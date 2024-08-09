Вас ждёт увлекательная прогулка по ущелью в предгорьях Кавказа. Вы пройдёте по живописному колхидскому лесу и окунётесь в его прохладу. Увидите горную реку с множеством небольших, но очень красивых водопадов. И конечно, сможете поплавать в природных чашах. А я расскажу об убыхах, об истории этих мест и о самом северном чае в мире.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание водной прогулки
Даже в самый жаркий и солнечный день здесь царит приятная прохлада. Склоны ущелья поросли мхом и лианами, которые придают этому месту вид непроходимых джунглей. Но дорога будет несложной! Мы спустимся вниз — и увидим первые два водопада.
А затем пройдём дальше вдоль русла реки, где притаились ещё целых пять водопадов. У подножья каждого из них есть природные купели — вы сможете искупаться в прохладной и чистой горной воде. А ещё насладитесь тишиной и отдохнёте на лоне природы.
Организационные детали
- Поездка пройдет на комфортабельном Renault Duster, время в пути в одну сторону — около часа
- Пешая часть — 2,5 км. Маршрут не подходит маленьким детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями
- Обед оплачивается дополнительно по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Сочи
Я родился и вырос в городе Сочи, а в туризме работаю более 20 лет. Так как с детства бывал во многих интересных местах нашего города, с удовольствием показываю их гостям нашей южной столицы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
9 авг 2024
Красивая природа. Классные места для купания. Боялся, что вода будет холодная, в горных реках она обычно холодная. Но тут была относительно теплая. С удовольствием занырнул. Петр много знает об этих местах, автомобиль чистый, в нем приятно находиться.
Наталья
8 авг 2024
Экскурсия атмосферная. В лесу, действительно, красиво, водопады умиротворяют. Освежиться в них во время прогулки - бесценно. Петр - интересный собеседник. Много рассказывал о крае, а еще давал советы, с какого
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000014 000₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
10 сен в 08:00
12 сен в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
10 сен в 09:00
17 сен в 09:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.