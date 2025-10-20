16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота подарит вам уникальную возможность насладиться древней природой Кавказских гор.



Прозрачные воды реки Хоста, самшитовая роща и чистейший воздух создадут атмосферу полного умиротворения. Это место давно облюбовали местные жители, и вы тоже сможете оценить его красоту и спокойствие.



Путешествие включает трансфер и возможность искупаться в каньоне или отдохнуть в кафе с традиционной кухней

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для посещения Дивного ущелья реки Хоста. В это время года природа особенно красива, а погода способствует комфортным прогулкам и купанию в реке. Также можно насладиться свежими фруктами и ягодами, которые продаются на местных рынках. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, здесь тоже приятно отдыхать. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Природа расцветает весной, а осенью радует яркими красками.

Сейчас август — это идеальное время.