16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для посещения Дивного ущелья реки Хоста. В это время года природа особенно красива, а погода способствует комфортным прогулкам и купанию в реке. Также можно насладиться свежими фруктами и ягодами, которые продаются на местных рынках. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, здесь тоже приятно отдыхать. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Природа расцветает весной, а осенью радует яркими красками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Навалищенское ущелье
Ущелье Чёртовы ворота
Самшитовая роща
Река Хоста
Описание экскурсии
Красивейшая природа ущелья
Вам предстоит знакомство с неповторимой природой Сочи в ущельях реки Хоста. По дороге вы узнаете об особенностях сочинской флоры, услышите легенды о горе Ахун, а затем самостоятельно исследуете самшитовую рощу. Здесь вас встретит Навалищенское ущелье — природная достопримечательность, возникшая на месте разлома земной коры. А из ущелья Чёртовы ворота вы сможете прогуляться в тисо-самшитовую рощу — эта её часть существует ещё со времён последнего обледенения.
Любимое место отдыха сочинцев
Красочное ущелье реки Хоста давно облюбовали местные жители, вам здесь тоже понравится: огромное количество рыбок готовы показаться в прозрачной воде, если бросить кусочек хлебушка, а если повезёт, можно увидеть барсуков. Каньон достаточно глубокий, поэтому по желанию вы сможете искупаться. А после отдохнуть в кафе традиционной кухни — хачапури здесь великолепные!
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят спокойно отдохнуть и не готовы много ходить.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
В самшитовой роще вы гуляете самостоятельно, без моего сопровождения. Я встречу вас на выходе с тропы, чтобы продолжить путевую экскурсию.
Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно. В стоимость входит трансфер из центрального Сочи, трансфер из Адлера и Красной поляны оплачивается отдельно.
Продолжительность экскурсии с прогулкой по самшитовой роще от 4 (в зимнее время) до 5,5 часов (в высокий сезон)
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: вход в самшитовую рощу — 300 руб. с человека, также по желанию можно посетить общую баню на берегу ущелья (300 руб.).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном Сочи или ж/д хоста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1277 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:) По прохождению рощи были предложены разные маршруты, посоветовала как увидеть всё самое красивое. Но мы похоже, гуляли слишком долго, фотографировали каждый листик
+2
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия! Было интересно и очень красиво! Спасибо!
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Svetlana
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и к сожалению в ущелье была не чистая прозрачная вода, а грязная. Если хотите покормить читать дальшеуменьшить
уток, то берите хлеб, Анна меня выручила взяла хлеб заранее. Но экскурсию бронировала заранее, поэтому так сложилось с погодой. Но мне все равно понравилось, Анна интересно рассказывает, приятно слушать, хорошо водит машину, была на экскурсии одна, и т к поехали раньше не было ни одного туриста в ущелье, это большой плюс для фото. в тот день погода утром была пасмурная, но уже без дождя поэтому зелень прям блестела, прогулялись по Тисо-самшитовой роще (малый круг), но перед этим Анна рассказала мне про растительность, зашли в музей на территории. Жаль что из за погоды и не прошлись по мосту над ущельем, иначе была бы вся мокрая и грязная обувь. После поездки Я вышла не у своего отеля, а раньше и зашла по совету Анны в хинкальную, очень вкусно, мне понравилось! Спасибо!
+2
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Марина
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный рассказчик, чувствуется солидный опыт в туризме. И что немаловажно, коренной житель этих мест, на любые вопросы есть ответы. С Анной легко в общении, она также очень пунктуальна и отлично водит машину.
+2
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Светлана
Нам очень понравился маршрут, который предлагает Анна в данной экскурсии. 🤍🤸Навалишенское ущелье - очень живописное место. Анна привезла к комфортному времени, людей было мало. Вода и пейзаж - чудо!) покупались, читать дальшеуменьшить
попрыгали в воду, покормили рыб и уточек. Прогулка по тисо-самшитовой роще - еще одна важная глава этой экскурсии. Выбирайте длинный маршрут (к слову, у вас есть выбор!) Анна порекомендовала самый красивый путь, за что мы ей благодарны. Такая приятная усталость после, в пути были очарованы природой - она просто невероятная. Анна рассказывала много историй и особенностей местности. Было интересно. Машина комфортная! Для нас это тоже важно. В общем, было насыщенно, красиво и познавательно. Рекомендую Анну и данную экскурсию. Не проходите мимо 🫶🏼
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Фарида
Благодарю Анну за чудесный день в горах! Было сложно местами, но получила массу положительных эмоций! Как и было обещано: чистейший, я бы сказала - вкуснейший воздух, красивые виды, звуки, запахи… Самое главное - удивительный покой! Анна - приятный в общении человек и опытный гид, отлично знающий места, любящий свой родной край. С удовольствием рекомендую.