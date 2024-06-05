Экскурсии на Ореховский водопад

Найдено 12 экскурсий в категории «Ореховский водопад» в Сочи, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
45 отзывов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600 за всё до 6 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Сочи
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 15 чел.
Три водопада за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Три водопада за один день
Поход к Ореховскому и Ажекским водопадам и знакомство с удивительной природой Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Треккинг по каньону ручья Сванидзе
Погулять по живописному лесу и насладиться водопадами, скалами и реликтовыми растениями
Начало: в село Ореховка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Природа Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Природа Сочи
Живописные леса, водопады и реки - незабываемая прогулка по природным памятникам города
Начало: С. Пластунка
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к трем водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Треккинг к трем водопадам
Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов
Начало: В селе Ореховка
9 июня в 09:30
10 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
К сказочным водопадам Ажек
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
К сказочным водопадам Ажек
Погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, каньонами, реками и водопадами
Начало: на остановке Ореховка
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Полюбоваться заповедными пейзажами, рассмотреть реликтовые растения и узнать древнюю историю места
Начало: в отеле в Центральном или Хостинском районе Сочи л...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Через фантастический колхидский лес к водопадам Ажек
Индивидуальная
10 часов
Через фантастический колхидский лес к водопадам Ажек
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По вторника в 09:00
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная обувь и вода с собой. Но виды, который открываются того стоят.
    Интересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобнаяИнтересная экскурсия. Красивые локации. Необходимо учитывать что есть трудный спуск и подъем к водопаду. Обязательно удобная
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    Все прошло отлично! Спасибо Антону за насыщенный день!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
    Насыщенная экскурсия с интересным маршрутом. Великолепная природа, прекрасный инструктор и программа с учётом наших пожеланий. Большое спасибо
  • А
    Артур
    29 апреля 2024
    Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
    Поездка с Василием стала настоящим открытием! Благодаря его увлекательным рассказам и внимательному отношению, узнали много новых мест в Сочи. А
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    какой вкусный кофе мы пили в горах на роднике! Я в восторге! Рекомендую всем эту экскурсию - только здесь ваши мечты станут реальностью, будь то желание ощутить атмосферу тел или просто насладиться красотой города.

  • О
    Ольга
    18 апреля 2024
    Три водопада за один день
    Отличная экскурсия: потрясающие виды, природа без суеты и многочисленных толп. Водопады - прекрасны! Были с ребенком 11 лет: ребенок в конце маршрута остался полон сил, мы (взрослые) прилично подустали - но оно того стоило! Огромное спасибо Сергею!
  • A
    Anna
    11 марта 2024
    Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
    Нам так понравилось восхождение на Ахун с Романом, что мы взяли и забронировали ещё и этот маршрут. И снова не
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    пожалели! Прогулка прошла великолепно: красивейшие места, отличная погода, очень мало людей и знающий, заботливый, приятный гид. В общем, от всей души советую экскурсии Романа! В следующий приезд готовы идти с ним куда угодно!))

    Нам так понравилось восхождение на Ахун с Романом, что мы взяли и забронировали ещё и этотНам так понравилось восхождение на Ахун с Романом, что мы взяли и забронировали ещё и этотНам так понравилось восхождение на Ахун с Романом, что мы взяли и забронировали ещё и этот

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Ореховский водопад»

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  1. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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