Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси. На нашей экскурсии вы не только посетите эти места, но и узнаете факты из их истории. А ещё — попробуете настоящее вино и увидите, как растёт самый северный в мире чай.

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Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации. Сюда не водят групповые экскурсии ввиду логистики, но мы не только отвезём вас туда и покажем, как растёт самый северный чай в мире, но и расскажем об особенностях и истории этих мест.

Две частные винодельни. Вы попробуете разные виды настоек, чачи и вина, приготовленного не в промышленных масштабах, а заботливыми виноделами. Узнаете, откуда пошло название города Сочи и с чего началось развитие виноделия в регионе.

Водопады. Полюбуемся мощными струями 27-метрового Ореховского водопада и прогуляемся до каскада из 5 водопадов.

Экоферма. Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты. Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме.

Организационные детали

Гид заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район (кроме Лазаревского)

Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию за отдельную плату возможна замена на машину бизнес-класса.

В стоимость входят услуги гида и трансфер

По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции

Дополнительные расходы