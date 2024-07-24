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Как Россия попала на берег Чёрного моря? Как в сталинские времена эти земли стали превращаться во всесоюзный курорт? Как здесь менялась жизнь во время таких ключевых событий, как Олимпиада? Экскурсия станет своего рода историческим документальным кино, которое раскроет для вас эти темы. А декорациями выступят знаковые места в районах Большого Сочи.