Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
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Описание
Что вас ожидает
Чайные плантации. Сюда не водят групповые экскурсии ввиду логистики, но мы не только отвезём вас туда и покажем, как растёт самый северный чай в мире, но и расскажем об особенностях и истории этих мест.
Две частные винодельни. Вы попробуете разные виды настоек, чачи и вина, приготовленного не в промышленных масштабах, а заботливыми виноделами. Узнаете, откуда пошло название города Сочи и с чего началось развитие виноделия в регионе.
Водопады. Полюбуемся мощными струями 27-метрового Ореховского водопада и прогуляемся до каскада из 5 водопадов.
Экоферма. Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты. Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме.
Организационные детали
- Гид заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район (кроме Лазаревского)
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию за отдельную плату возможна замена на машину бизнес-класса.
- В стоимость входят услуги гида и трансфер
- По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции
Дополнительные расходы
- Дегустации — по 500 руб.
- Чайные плантации — 300 руб.
- Долина водопадов — 200 руб.
- Катание на лошади на ипподроме (по желанию) — 500 руб. /3 круга
- Полёт на воздушном шаре (по желанию) — 1500 руб.
- Вертолётная прогулка (по желанию) — от 35 000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.