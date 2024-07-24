Как Россия попала на берег Чёрного моря? Как в сталинские времена эти земли стали превращаться во всесоюзный курорт? Как здесь менялась жизнь во время таких ключевых событий, как Олимпиада? Экскурсия станет своего рода историческим документальным кино, которое раскроет для вас эти темы. А декорациями выступят знаковые места в районах Большого Сочи.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Насыщенный маршрут
- Исторический центр, Платановая аллея, Морпорт, храм Михаила Архангела, Зимний театр, Художественный музей
- Высшая точка центрального Сочи — гора Ахун, смотровая башня, колесо обозрения, парк хаски, Музей микроминиатюр, летняя резиденция Деда Мороза
- Мацеста — источники, пещеры (осмотр только снаружи), ванные здания, кубанская ярмарка, Змейковские водопады
- Дача Сталина, санатории Орджоникидзе, «Авангард», «Правда», «Искра», «Металлург» (заброшенные объекты недоступны для посещения, будет рассказ по пути и только внешний осмотр издалека)
- «Дерево Дружбы» — дендропарк, бамбуковая роща, музей
- Чайные плантации Солохаула — обзорные площадки, пещера, монастырь, водопады
Вы узнаете:
- о событиях Кавказской войны 19 века в этих местах
- причинах появления русского города Сочи на Кавказе
- становлении его как всесоюзного курорта
- подготовке и проведении Олимпийских игр
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Geely Atlas
- Дополнительные расходы: вход на территорию национального парка (гора Ахун, Змейковские водопады, Мацеста) — 200 ₽ с человека, посещение дачи Сталина — 300 ₽ с человека (есть льготные билеты)
- Трансфер из удалённых районов Сочи — Адлер, Сириус, Красная поляна, Лазаревское до центра города Сочи оплачивается дополнительно — + 3 000 рублей к общей стоимости экскурсии
- Маршрут и акценты рассказа можно скорректировать по вашему желанию
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Сочи
Действительный член Русского географического общества, краевед, руководитель секции краеведения и туризма. Более 30 лет изучаю Кавказ, Крым, Закавказье. Буду рад поделиться с вами своими знаниями об истории, быте и достопримечательностях нашего края!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
24 июл 2024
Спасибо большое Виктору Павловичу! Все было очень локонично и при этом очень интересно! Нам с дочкой понравилось.
Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
Организатор экскурсии подстраивался под наши локации. Это очень удобно.
Входит в следующие категории Сочи
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