Круиз на яхте.
Важно! Возьмите с собой закуски и напитки (алкогольные напитки, кроме красного вина) для пикника на палубе.
Важно! Возьмите с собой закуски и напитки (алкогольные напитки, кроме красного вина) для пикника на палубе.
Что вас ожидает:
- Побережье Сочи
- Сочинский морской вокзал
- Олимпийская набережная
- Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Во время 45-минутного круиза перед вами откроется панорамный вид на Сочи на закате. Круиз проходит на роскошной моторной двухпалубной яхте со всеми удобствами. Вы проплывете вдоль побережья Сочи и насладитесь видами города и гор с воды. Вы станете свидетелем незабываемых закатов и живописных видов на парусники в открытом море. Возьмите с собой закуски и напитки (алкогольные напитки, кроме красного вина) для пикника на палубе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 45-минутный круиз на яхте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 19:00, 19:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Сочи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
На яхте
Вечерние
Природа и пейзажи
Горы
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