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20%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями
Начало: в село Ореховка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природа Сочи
Живописные леса, водопады и реки - незабываемая прогулка по природным памятникам города
Начало: С. Пластунка
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к трем водопадам
Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов
Начало: В селе Ореховка
9 июня в 09:30
10 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
К сказочным водопадам Ажек
Погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, каньонами, реками и водопадами
Начало: на остановке Ореховка
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Полюбоваться заповедными пейзажами, рассмотреть реликтовые растения и узнать древнюю историю места
Начало: в отеле в Центральном или Хостинском районе Сочи л...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через фантастический колхидский лес к водопадам Ажек
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По вторника в 09:00
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
- ААнастасия5 июня 2024Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
- ААлександра4 июня 2024Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная обувь и вода с собой. Но виды, который открываются того стоят.
- ЮЮрий3 июня 202420 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
- ННадежда2 июня 2024День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
- ООльга8 мая 2024Все прошло отлично! Спасибо Антону за насыщенный день!
- ООльга30 апреля 2024Насыщенная экскурсия с интересным маршрутом. Великолепная природа, прекрасный инструктор и программа с учётом наших пожеланий. Большое спасибо
- ААртур29 апреля 2024Поездка с Василием стала настоящим открытием! Благодаря его увлекательным рассказам и внимательному отношению, узнали много новых мест в Сочи. А
- ООльга18 апреля 2024Отличная экскурсия: потрясающие виды, природа без суеты и многочисленных толп. Водопады - прекрасны! Были с ребенком 11 лет: ребенок в конце маршрута остался полон сил, мы (взрослые) прилично подустали - но оно того стоило! Огромное спасибо Сергею!
- AAnna11 марта 2024Нам так понравилось восхождение на Ахун с Романом, что мы взяли и забронировали ещё и этот маршрут. И снова не
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ореховский водопад»
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