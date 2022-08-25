Авторская прогулка по каскаду водопадов

Нас ждет горная лесная тропа, которая приведет к реке Агва. Недалеко от нее находятся развалины храма постройки XI века. Там, на Буковой поляне, мы планируем отдохнуть, послушать звуки леса, насладиться чистейшим горным воздухом, выпить ароматного чая. Если будет желание и позволит состояние тропы, мы дойдем до известного в Сочи ручья Сванидзе и полюбуемся его водопадами. Этот маршрут — самый простой, он доступен туристам любого возраста.

Купание у водопадов

После трекинга мы отправимся в обратный путь. Но не домой, нет! Мы пойдем купаться у водопадов и отдыхать после прогулки. Солнышко, шелест листвы и прохлада горной воды. Вы сидите на берегу, наслаждаясь этой красотой. Чувствуется приятная усталость после красивой и интересной прогулки в долине реки Сочи.

Рядом в лесу расположено кафе, в котором можно заказать блюда кавказской кухни и остаться после нашей прогулки, чтобы приятно посидеть своей компанией.

От такой прогулки у вас, наверняка, останутся яркие впечатления и много классных фотографий, которыми захочется поделиться.

Организационные моменты: