Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Фантастические горные виды

Вы погуляете по роскошному лиственному лесу 🌲 Западного Кавказа и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья 🌳 и животные населяют местные горные ландшафты. А также подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова», названную в честь знаменитого исследователя и писателя, и насладитесь видами на Красную Поляну, вершины Главного Кавказского хребта, гору Сахарная Псеашхо, Эстонский отрог и пик Бзерпи.

Занимательные факты

Я не дам вам заскучать в пути и расскажу действительно интересные истории 📖 о Красной Поляне. Вы узнаете о горных племенах, изначально населявших эти земли, занявших их место греках и эстонских переселенцах из соседнего селения. Кроме того, услышите, как повлияли на развитие Красной Поляны Олимпийские игры и чем живет этот маленький горный поселок сегодня.

Организационные детали