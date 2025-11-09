Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения Красной Поляны - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная для треккинга, а природа радует яркими красками. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия: в это время меньше туристов, но возможны дожди. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть затруднена из-за снега и холода, но даже тогда можно насладиться зимними пейзажами и атмосферой горного курорта.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кругозор Ефремова
Гора Сахарная Псеашхо
Пик Бзерпи
Описание экскурсии
Фантастические горные виды
Вы погуляете по роскошному лиственному лесу Западного Кавказа и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. А также подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова», названную в честь знаменитого исследователя и писателя, и насладитесь видами на Красную Поляну, вершины Главного Кавказского хребта, гору Сахарная Псеашхо, Эстонский отрог и пик Бзерпи.
Занимательные факты
Я не дам вам заскучать в пути и расскажу действительно интересные истории о Красной Поляне. Вы узнаете о горных племенах, изначально населявших эти земли, занявших их место греках и эстонских переселенцах из соседнего селения. Кроме того, услышите, как повлияли на развитие Красной Поляны Олимпийские игры и чем живет этот маленький горный поселок сегодня.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Красной Поляне
Маршрут проходит с набором высоты 250 м и под силу малышам от 4 лет
Входные билеты в Сочинский заказник не включены в стоимость — 100 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1128 туристов
Я и мои прекрасные коллеги влюбим вас в Красную Поляну. Мы ярые фанаты своего дела и наша задача - рассказать вам как можно больше всего интересного и полезного, включить вашу читать дальшеуменьшить
фантазию и погрузить вас в древнюю историю Красной Поляны и нетронутые природные места Западного Кавказа. Мы гуляем по самым красивым локациям и строим удобные маршруты, но главное наполняем их смыслом. Все гиды в команде имеют большой опыт, а главное любовь к месту, в котором живут!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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Маргарита
Чудесная прогулка с Галиной, почерпнули много интересного про местность, особенности жизни и отдыха в Сочи! 😍
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Андрей
Отличная экскурсия, мы столько узнали про историю, фауну и флору этих мест! А так же полюбовались шикарным панорамным видом, выпили вкусный каштановый чай и получили массу рекомендаций касательно ресторанов, достопримечательностей, читать дальшеуменьшить
бань, и прочего. Однозначно рекомендуем, Ксения - шикарный гид и очень интересный, образованный человек. Обязательно хотим вернуться и опробовать больше маршрутов с ней. Маршрут, к слову, нетрудный и под силу даже ребенку.
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Т
Татьяна
Чудесная экскурсия! Я ездила с родителями, поэтому нам подобрали маршрут полегче. Но Ксения специализируется на трекингах, так что те, кто любит погорячее, тоже в накладе не останутся!) Очень много информации читать дальшеуменьшить
и об истории, и о флоре-фауне, и о социальной жизни региона: ненавязчиво, понятно и с юмором. Мечтаю теперь отправиться с Ксенией в поход! Рекомендую обращаться к гиду всем, у кого дергается глаз от сочинских групповых экскурсий!)
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Ю
Юлия
Это была прекрасная экскурсия, интересная и познавательная. Этот маршрут с прекрасными видами и местами для отдыха. С Ксений очень легко общаться, можно поговорить на абсолютно любые темы! Она рассказывает очень интересно! Всем рекомендую Ксению и этот маршрут!
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Ирина
Гуляли с Галиной. Умница, красавица, приятный собеседник. Отлично провели время. Погода была хорошая, осень золотая, виды божественые. Прогулка легкая и не напряжная
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в
владимир
Спасибо большое, прекрасная экскурсия. А когда с нами такой гид, как Полина Воробьёва, это просто великолпно. Добавлю, что нам по 70 лет. Отлично!
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