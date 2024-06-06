1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мацестинский вояж
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Увидеть огненную воду, послушать шум лесного водопада и набрать горсть зеленого чая
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
- ННаталья5 июня 202405.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ЮЮрий3 июня 202420 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
- ННадежда2 июня 2024День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
- ВВиктория1 июня 2024Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
- ТТатьяна31 мая 2024Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
- ААнна30 мая 2024Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в окрестностях Сочи так много
- ААнна28 мая 2024Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
- ННаталья27 мая 2024👌🏻😀
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чайная плантация»
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