
- ННаталья5 июня 202405.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
- ААнастасия5 июня 2024Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
- ААнастасия5 июня 2024Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ААлина5 июня 2024Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Летние»
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