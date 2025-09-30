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Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации

Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Частные винодельни и чайные плантации скрыты от любопытных глаз отдыхающих: о них знают только местные жители, и до них невозможно добраться на такси. В поездке вы не только посетите эти места и проникнетесь их красотой. А ещё — попробуете настоящее вино и увидите, как растёт самый северный в мире чай.
5
24 отзыва
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации

Описание экскурсии

Чайные плантации. Сюда не водят групповые экскурсии ввиду логистики, но мы отвезём вас туда и покажем, как растёт самый северный чай в мире.

Две частные винодельни. Вы попробуете разные виды настоек, чачи и вина, приготовленного не в промышленных масштабах, а заботливыми виноделами.

Водопады. Полюбуемся мощными струями 27-метрового Ореховского водопада и прогуляемся до каскада из 5 водопадов.

Экоферма. Покормим животных, покатаемся на лошадях, посмотрим, как растут местные фрукты. Здесь же — в ресторане с потрясающим видом — можем пообедать: повара готовят блюда из продуктов, выращенных на ферме.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги сопровождающего и трансфер
  • Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за отдельную плату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн
  • Сопровождающий заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, сопровождающий забирает за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке
  • По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Дегустации — по 500 ₽
  • Чайные плантации — 300 ₽
  • Долина водопадов — 300 ₽
  • Катание на лошади на ипподроме (по желанию) — 300 ₽/круг
  • Полёт на воздушном шаре (по желанию) — 2500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1188 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Василий, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии и Краснодарского края. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно и с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора автомобиля. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много интересного и увидите много прекрасного.
Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много
Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много
Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много
Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много
Если сомневаетесь, Не сомневайтесь! Интересно, красиво, впечатления на всю жизнь! Интеллигентно и спокойно, вы услышите много
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Марина
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!) Гид Василий забрал нас у отеля и на комфортной машине мы отправились в путь.
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Что порадовало: несмотря на прописанные локации, Василий гибко подстроился под наш темп, пожелания и увлечения.! Например, мы заедали на эко-ферму, так как очень любим животных в свободной среде, также больше времени провели на винодельне и тд Советуем этот тур активным путешественникам, которые не любят (или устали) лежать на пляже, а получают удовольствие от горных прогулок, интересных рассказов о чайных плантациях, виноделах и просто от встреч с интересными людьми 🙌

Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)+1
Замечательная активная прогулка по водопадам, небольшим горам, в лесу, прохладе, которой так не хватает у моря!)
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Алевтина
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в дороге мы совсем не скучали.

Общение очень комфортное, никакой спешки, беготни, все по настроению. Василий
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подстраивает маршрут в зависимости от желаний, физ подготовки и запроса.

Локации, которые посетили 10 из 10! Каждая новая была со своим уникальным вайбом, красотища неописуемая. Посетили два водопада, экоферму, пещеру, винодельню и чайную плантацию.

Мы любим места и путешествия с нотками экстрима и с удовольствием пробирались через глыбы камней, подвесные мосты и джунгли к водопаду. На винодельне мы познакомились с чудесным хозяином и историей его семьи. Не только дегустировали вина, чачу, но и посмотрели мега аутентичеый дом-музей воссозданный хозяином по детским воспоминаниям (микс советского, деревенского и кавказского вайба). На экоферме невероятно чудесно, покушали там в видовом ресторане на террасе с пейзажем моря и гор, простирающемся вниз со склона. Попробовали местные сыры и овощи, которые там же выращивают и варят! А на чайной плантации на закате пытались поймать кабанчика 🐗 😊👍 послушали экскурс в процессы выращивания чая, его сборку и ферментацию от Васи и узнали про историю самого северного чая

Рекомендую экскурсию и гида на 1000%, она полностью оправдывает свою стоимость и я бы даже сказала, что такие впечатления бесценны! Большое спасибо Василию, вернёмся еще и обязательно обратимся за новыми классными экскурсиями или туром! 😊💗🔥

Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в+2
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
Фантастическая экскурсия и впечатления! Василий сразу располагает к себе, рассказывает интересные истории, исторические факты, шутит, в
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Александра
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий, помимо того что, разносторонний рассказчик, потрясающий фотограф. Такая экскурсия точно останется в памяти.
Отдельно хочется упомянуть Романа и его 'Бабушкина хата', стилизованный домик как из детства, с прялкой и кочергой. Дегустация, домашних вин из красивых стеклянных бокалов, за что отдельный плюсик.
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,+2
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
Это был такой насыщенный и потрясающий день, все было комфортно, организованно, атмосферно и очень красиво. Василий,
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В
Очень для нас необычная, удивительная и невероятно красивая экскурсия! Мы не ожидали с мужем получить столько впечатлений и удовольствия, посетив уникальные места природы с неизбитыми туристическими маршрутами! С удовольствием прогулялись
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в горах, увидели все змейковые водопады, просторы чайных плантаций, покормили животных и птиц на ферме, пообедали в замечательном ресторане эко-ферма и многое другое удалось посетить! Василий очень приятный и внимательный гид (с любовью относится к своей работе), интересно рассказывает, не торопит и к тому же профессионально фотографирует, выбирая лучшие места и ракурсы - нам было приятно и очень комфортно! СПАСИБО! Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями! Мы уверены, что Василий точно сможет нас удивить новыми маршрутами!

Очень для нас необычная, удивительная и невероятно красивая экскурсия! Мы не ожидали с мужем получить столько
Очень для нас необычная, удивительная и невероятно красивая экскурсия! Мы не ожидали с мужем получить столько
Очень для нас необычная, удивительная и невероятно красивая экскурсия! Мы не ожидали с мужем получить столько
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Д
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Гид – общительный, весёлый и энергичный молодой человек, с которым было очень приятно провести время. Программа получилась насыщенной и интересной, при этом мы могли сами
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выбирать места для посещения, а гид всегда подстраивался под наши пожелания. Он с лёгкостью отвечал на все вопросы, рассказывал увлекательно и с юмором, показывал самые интересные детали. Время пролетело незаметно, но впечатлений – море! Отдельное спасибо за индивидуальный подход и тёплую атмосферу. Однозначно рекомендую!

Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Гид – общительный, весёлый и энергичный молодой человек, с которым было
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Гид – общительный, весёлый и энергичный молодой человек, с которым было
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Гид – общительный, весёлый и энергичный молодой человек, с которым было
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