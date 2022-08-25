Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки

Мы увидим каскады водопадов на реке Безуменка и обязательно спустимся к самому большому

Мы увидим каскады водопадов на реке Безуменка и обязательно спустимся к самому большому из них — знаменитому Ореховскому. Маршрут проходит по хорошо оборудованной тропе в сопровождении опытного гида.

От такой прогулки у вас, наверняка, останутся яркие впечатления и много классных фотографий, которыми захочется поделиться.
Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Трекинг-тур на Ореховский водопад и каскады водопадов Безуменки
Ближайшие даты:
27
авг
3
сен
10
сен
17
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Река Безуменка
  • Река Агва
  • Буковая поляна
  • Каскады водопадов на реке Безуменка
  • Ореховский водопад
  • Ручей Сванидзе (по запросу)
  • Река Сочи
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Авторская прогулка по каскаду водопадов

Нас ждет горная лесная тропа, которая приведет к реке Агва. Недалеко от нее находятся развалины храма постройки XI века. Там, на Буковой поляне, мы планируем отдохнуть, послушать звуки леса, насладиться чистейшим горным воздухом, выпить ароматного чая. Если будет желание и позволит состояние тропы, мы дойдем до известного в Сочи ручья Сванидзе и полюбуемся его водопадами. Этот маршрут — самый простой, он доступен туристам любого возраста.

Купание у водопадов

После трекинга мы отправимся в обратный путь. Но не домой, нет! Мы пойдем купаться у водопадов и отдыхать после прогулки. Солнышко, шелест листвы и прохлада горной воды. Вы сидите на берегу, наслаждаясь этой красотой. Чувствуется приятная усталость после красивой и интересной прогулки в долине реки Сочи.
Рядом в лесу расположено кафе, в котором можно заказать блюда кавказской кухни и остаться после нашей прогулки, чтобы приятно посидеть своей компанией.
От такой прогулки у вас, наверняка, останутся яркие впечатления и много классных фотографий, которыми захочется поделиться.

Организационные моменты:

  • Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя.
  • С собой можно взять продукты для пикника или запланировать обед в кафе.
  • Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях.
  • В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.

В субботу в 09:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда рюкзака и/или треккинговых палок (по запросу)
  • Горячий чай
Что не входит
  • Проезд к месту встречи и обратно
  • Питание
Место начала и завершения?
г. Сочи, ул. Джапаридзе, 111а
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу в 09:45
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Обязательна спортивная одежда и обувь
  • Защита от солнца и дождя. С собой можно взять продукты для пикника или запланировать обед в кафе. Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях. В случае
  • Если вы не сможете принять участие в походе в другой день
  • Сумма предоплаты будем вам возвращена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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