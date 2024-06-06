Экскурсии по чайным плантациям в Сочи

Найдено 51 экскурсия в категории «Чайная плантация» в Сочи, цены от 1 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
26 отзывов
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500 за всё до 4 чел.
Путешествие к Воронцовским пещерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 3 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Гастротур по Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
29 отзывов
Гастротур по Абхазии: путешествие вкусов из Сочи
Погрузитесь в мир абхазской кулинарии, открывая секреты местных деликатесов и напитков в уникальном гастрономическом приключении
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Топ-места Сочи: фототур на iPhone 14 Pro
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
30 отзывов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Многоликий Сочи: главное за день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735 за всё до 4 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500 за человека
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомый незнакомый Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365 за всё до 5 чел.
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Чайные домики и Озера Любви в Сочи
Открыть историю краснодарского чая и искупаться в природных купелях Дагомыса
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
16 999 за всё до 6 чел.
Фантастические растения Сочи и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Фантастические растения Сочи и где они обитают
Нескучное знакомство с уникальным растительным миром города и его окрестностей
Начало: На Платановой аллее Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 06:30
8 145 за всё до 3 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Мацестинский вояж
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Мацестинский вояж
Познакомиться с чайными традициями, посетить знаменитый источник и оценить панорамы с горы Ахун
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 340 за всё до 8 чел.
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Сочный Сочи: гастрономический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
12 отзывов
Сочный Сочи: гастрономический тур
Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Завораживающие окрестности Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Дольмены - путешествие к местам силы Сочи
Открыть тайну древних мегалитов и прикоснуться к памятникам первобытной архитектуры
Начало: Пос. Каткова щель
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
12 отзывов
Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе: фотосессия в Сочи
Запечатлейте восхитительные моменты в горах Сочи: от дегустации чая до заката на чайной плантации
Начало: в районе ТРЦ «МореМолл»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 000 за всё до 4 чел.
Солох-Аул - родина русского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Солох-Аул - родина русского чая
Первые чайные плантации, пасека, водопады и святые источники - дегустационный тур в долину реки Шахе
Начало: От отеля Центрального района Сочи, Адлера
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Сокровища Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания в Сочи и Адлере
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 9 999 за всё до 4 чел.
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
🚗 На машине
Групповая
10 часов
55 отзывов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
День приключений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900 за всё до 4 чел.
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
На краю земли - волшебный мир Солох-Аула
Побывать на родине русского чая, искупаться в озерах Любви и посетить монастырь Крестовая Пустынь
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
🏍 На мотоцикле
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500 за человека
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Гастрономические приключения в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гастрономические приключения в Сочи
Чайные плантация, винодельня и сыроварня - соберите яркую палитру вкусов и ароматов края
Начало: Ж/д вокзал Адлера
23 июня в 12:00
29 июня в 12:00
15 900 за всё до 4 чел.
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Из Сочи - на экоферму, винодельни и чайные плантации
Посетить живописные локации и попробовать гастрономические дары края
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Другая сторона Сочи: через сады к водопадам
Посетить малоизвестные аутентичные места в окрестностях города, где нет толп туристов
Начало: у вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 100 за человека
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Мацестой: целебные источники, плантации, водопады
Увидеть огненную воду, послушать шум лесного водопада и набрать горсть зеленого чая
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
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    очень легко и комфортно, с первых минут общения было ощущение, что это встреча давних друзей. Роман показал великолепной красоты нетривиальные локации, где нет толп туристов, присутствует только умиротворяющее единение с природой. Благодаря Роману и его связям с одним из местных жителей удалось прокатиться на коне Казбеке по дорожкам чайных плантаций. Прелесть индивидуальной экскурсии с Романом заключается ещё и в том, что он никогда не ограничивал меня по времени и даже была возможность поменять последнюю локацию. Кроме всего прочего, Роман является прекрасным фотографом, благодаря нему у меня осталось очень много чудесных фотографий. От экскурсии получила массу приятных впечатлений, благодарю за исключительно положительные эмоции! Если буду брать экскурсии по Сочи, то только у Романа!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Красота дикой природы Сочи
    05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
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    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    20 мая посчастливилось нам познакомиться с Сочи через Антона. Было круто,необычно,потрясающе красиво. Очень хочется вернутся Антон,спасибо! Восторг
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Многоликий Сочи: главное за день
    День прошел замечательно и не заметно. Посетили много интересных локаций. Антон подстраивался под физические возможности каждого туриста в нашей группе.
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    Его очень интересно слушать. Дети и взрослые остались в восторге. Водит машину плавно и не старается гнать по серпантину. Буду рекомендовать друзьям.

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Чайные плантации Солох-Аула и долина Шахе + фотосессия
    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек! Я рассматривала много вариантов, но очень
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    рада, что остановилась именно на выборе её услуг. Она сделала мою поездку по-настоящему незабываемой, начиная от интересного и не заезжанного рассказа экскурсовода, до невероятно красивейших фотографий, которые я получила через рекордно быстрое время! Подсказывает как встать, выбирает очень красивые локации, и не торопит. Успеваешь всё: насладиться природой, послушать историю, сфотографироваться и даже попить чай. 5 часов экскурсии достаточно много, но ты настолько наслаждаешься каждой минутой, что даже не замечаешь как проходит время! Женя, спасибо тебе огромное за поездку! До новых встреч!

    Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!Женя - идеальный фотограф, экскурсовод и водитель, очень доброжелательный, талантливый и располагающий к себе человек!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Знакомый незнакомый Сочи
    Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в окрестностях Сочи так много
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    интересных мест, а Роман - гид с многолетним опытом, который любит свою работу и отлично знает свой край, и при этом продолжает его исследовать! С ним очень комфортно и интересно, много разной информации рассказал как по истории края, так и о современности, с любовью к Сочи, к природе, и с юмором! Как и в прошлый раз, Роман сделал нам много прекоасных фотографий. Дочке тоже очень понравилось, она многое запомнила из рассказанного, и следующую экскурсию ждёт:)

    Это наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь вЭто наша с дочкой вторая экскурсия с Романом, и я думаю, что не последняя, ведь в
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
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    дороги в окрестностях Сочи очень непростые!), но поездка для дочки оказалась очень комфортной и интересной, Роман за рулём настоящий профи, а машина - просто зверь! Все прошло в комфортном для нас темпе, очень ненапряжно и в дружеской атмосфере. Ну и локации, конечно, очень красивые, особенно впечатлили Чайные плантации! Ну и ещё, как многие здесь отмечают, Роман - фотограф от бога, у нас с дочкой теперь есть много отличных совместных фото в красивейших местах и с необычных ракурсов! И самое главное, ради чего мы и приехали - у дочки просто масса ярких впечатлений от этой поездки!

    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
    👌🏻😀

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чайная плантация»

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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
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