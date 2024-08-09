Вас ждёт увлекательная прогулка по ущелью в предгорьях Кавказа. Вы пройдёте по живописному колхидскому лесу и окунётесь в его прохладу. Увидите горную реку с множеством небольших, но очень красивых водопадов. И конечно, сможете поплавать в природных чашах. А я расскажу об убыхах, об истории этих мест и о самом северном чае в мире.

Описание водной прогулки

Даже в самый жаркий и солнечный день здесь царит приятная прохлада. Склоны ущелья поросли мхом и лианами, которые придают этому месту вид непроходимых джунглей. Но дорога будет несложной! Мы спустимся вниз — и увидим первые два водопада.

А затем пройдём дальше вдоль русла реки, где притаились ещё целых пять водопадов. У подножья каждого из них есть природные купели — вы сможете искупаться в прохладной и чистой горной воде. А ещё насладитесь тишиной и отдохнёте на лоне природы.

Организационные детали