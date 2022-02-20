Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады

Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге

5
1 отзыв
Индивидуальная
Доехать до вершины Ахуна несложно, но подняться пешком — куда интереснее! Среди субтропической растительности мы совершим восхождение на 663 метра.

На вершине вы откроете тайны заброшенного ресторана и насладитесь видами, которые стоили всех усилий.

На спуске я проведу вас к Агурским водопадам, угощу чаем и расскажу о яркой природе Сочи.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Подняться на Ахун с надежным проводником

Я не только гид по Сочи, но и туристический инструктор, опытный походник — со мной вам будет безопасно и интересно. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. После чего начнем двигаться вверх и плавно «набирать высоту». По пути я расскажу о реконструкции Сочи и о роли Сталина в становлении всесоюзной здравницы. А еще поговорим о флоре, фауне и геологических особенностях края.

Природные и рукотворные чудеса Сочи

Наш маршрут проложен по потаенным нехоженым тропинкам. Изрядно устав и набрав определенную высоту, мы устроим привал на поляне у подножия горы Малый Ахун и полюбуемся побережьем.

Набравшись сил, продолжим путь: впереди главная цель — гора Ахун (663 м). Поднявшись на хребет, вы увидите заброшенный ресторан 1937 года и откроете его легенды. Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи.

Затем спустимся в Агурское ущелье со знаменитыми водопадами. На привале у нижнего из каскадов я угощу вас настоящим походным чаем. Мы пройдем по тропе, которой уже больше 100 лет, и завершим треккинг на остановке «Спутник».

Кому подойдет треккинг

Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 9 лет)

Организационные детали

  • Обязательно надевайте удобную разношенную обувь на жесткой подошве и одежду по погоде, возьмите с собой воду (1 литр на человека)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую башню (200 руб. /чел.)
  • Точки питания есть только на горе Ахун, поэтому желательно взять с собой перекус

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке Хоста Мост
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 фев 2022
Яркая, добрая и душевная экскусрсия.
Гид идёт на встречу во всем!
Рекомендую!

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