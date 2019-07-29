16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться богатой природой Сочи, узнать о её особенностях и отдохнуть у горной реки

Анна
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Анна – ваш гид
Экскурсия познакомит вас с Навалищенским ущельем, которое существовало ещё в юрский период, и ущельем Чёртовы ворота — мы, жители Сочи, очень любим эти живописные места.

Древнейшие образования Кавказских гор, чистейший воздух, прозрачные воды реки Хоста и много-много зелени — здесь вы почувствуете удивительный покой, а все заботы останутся по ту сторону Кавказского хребта.
От 2300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Встреча Сочи центр или ЖД хоста
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста

Что вас ожидает

Красивейшая природа ущелья
Вам предстоит знакомство с неповторимой природой Сочи в ущельях реки Хоста. По дороге вы узнаете об особенностях сочинской флоры, услышите легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Под сводом зелёных самшитов вас встретит Навалищенское ущелье — природная достопримечательность, возникшая на месте разлома земной коры. А из ущелья Чёртовы ворота вы сможете прогуляться в тисо-самшитовую рощу — эта её часть существует ещё со времён последнего обледенения.

Любимое место отдыха сочинцев
Красочное ущелье реки Хоста давно облюбовали местные жители, вам здесь тоже понравится: огромное количество рыбок готовы показаться в прозрачной воде, если бросить кусочек хлебушка, а если повезёт, можно увидеть барсуков. Каньон достаточно глубокий, поэтому по желанию вы сможете искупаться. А после отдохнуть в кафе традиционной кухни — хачапури здесь великолепные!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят спокойно отдохнуть и не готовы много ходить.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Продолжительность экскурсии от 2 до 4 часов (4 часа — с прогулкой по самшитовой роще).
  • Дополнительные расходы: вход в самшитовую рощу — 300 руб. с человека, также по желанию можно посетить общую баню на берегу ущелья (300 руб.).
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Сочи центр или ЖД хоста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я родилась в этом городе, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И, конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2019
Нам очень понравилось! Будем обращаться ещё и рекомендовать другим, спасибо!
19 июля 2019
Отличная экскурсия, несмотря на плохую погоду осталась масса воспоминаний!
29 июня 2019
Однозначно рекомендуем экскурсию и гида тем,кто ищет сказочные виды ,божественный воздух ,журчание реки и легкое общение с человеком,любящим эти места. С Анной создалось впечатление ,Что встретил давнего друга. Доступный рассказ,хорошая подача ,изумительный маршрут. Огромное и отдельное спасибо за терпение. Ей нужно было выдерживать паузы для перевода. У меня друг не знает русский язык. Огромная благодарность и за рекомендации ,не связанные с экскурсией
Анне желаем побольше туристов и новых маршрутов. С УДОВОЛЬСТВИЕМ приедем еще.
13 июня 2019
Аня сделала экскурсию как маленькое приключение. Оно получилось лёгким, комфортным, обогащающим. Содержание описывать бессмысленно, его лучше проживать всем своим присутствием. Аня, благодарю! :-)
7 июня 2019
Доброго времени суток! Большой плюс, что Анна за мной приехала, четко в 09:54, без опозданий. Поверьте, есть опыт. Анна очень приятная, много знает, общаться легко и приятно. Мало того, Анна взяла с собой хлеб, что бы покормить уток. Без всяких доплат и т.д. Путь по хостинской роще, в целом не сложный. Обязательно удобная обувь и минимум одежды, возьмите с собой купальник, горные реки ждут вас. Весь путь вы проходите самостоятельно. Это удивительная природа, ты население со всей этой красотой. По пути вам встречаются ящерицы, красивые и не уловимые. Улитки, это чудо, встретить их в дикой природе. А как щебечут птицы... Ребята, это надо видеть и слышать. Затем Анна проводила меня в Вищит-центр, музей, он не большой, но познавательно. В целом ,я очень довольна! Всем советую.
22 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Особая благодарность Анне, очень интересно рассказывает, очень приятный в общении человек. Маршрут проходит по очень красивым местам, Анна помогла отрегулировать с учётом физической нагрузки. Конечно, нужен настрой на долгую пешеходную прогулку и удобную обувь. Но виды каньонов реки Хоста просто потрясающие. Однозначно стоит посмотреть!
5 мая 2019
Прежде всего хочу отметить, что на все вопросы Вышей ( Трипстера ) анкеты я дал высшую оценку. Экскурсия по содержанию очень интересная, а Анна замечательный контактный и квалифицированный экскурсовод. Ей бы я посоветовал либо добавить в экскурсию посещение санатория имени Орджоникидзе, либо сделать это самостоятельной экскурсией. Для тех,кто планирует посетить тиссо-самшитовую рощу хочу предупредить, что это физически не легкая прогулка ! Конечно это с высоты моего возраста 70+. Но, если не спешить и отдыхать по пути, то все возможно. Я в высшей степени удовлетворен организацией заказа экскурсий через Трипстер. Удачи Вам !
3 мая 2019
Анна доброжелательна, пунктуальны и заботлива. Бурная растительность доледникового периода поразительна! Очень интересно и красиво. Уникальные виды и впечатления. Удобные спуск и к реке, где можно перекусить и умыться (начало мая)). Кстати, лёгкий перекус и водичку взять будет в дорогу не лишним. Маршрут может одолеть любой. От ребёнка лет с 6 до взрослого лет 79) Однако,не стоило писать, что экскурсия для тех, кто не любит много ходить... Согласно шагомеру, от начала до финала экскурсии, было пройдено пешочком не менее 6 км. Так что обувь удобная, очки от солнца и что-нибудь на голову надо брать.
20 апреля 2019
Впервые воспользовалась услугами Трипстера. Благодарю команду за такую возможность и всех, кто оставил отзывы, которые помогли определиться. Хотелось реализовать принцип "мало народа, много зелени, хороший терренкур "))) Получилось на 100 %. С погодой очень повезло, тисо-самшитовая роща прелестна, маршрут вдоль реки волшебный! Гид ответит на любые вопросы и порекомендует лучшее. Трансфер шикарный. В дополнение к прежним отзывам хочу добавить, что Анна - волонтер Олимпиады в Сочи 2014, кладезь информации, воспользуйтесь этой возможностью))
24 марта 2019
Ущелье произвело сказочное впечатление, правда погода была не за нас, поэтому программу пришлось значительно сократить.
Ещё 6 отзывов

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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