Что вас ожидает

Подняться на Ахун с надежным проводником

Я не только гид по Сочи, но и туристический инструктор, опытный походник — со мной вам будет безопасно и интересно. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. После чего начнем двигаться вверх и плавно «набирать высоту». По пути я расскажу о реконструкции Сочи и о роли Сталина в становлении всесоюзной здравницы. А еще поговорим о флоре, фауне и геологических особенностях края.

Природные и рукотворные чудеса Сочи

Наш маршрут проложен по потаенным нехоженым тропинкам. Изрядно устав и набрав определенную высоту, мы устроим привал на поляне у подножия горы Малый Ахун и полюбуемся побережьем.

Набравшись сил, продолжим путь: впереди главная цель — гора Ахун (663 м). Поднявшись на хребет, вы увидите заброшенный ресторан 1937 года и откроете его легенды. Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи.

Затем спустимся в Агурское ущелье со знаменитыми водопадами. На привале у нижнего из каскадов я угощу вас настоящим походным чаем. Мы пройдем по тропе, которой уже больше 100 лет, и завершим треккинг на остановке «Спутник».

Кому подойдет треккинг

Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 9 лет)

Организационные детали