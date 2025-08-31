Петрос проводит ещё 2 экскурсии

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Магия вечернего Сочи

Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Вечерний Сочи особенно привлекателен благодаря своей иллюминации. Экскурсия охватывает знаковые места: гора Ахун, Курортный проспект, парк Ривьера и морской порт.

Участники смогут узнать о становлении Сочи как курорта, знаменитых личностях, посетивших город, и его уникальных особенностях.

Это идеальная возможность провести вечер в компании профессионального гида, который расскажет о каждом уголке города
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏞️ Панорама с горы Ахун
  • 🎭 Истории о знаменитостях
  • 🌿 Экзотические растения парка
  • 📸 Фотосессия у морского порта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Сочи - июль и август. В эти месяцы погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться всеми красотами города в полной мере. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения: в это время туристов меньше, а температура остаётся комфортной. Зимой и весной экскурсия возможна, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что может повлиять на комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи
Магия вечернего Сочи

Что можно увидеть

  • Гора Ахун
  • Курортный проспект
  • Парк Ривьера
  • Морской порт

Описание экскурсии

Все краски Сочи

Я покажу вам самые живописные и знаменитые места города. В программе экскурсии:

  • Гора Ахун — самая высокая точка на побережье. Здесь можно прокатиться на колесе обозрения, где вы насладитесь изумительной панорамой Кавказских гор и закатом на фоне бескрайнего Черного моря.
  • Курортный проспект — «визитная карточка» Сочи. Я покажу расположенные на нем здания Зимнего театра, Художественного музея и знаменитой гостиницы Жемчужина и расскажу, какие фильмы снимались в Сочи и когда он официально стал курортом.
  • Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения.
  • Морской порт — вы насладитесь вечерними морскими видами и сфотографируетесь с бронзовыми героями фильма «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение горы Ахун — 200 ₽ (дети до 7 лет проходят бесплатно), колесо обозрения — 500 ₽
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1960 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Милена
Недавно мы с подругой посетили транзитом Сочи, но из-за позднего прилёта смогли отправиться на экскурсию «Магия вечернего Сочи» только ближе к ночи. Несмотря на это, гид Петрос сумел сделать нашу
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прогулку незабываемой!
Его рассказы оказались настолько увлекательными, что время пролетело незаметно. Петрос обладает удивительной способностью увлечь слушателей, даже когда на улице уже темно и мало что можно разглядеть. Очень ценно, что он поделился с нами отличными рекомендациями по поводу мест, где можно вкусно поужинать, так как мы с длительного перелёта были уставшие и голодные)
Но самое главное — это то, что Петрос проявил себя как настоящий профессионал в сложной ситуации. Когда у нас отменилась бронь жилья посреди ночи, он не просто сочувствовал, а реально помог найти альтернативное размещение, избежав нам огромных трат на срочный поиск отеля.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию и лично гида Петроса! Его профессионализм, внимательность и готовность помочь в любой ситуации заслуживают высшей оценки.

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Т
7 мая посетили замечательную экскурсию "Магия вечернего Сочи". Побывали в живописных знаковых и достаточно отдаленных друг от друга местах на комфортабельном микроавтобусе в сопровождении прекрасного рассказчика, собеседника и опытного водителя Петроса (спасибо огромное!). Увидели и открыли для себя много нового и интересного.
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Т
Мероприятие рекомендовано романтикам любого возраста. Потрясающий закат с горы Ахун. Наш организатор - удивительно тактичный, внимательный и позитивный человек. Экскурсия обзорная по городу Сочи с посещением горы Ахун. Узнали много интересного об истории города. Большое спасибо. Рекомендую.
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Л
Заказывала экскурсию для родителей, 70+ лет, выслушала массу восторгов - экскурсия интересная по содержанию, доступная физически, а Петрос не только гид-профессионал, но и очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек. Спасибо!
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Е
Очень понравился такой формат экскурсии, именно, индивидуальная. Гид Карпо подстроиться под нас, в первоначальный маршрут легко внёс изменения исходя из наших пожеланий. Экскурсия прошла весело, с юмором!
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Е
Нам посчастливилось проехать по маршруту с Карпо. Экскурсовод с чувством юмора и такта. Мы услышали нтересный, познавательный рассказ о городе Сочи. Большое спасибо. Рекомендую.
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