Ксения проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Красная Поляна как на ладони: легкий трекинг на гору Монашка

Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта

Ксения
Ксения – Гид из Сочи
Приглашаю погрузиться в историю 📖 Красной Поляны, посмотреть на крыши домиков местных греков и подышать чистым лесным воздухом! Вы пройдете по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик горы ⛰️ Монашка и насладитесь панорамой гор и поселка.

А я помогу ощутить красоту кавказской природы и поделюсь интересными фактами и легендами.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Красная Поляна как на ладони: легкий трекинг на гору Монашка
Красная Поляна как на ладони: легкий трекинг на гору Монашка

Что вас ожидает

Фантастические горные виды
Вы погуляете по роскошному лиственному лесу 🌲 Западного Кавказа и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья 🌳 и животные населяют местные горные ландшафты. А также подниметесь на смотровую площадку «Кругозор Ефремова», названную в честь знаменитого исследователя и писателя, и насладитесь видами на Красную Поляну, вершины Главного Кавказского хребта, гору Сахарная Псеашхо, Эстонский отрог и пик Бзерпи.

Занимательные факты
Я не дам вам заскучать в пути и расскажу действительно интересные истории 📖 о Красной Поляне. Вы узнаете о горных племенах, изначально населявших эти земли, занявших их место греках и эстонских переселенцах из соседнего селения. Кроме того, услышите, как повлияли на развитие Красной Поляны Олимпийские игры и чем живет этот маленький горный поселок сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Красной Поляне
  • Маршрут проходит с набором высоты 250 м и под силу малышам от 4 лет
  • Входные билеты 🎫 в Сочинский заказник не включены в стоимость — 100 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне
Красная Поляна как на ладони: легкий трекинг на гору Монашка
Красная Поляна как на ладони: легкий трекинг на гору Монашка
Красная Поляна как на ладони: легкий трекинг на гору Монашка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
Напишите мне

Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
От 3 000
2.5 часа
Закат в горах и прогулка по альпийским лугам
4 отзыва
Из Красной Поляны — к вершинам Аибга, сквозь разноцветье трав и лучи закатного солнца
В мире животных Кавказа
3 000
1.5 часа
В мире животных Кавказа
1 отзыв
Познакомиться с южной фауной и услышать трогательные истории обитателей Вольерного комплекса
Открыть Красную Поляну!
4 500
3.5 часа
Открыть Красную Поляну!
1 отзыв
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
От 10 000
8 часов
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
1 отзыв
Влюбиться в природную красоту кавказских Альп и открыть горное озеро Малое

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи