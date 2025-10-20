16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дивное ущелье реки Хоста

Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота подарит вам уникальную возможность насладиться древней природой Кавказских гор.

Прозрачные воды реки Хоста, самшитовая роща и чистейший воздух создадут атмосферу полного умиротворения. Это место давно облюбовали местные жители, и вы тоже сможете оценить его красоту и спокойствие.

Путешествие включает трансфер и возможность искупаться в каньоне или отдохнуть в кафе с традиционной кухней
5
81 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Кавказских гор
  • 🚶‍♂️ Прогулка по самшитовой роще
  • 🌊 Возможность искупаться в каньоне
  • 🍽 Традиционная кухня в местном кафе
  • 🚗 Трансфер включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для посещения Дивного ущелья реки Хоста. В это время года природа особенно красива, а погода способствует комфортным прогулкам и купанию в реке. Также можно насладиться свежими фруктами и ягодами, которые продаются на местных рынках. Весной и осенью, в апреле, мае, октябре и ноябре, здесь тоже приятно отдыхать. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Природа расцветает весной, а осенью радует яркими красками.
Сейчас август — это идеальное время.
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста
Дивное ущелье реки Хоста

Что можно увидеть

  • Навалищенское ущелье
  • Ущелье Чёртовы ворота
  • Самшитовая роща
  • Река Хоста

Описание экскурсии

Красивейшая природа ущелья

Вам предстоит знакомство с неповторимой природой Сочи в ущельях реки Хоста. По дороге вы узнаете об особенностях сочинской флоры, услышите легенды о горе Ахун, а затем самостоятельно исследуете самшитовую рощу. Здесь вас встретит Навалищенское ущелье — природная достопримечательность, возникшая на месте разлома земной коры. А из ущелья Чёртовы ворота вы сможете прогуляться в тисо-самшитовую рощу — эта её часть существует ещё со времён последнего обледенения.

Любимое место отдыха сочинцев

Красочное ущелье реки Хоста давно облюбовали местные жители, вам здесь тоже понравится: огромное количество рыбок готовы показаться в прозрачной воде, если бросить кусочек хлебушка, а если повезёт, можно увидеть барсуков. Каньон достаточно глубокий, поэтому по желанию вы сможете искупаться. А после отдохнуть в кафе традиционной кухни — хачапури здесь великолепные!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят спокойно отдохнуть и не готовы много ходить.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В самшитовой роще вы гуляете самостоятельно, без моего сопровождения. Я встречу вас на выходе с тропы, чтобы продолжить путевую экскурсию.
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Сочи и отвезу обратно. В стоимость входит трансфер из центрального Сочи, трансфер из Адлера и Красной поляны оплачивается отдельно.
  • Продолжительность экскурсии с прогулкой по самшитовой роще от 4 (в зимнее время) до 5,5 часов (в высокий сезон)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: вход в самшитовую рощу — 300 руб. с человека, также по желанию можно посетить общую баню на берегу ущелья (300 руб.).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральном Сочи или ж/д хоста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1277 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
3
1
2
1
1
Е
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
По прохождению рощи были предложены разные маршруты, посоветовала как увидеть всё самое красивое. Но мы похоже, гуляли слишком долго, фотографировали каждый листик
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)+2
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
Анна интересный рассказчик и хороший водитель:)
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Т
Отличная экскурсия! Было интересно и очень красиво! Спасибо!
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Svetlana
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и к сожалению в ущелье была не чистая прозрачная вода, а грязная. Если хотите покормить
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уток, то берите хлеб, Анна меня выручила взяла хлеб заранее. Но экскурсию бронировала заранее, поэтому так сложилось с погодой. Но мне все равно понравилось, Анна интересно рассказывает, приятно слушать, хорошо водит машину, была на экскурсии одна, и т к поехали раньше не было ни одного туриста в ущелье, это большой плюс для фото. в тот день погода утром была пасмурная, но уже без дождя поэтому зелень прям блестела, прогулялись по Тисо-самшитовой роще (малый круг), но перед этим Анна рассказала мне про растительность, зашли в музей на территории. Жаль что из за погоды и не прошлись по мосту над ущельем, иначе была бы вся мокрая и грязная обувь. После поездки Я вышла не у своего отеля, а раньше и зашла по совету Анны в хинкальную, очень вкусно, мне понравилось! Спасибо!

Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и+2
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
Ездила 14 мая, но немного не повезло с погодой, т к днем раньше был ливень и
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Марина
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный рассказчик, чувствуется солидный опыт в туризме. И что немаловажно, коренной житель этих мест, на любые вопросы есть ответы. С Анной легко в общении, она также очень пунктуальна и отлично водит машину.
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный+2
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
Отличная экскурсия, мы под впечатлением от живописных видов Навалищенского ущелья, прогулки по Тисо-самшитовой роще. Анна прекрасный
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Светлана
Нам очень понравился маршрут, который предлагает Анна в данной экскурсии. 🤍🤸Навалишенское ущелье - очень живописное место. Анна привезла к комфортному времени, людей было мало. Вода и пейзаж - чудо!) покупались,
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попрыгали в воду, покормили рыб и уточек.
Прогулка по тисо-самшитовой роще - еще одна важная глава этой экскурсии. Выбирайте длинный маршрут (к слову, у вас есть выбор!) Анна порекомендовала самый красивый путь, за что мы ей благодарны. Такая приятная усталость после, в пути были очарованы природой - она просто невероятная.
Анна рассказывала много историй и особенностей местности. Было интересно. Машина комфортная! Для нас это тоже важно.
В общем, было насыщенно, красиво и познавательно. Рекомендую Анну и данную экскурсию. Не проходите мимо 🫶🏼

Нам очень понравился маршрут, который предлагает Анна в данной экскурсии. 🤍🤸Навалишенское ущелье - очень живописное место.
Нам очень понравился маршрут, который предлагает Анна в данной экскурсии. 🤍🤸Навалишенское ущелье - очень живописное место.
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Фарида
Благодарю Анну за чудесный день в горах! Было сложно местами, но получила массу положительных эмоций! Как и было обещано: чистейший, я бы сказала - вкуснейший воздух, красивые виды, звуки, запахи… Самое главное - удивительный покой!
Анна - приятный в общении человек и опытный гид, отлично знающий места, любящий свой родной край. С удовольствием рекомендую.
Благодарю Анну за чудесный день в горах! Было сложно местами, но получила массу положительных эмоций! Как
Благодарю Анну за чудесный день в горах! Было сложно местами, но получила массу положительных эмоций! Как
Благодарю Анну за чудесный день в горах! Было сложно местами, но получила массу положительных эмоций! Как
Благодарю Анну за чудесный день в горах! Было сложно местами, но получила массу положительных эмоций! Как
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