Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. Весной и осенью также можно насладиться красотой природы, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой Красная Поляна превращается в сказочный курорт, но некоторые развлечения могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная Поляна
Роза Хутор
Газпром Поляна
Описание экскурсии
История Красной поляны
Вы познакомитесь с историей появления и освоения Красной Поляны. Я расскажу вам об эстонских семьях, нашедших здесь для себя новую родину, о параде победы в русско-турецкой войне, прошедшем именно в этих местах, и, конечно, о чудесах инженерной мысли, воплощённых в жизнь при строительстве олимпийских объектов. Ваше путешествие будет сопровождаться старыми легендами Кавказских гор, дошедшими до нас из глубины веков.
Хаски, олени и чай в чуме
На территории курорта вас ждет множество развлечений на любой вкус — от игр в казино и хели-ски на вертолёте Ми-8МТВ до имбирных пряников в уютных семейных кофейнях. В горно-туристическом центре «Газпром Поляна», в Пихтовом приюте, вы сможете покататься на печке/телеге (летом) или в упряжке с оленями (зимой), которые в высокогорье чувствуют себя как дома. В Хаски-центре, расположенном на высоте 1100 метров у Верхнего озера на горнолыжном курорте «Роза Хутор», можно будет пообщаться и сфотографироваться с дружелюбными собаками севера, а также прокатиться с ними вокруг озера. После этого вас будет ждать ароматный чай в большом чуме и в завершении — восхитительные краски заката в горах под аккомпанемент загорающихся вечерних огней…
Организационные детали
Я встречу вас в отеле в Сочи и после экскурсии отвезу обратно
Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
Развлечения оплачиваются отдельно
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость
За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Это был мой ДР. Это получился самый лучший день рождения!!! Спасибо Денису огромное! Очень рекомендуем!
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Л
Любовь
Брала экскурсию Красная Поляна, закат в горах. Экскурсовод Денис очень открытый, доброжелательный и тактичный человек! Очень интересно и со знанием истории и очень увлеченно рассказывал! Отлично знает историю своего края. День пролетел на читать дальшеуменьшить
одном дыхании! К стати маршрут был составлен с учетом моих сил и желаний! ЗАКАТ в ГОРАХ это нечто Особенное и Бесконечно красивое время суток!!! Отдельное Благодарность Денису за Безопасность!!! Остальные экскурсии только с таким экскурсоводом как Денис! Хороших и Добрых людей тебе Денис при встречах! Здоровья Тебе и Твоим Близким и Родным!!! Удачи!!!
+2
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А
Анна
Очень интересная и увлекательная экскурсия! Очень понравилось и детям и взрослым. Прекрасная подача информации, удобная и легкая для восприятия и усвоения информации. У нас в компании были очень разные вкусы к экскурсиям и подаче, но Денис смог найти подход к каждому, открыть для нас много нового, помог прочувствовать атмосферу этих удивительных мест! Огромная благодарность за прекрасную экскурсию!!!
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Яков
Хочу поблагодарить гида Дениса за вчерашнюю экскурсию в Красную Поляну и Роза Хутор. Это был не просто стандартный тур, а настоящее путешествие с увлечённым человеком. Денис поделился такими историческими деталями читать дальшеуменьшить
Сочи, о которых мы раньше не слышали — очень необычно и цепляет. Главное же — мы сошлись характерами и интересами: он много ходит в горы, путешествует, и нам было о чём поговорить. Идеальный собеседник, тактичный и грамотный. Финал дня порадовал гастрономической точкой — хинкальная от Дениса стала открытием, очень вкусно! Однозначно рекомендую.
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Р
Розалия
Посетили Красную поляну и Розу Хутор с Денисом 02.09.2025. Накануне с Денисом заранее обговорили все детали, в день экскурсии возникла небольшая проблема по нашей вине, пришлось перенести время экскурсии на читать дальшеуменьшить
пару часов попозже, что не вызвали какого-лиьо негатива со стороны нашего гида, за что я ему очень благодарна! Поездка была запланирована с ребёнком, бустер был предусмотрен. Очень интересный рассказ об истории города Сочи и, конечно же, об истории возникновения обоих курортов, которые мы посетили. Впечатляющие виды, организация на высоте (мы не ждали нигде ни минуты), отличный день. Обязательно (не пожалейте денег) прокатитесь с детьми на родельбане, на открытых подъемниках по Волчьей скале, загляните в Йети парк. Спасибо за чудесный день!
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Екатерина
Сегодня были на экскурсии с Денисом. Очень интересный экскурсовод!!! Маршрут скорректировал под наши интересы, дополнил местами, не указанными в программе, и убрал ненужные нам локации. Подача совершенно не классическая, рассказом завораживает читать дальшеуменьшить
и местами очаровывает. Может поддержать любую тему, ответил на все интересующие нас вопросы, при этом историческая составляющая экскурсии была на высоте. Экскурсия проходит в формате беседы, было ощущение, что с Денисом знакомы целую вечность. Видно, что человек любит свой край, но в то же время без фанатизма!!! Денис, спасибо за классный день в горах!!!
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