16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красивейшая природа ущелья

Вам предстоит знакомство с неповторимой природой Сочи в ущельях реки Хоста. По дороге вы узнаете об особенностях сочинской флоры, услышите легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Под сводом зелёных самшитов вас встретит Навалищенское ущелье — природная достопримечательность, возникшая на месте разлома земной коры. А из ущелья Чёртовы ворота вы сможете прогуляться в тисо-самшитовую рощу — эта её часть существует ещё со времён последнего обледенения.

Любимое место отдыха сочинцев

Красочное ущелье реки Хоста давно облюбовали местные жители, вам здесь тоже понравится: огромное количество рыбок готовы показаться в прозрачной воде, если бросить кусочек хлебушка, а если повезёт, можно увидеть барсуков. Каньон достаточно глубокий, поэтому по желанию вы сможете искупаться. А после отдохнуть в кафе традиционной кухни — хачапури здесь великолепные!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят спокойно отдохнуть и не готовы много ходить.