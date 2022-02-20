Я не только гид по Сочи, но и туристический инструктор, опытный походник — со мной вам будет безопасно и интересно. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. После чего начнем двигаться вверх и плавно «набирать высоту». По пути я расскажу о реконструкции Сочи и о роли Сталина в становлении всесоюзной здравницы. А еще поговорим о флоре, фауне и геологических особенностях края.
Наш маршрут проложен по потаенным нехоженым тропинкам. Изрядно устав и набрав определенную высоту, мы устроим привал на поляне у подножия горы Малый Ахун и полюбуемся побережьем.
Набравшись сил, продолжим путь: впереди главная цель — гора Ахун (663 м). Поднявшись на хребет, вы увидите заброшенный ресторан 1937 года и откроете его легенды. Конечно, стоит побывать на смотровой башне: отсюда открываются панорамы Главного Кавказского хребта, Олимпийского парка и почти всех районов Большого Сочи.
Затем спустимся в Агурское ущелье со знаменитыми водопадами. На привале у нижнего из каскадов я угощу вас настоящим походным чаем. Мы пройдем по тропе, которой уже больше 100 лет, и завершим треккинг на остановке «Спутник».
Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 9 лет)