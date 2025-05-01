Приглашаю провести день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками, гигантскими деревьями и отвесными скалами! Вы оцените красоту четырех водопадов, выпьете горной воды из родника и насладитесь прохладой и тишиной. А я расскажу о жизни в Краснодарском крае: местных обычаях, традициях, природе и нравах!

Описание экскурсии

Дивные лесные водопады

Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Вы узнаете, какое имя водопад носил до Октябрьской революции, какова его точная высота и какие легенды с ним связаны. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Я расскажу историю этого места и помогу прочувствовать его колорит.

Магический Колхидский лес

Прелесть нашего маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Словно сказочные создания, свисают с отвесных скал причудливые вьющиеся растения. А на отдельных участках вам покажется, что вы оказались в фантастическом лесу времен Юрского периода! Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада.

Организационные детали