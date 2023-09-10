Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации

Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края

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Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси. На нашей экскурсии вы не только посетите эти места, но и узнаете факты из их истории. А ещё — попробуете настоящее вино и увидите, как растёт самый северный в мире чай.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации. Сюда не водят групповые экскурсии ввиду логистики, но мы не только отвезём вас туда и покажем, как растёт самый северный чай в мире, но и расскажем об особенностях и истории этих мест.

Две частные винодельни. Вы попробуете разные виды настоек, чачи и вина, приготовленного не в промышленных масштабах, а заботливыми виноделами. Узнаете, откуда пошло название города Сочи и с чего началось развитие виноделия в регионе.

Водопады. Полюбуемся мощными струями 27-метрового Ореховского водопада и прогуляемся до каскада из 5 водопадов.

Экоферма. Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты. Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме.

Организационные детали

  • Гид заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район (кроме Лазаревского)
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию за отдельную плату возможна замена на машину бизнес-класса.
  • В стоимость входят услуги гида и трансфер
  • По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции

Дополнительные расходы

  • Дегустации — по 500 руб.
  • Чайные плантации — 300 руб.
  • Долина водопадов — 200 руб.
  • Катание на лошади на ипподроме (по желанию) — 500 руб. /3 круга
  • Полёт на воздушном шаре (по желанию) — 1500 руб.
  • Вертолётная прогулка (по желанию) — от 35 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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