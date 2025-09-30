Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси. В поездке вы не только посетите эти места и проникнетесь их красотой. А ещё — попробуете настоящее вино и увидите, как растёт самый северный в мире чай.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 21 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Чайные плантации. Сюда не водят групповые экскурсии ввиду логистики, но мы отвезём вас туда и покажем, как растёт самый северный чай в мире.

Две частные винодельни. Вы попробуете разные виды настоек, чачи и вина, приготовленного не в промышленных масштабах, а заботливыми виноделами.

Водопады. Полюбуемся мощными струями 27-метрового Ореховского водопада и прогуляемся до каскада из 5 водопадов.

Экоферма. Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты. Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме.

Организационные детали

В стоимость входят услуги сопровождающего и трансфер

Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за отдельную плату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн

Сопровождающий заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, сопровождающий забирает за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке

По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы