Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Фантастические горные виды Вы погуляете по роскошному лиственному лесу 🌲 Западного Кавказа и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья 🌳 и животные населяют местные горные ландшафты. А также подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова», названную в честь знаменитого исследователя и писателя, и насладитесь видами на Красную Поляну, вершины Главного Кавказского хребта, гору Сахарная Псеашхо, Эстонский отрог и пик Бзерпи.
Занимательные факты Я не дам вам заскучать в пути и расскажу действительно интересные истории 📖 о Красной Поляне. Вы узнаете о горных племенах, изначально населявших эти земли, занявших их место греках и эстонских переселенцах из соседнего селения. Кроме того, услышите, как повлияли на развитие Красной Поляны Олимпийские игры и чем живет этот маленький горный поселок сегодня.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Красной Поляне
Маршрут проходит с набором высоты 250 м и под силу малышам от 4 лет
Входные билеты 🎫 в Сочинский заказник не включены в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!