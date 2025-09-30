Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси. В поездке вы не только посетите эти места и проникнетесь их красотой. А ещё — попробуете настоящее вино и увидите, как растёт самый северный в мире чай.
Описание экскурсии
Чайные плантации. Сюда не водят групповые экскурсии ввиду логистики, но мы отвезём вас туда и покажем, как растёт самый северный чай в мире.
Две частные винодельни. Вы попробуете разные виды настоек, чачи и вина, приготовленного не в промышленных масштабах, а заботливыми виноделами.
Водопады. Полюбуемся мощными струями 27-метрового Ореховского водопада и прогуляемся до каскада из 5 водопадов.
Экоферма. Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты. Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги сопровождающего и трансфер
- Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за отдельную плату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн
- Сопровождающий заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, сопровождающий забирает за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке
- По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
- Дегустации — по 500 ₽
- Чайные плантации — 300 ₽
- Долина водопадов — 300 ₽
- Катание на лошади на ипподроме (по желанию) — 300 ₽/круг
- Полёт на воздушном шаре (по желанию) — 2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1188 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Василий, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии и Краснодарского края. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно и с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора автомобиля. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много интересного и увидите много прекрасного.
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Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!) Гид Василий забрал нас у отеля и на комфортной машине мы отправились в путь.
+1
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Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в дороге мы совсем не скучали.
Общение очень комфортное, никакой спешки, беготни, все по настроению. Василий
Общение очень комфортное, никакой спешки, беготни, все по настроению. Василий
+2
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Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий, помимо того что, разносторонний рассказчик, потрясающий фотограф. Такая экскурсия точно останется в памяти.
Отдельно хочется упомянуть Романа и его 'Бабушкина хата', стилизованный домик как из детства, с прялкой и кочергой. Дегустация, домашних вин из красивых стеклянных бокалов, за что отдельный плюсик.
Отдельно хочется упомянуть Романа и его 'Бабушкина хата', стилизованный домик как из детства, с прялкой и кочергой. Дегустация, домашних вин из красивых стеклянных бокалов, за что отдельный плюсик.
+2
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В
Очень для нас необычная, удивительная и невероятно красивая экскурсия! Мы не ожидали с мужем получить столько впечатлений и удовольствия, посетив уникальные места природы с неизбитыми туристическими маршрутами! С удовольствием прогулялись
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Д
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Гид – общительный, весёлый и энергичный молодой человек, с которым было очень приятно провести время. Программа получилась насыщенной и интересной, при этом мы могли сами
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