Нас ждёт прогулка на одну из самых знаковых вершин Сочи — гору Большой Ахун.
Пешком мы поднимемся на высоту 663 метра над уровнем моря и, если повезёт с погодой, сможем рассмотреть город с высоты. Но даже в облачные дни эта прогулка останется незабываемой. Возможно, моментами идти в гору будет непросто, но точно интересно. А вокруг — обещаю! — будет безумно красиво.
Пешком мы поднимемся на высоту 663 метра над уровнем моря и, если повезёт с погодой, сможем рассмотреть город с высоты. Но даже в облачные дни эта прогулка останется незабываемой. Возможно, моментами идти в гору будет непросто, но точно интересно. А вокруг — обещаю! — будет безумно красиво.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём кольцевым маршрутом, по которому редко ходят другие путешественники. Первую часть маршрута вы выберете сами: Орлиные скалы или Агурское ущелье.
- На Орлиных скалах вас ждут завораживающие пейзажи с отвесных карнизов и смотровых площадок, реликтовые сосны и памятник Прометею. В этом случае маршрут станет немного сложнее, а время прохождения увеличится
- В Агурском ущелье вы пройдёте по дну древнего океана, сможете полюбоваться водопадами, а летом, в подходящую погоду, ещё и искупаться в природных купелях горной реки
Основная часть маршрута начнётся у слияния рек Агура и её притока Агурчика:
- По пути на гору мы заглянем в Ахунскую пещеру
- На вершине увидим смотровую башню (подняться на неё сейчас нельзя), колесо обозрения и заброшенный ресторан, окутанный городскими легендами
- Спустимся по живописной лесной тропе
- В конце путешествия, если будет сухая погода, прогуляемся по дну секретного ущелья, о котором не знают даже местные
Во время прогулки:
- Вы узнаете, почему древние жители считали Ахун священной горой и какой бог жил на её вершине
- Услышите истории смотровой башни и заброшенного ресторана, по залам которого, как гласит легенда, гуляет привидение
- Познакомитесь с местной флорой и фауной
- Поймёте, в чём уникальность Сочи и как этот город стал главным южным курортом страны
Кому подойдёт треккинг, а кому нет
Маршрут не подходит людям с плохой физической подготовкой и детям до 14 лет. Вы должны быть знакомы с походами по рельефной местности, ведь нас ждёт множество крутых подъёмов, спусков и около 15 км пути. Пожалуйста, трезво оценивайте свои силы!
Организационные детали
- С мая и до августа, если начало маршрута пройдёт по Агурскому ущелью, не забудьте взять купальник и полотенце: вы сможете искупаться в природных купелях горной реки
- К месту встречи вы можете добраться на общественном транспорте, своём автомобиле или такси. При необходимости я помогу организовать трансфер — подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Билет на территорию заповедника — 200 руб. /взрослые, дети до 18 лет бесплатно
- По желанию: билет на колесо обозрения — 400 руб. за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Агурское ущелье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 113 туристов
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.