Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия на гору Монашка предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и природой Красной Поляны.Туристы смогут пройтись по тропинкам лиственного леса, увидеть панорамы Главного Кавказского хребта и услышать интересные истории о

местных жителях. Это идеальный выбор для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе и узнать больше о культуре и природе региона. Подходит для детей от 4 лет, но требует некоторой физической подготовки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Красной Поляны - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная для треккинга, а природа радует яркими красками. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия: в это время меньше туристов, но возможны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть затруднена из-за снега и холода, но даже тогда можно насладиться зимними пейзажами и атмосферой горного курорта.

Сейчас август — это идеальное время.