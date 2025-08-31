Петрос проводит ещё 2 экскурсии

Вечерний Сочи особенно привлекателен благодаря своей иллюминации. Экскурсия охватывает знаковые места: гора Ахун, Курортный проспект, парк Ривьера и морской порт.



Участники смогут узнать о становлении Сочи как курорта, знаменитых личностях, посетивших город, и его уникальных особенностях.



Это идеальная возможность провести вечер в компании профессионального гида, который расскажет о каждом уголке города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Сочи - июль и август. В эти месяцы погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться всеми красотами города в полной мере. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения: в это время туристов меньше, а температура остаётся комфортной. Зимой и весной экскурсия возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.