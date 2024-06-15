Нас ждёт прогулка на одну из самых знаковых вершин Сочи — гору Большой Ахун. Пешком мы поднимемся на высоту 663 метра над уровнем моря и, если повезёт с погодой, сможем рассмотреть город с высоты. Но даже в облачные дни эта прогулка останется незабываемой. Возможно, моментами идти в гору будет непросто, но точно интересно. А вокруг — обещаю! — будет безумно красиво.

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за 1-2 человека или 2970 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём кольцевым маршрутом, по которому редко ходят другие путешественники. Первую часть маршрута вы выберете сами: Орлиные скалы или Агурское ущелье.

На Орлиных скалах вас ждут завораживающие пейзажи с отвесных карнизов и смотровых площадок, реликтовые сосны и памятник Прометею. В этом случае маршрут станет немного сложнее, а время прохождения увеличится

вас ждут завораживающие пейзажи с отвесных карнизов и смотровых площадок, реликтовые сосны и памятник Прометею. В этом случае маршрут станет немного сложнее, а время прохождения увеличится В Агурском ущелье вы пройдёте по дну древнего океана, сможете полюбоваться водопадами, а летом, в подходящую погоду, ещё и искупаться в природных купелях горной реки

Основная часть маршрута начнётся у слияния рек Агура и её притока Агурчика:

По пути на гору мы заглянем в Ахунскую пещеру

На вершине увидим смотровую башню (подняться на неё сейчас нельзя), колесо обозрения и заброшенный ресторан, окутанный городскими легендами

Спустимся по живописной лесной тропе

В конце путешествия, если будет сухая погода, прогуляемся по дну секретного ущелья, о котором не знают даже местные

Во время прогулки:

Вы узнаете, почему древние жители считали Ахун священной горой и какой бог жил на её вершине

Услышите истории смотровой башни и заброшенного ресторана, по залам которого, как гласит легенда, гуляет привидение

Познакомитесь с местной флорой и фауной

Поймёте, в чём уникальность Сочи и как этот город стал главным южным курортом страны

Кому подойдёт треккинг, а кому нет

Маршрут не подходит людям с плохой физической подготовкой и детям до 14 лет. Вы должны быть знакомы с походами по рельефной местности, ведь нас ждёт множество крутых подъёмов, спусков и около 15 км пути. Пожалуйста, трезво оценивайте свои силы!

Организационные детали

С мая и до августа, если начало маршрута пройдёт по Агурскому ущелью, не забудьте взять купальник и полотенце: вы сможете искупаться в природных купелях горной реки

К месту встречи вы можете добраться на общественном транспорте, своём автомобиле или такси. При необходимости я помогу организовать трансфер — подробности в переписке

Дополнительные расходы