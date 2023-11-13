Круиз на яхте. Важно! Возьмите с собой закуски и напитки (алкогольные напитки, кроме красного вина) для пикника на палубе.

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Описание

Во время 45-минутного круиза перед вами откроется панорамный вид на Сочи на закате. Круиз проходит на роскошной моторной двухпалубной яхте со всеми удобствами. Вы проплывете вдоль побережья Сочи и насладитесь видами города и гор с воды. Вы станете свидетелем незабываемых закатов и живописных видов на парусники в открытом море. Возьмите с собой закуски и напитки (алкогольные напитки, кроме красного вина) для пикника на палубе.