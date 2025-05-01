Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным тропинкам колхидского леса и насладиться фантастической южной природой
Приглашаю провести день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками, гигантскими деревьями и отвесными скалами! Вы оцените красоту четырех водопадов, выпьете горной воды из родника и насладитесь прохладой и тишиной. А я расскажу о жизни в Краснодарском крае: местных обычаях, традициях, природе и нравах!
Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Вы узнаете, какое имя водопад носил до Октябрьской революции, какова его точная высота и какие легенды с ним связаны. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Я расскажу историю этого места и помогу прочувствовать его колорит.
Магический Колхидский лес
Прелесть нашего маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Словно сказочные создания, свисают с отвесных скал причудливые вьющиеся растения. А на отдельных участках вам покажется, что вы оказались в фантастическом лесу времен Юрского периода! Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада.
Организационные детали
До места начала экскурсии вам нужно добраться самостоятельно
Поход рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки. Протяженность пешей части маршрута — 12 км. Набор высоты — 500 м.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Дети до 12 лет
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Джапаридзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2191 туриста
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кристина
Были на экскурсии 23.04.2025 К Ореховскому и Ажекским водопадам, с нами был гид Семен. Нам очень повезло с погодой, было солнечно и тепло. Мы прекрасно провели время, это было интересное путешествие по читать дальшеуменьшить
красивейшему лесу, мы шли вдоль реки, по тропкам, по мостикам. Только и успевали вертеть головой и стараться все зрительно запомнить. Лес напоминает времена Юрского периода, как будто вот вот выйдет динозавр) Мы получили массу эмоций, устали конечно, но это того стоило Семен нам рассказывал интересные истории про парк, истории из жизни про прогулки, про животных которые встречались, было очень интересно! показывал и рассказывал про растения, цветы. Мы даже слушали пение птиц и через приложение смотрели что это за птицы Спасибо большое Семену за прекрасное время и за потрясающие виды, которые мы увидели
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О
Ольга
24 июня ходили в Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекскому водопадам в сопровождении Влада. Очень все понравилось от маршрута - живописный лес, горные реки и, конечно, же сами водопады, они читать дальшеуменьшить
великолепны, до сопровождения - с Владом было очень легко, он поделился невероятными историями данных мест, жизни в Сочи, помог пройти сложные места. Спасибо ему огромное. Ждем еще три похода с ребятами, думаем, что они будут не менее интересными и красивыми.
+1
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Ирина
С нами к водопадам ходил Семен, очень интересно рассказывал, знает местность с детства, сам интересуется как историческими ммоентами, так и флорой и фауной, что позволило узнать о многих нюансах, а читать дальшеуменьшить
также, встречая какую-то живность или растение на пути, узнать, что это. Хочу отметить, что Семен умеет общаться с детьми и в случае каких-то сложностей по дороге сам приходит на помощь, находя самый наилучший вариант продвижения по маршруту.
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А
Анна
Хочу отметить внимательность гидов при прохождении маршрута, адекватно оценивают способности туриста и выбирают безопасный маршрут (актуально для ранней весны). Ребята с любовью относятся к родному краю, чувствуется желание привить эту любовь и бережное отношение к природе!
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С
Светлана
Из-за состояния дороги после сильнейших дождей посоветовали другой маршрут - каньон реки Псахо. Каньон топ! Всё очень понравилось Была с гидом Даниилом, очень интересный рассказчик, опытный гид, с ним чувствовала себя уверенно на всем пути. Спасибо и успехов!
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М
Маргарита
Отличное путешествие к красотам кавказского леса, Влад прекрасный гид, очень позитивный и приятный молодой человек. Поход рекомендуем людям всё -таки с физической подготовкой - идти приходится по горным дорожкам) Но зато море впечатлений!
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