Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. Весной и осенью также можно насладиться красотой природы, но учтите, что погода может быть переменчивой. Зимой Красная Поляна превращается в сказочный курорт, но некоторые развлечения могут быть недоступны.

Экскурсия в Красную Поляну - это увлекательное путешествие в сердце Кавказских гор. Участники узнают об истории освоения региона, встретятся с дружелюбными хаски и насладятся ароматным чаем в чуме. Закат в горах станет незабываемым завершением дня. Впечатления от этой поездки останутся с вами надолго, ведь здесь переплетаются современность и древние легенды

Описание экскурсии

История Красной поляны

Вы познакомитесь с историей появления и освоения Красной Поляны. Я расскажу вам об эстонских семьях, нашедших здесь для себя новую родину, о параде победы в русско-турецкой войне, прошедшем именно в этих местах, и, конечно, о чудесах инженерной мысли, воплощённых в жизнь при строительстве олимпийских объектов. Ваше путешествие будет сопровождаться старыми легендами Кавказских гор, дошедшими до нас из глубины веков.

Хаски, олени и чай в чуме

На территории курорта вас ждет множество развлечений на любой вкус — от игр в казино и хели-ски на вертолёте Ми-8МТВ до имбирных пряников в уютных семейных кофейнях. В горно-туристическом центре «Газпром Поляна», в Пихтовом приюте, вы сможете покататься на печке/телеге (летом) или в упряжке с оленями (зимой), которые в высокогорье чувствуют себя как дома. В Хаски-центре, расположенном на высоте 1100 метров у Верхнего озера на горнолыжном курорте «Роза Хутор», можно будет пообщаться и сфотографироваться с дружелюбными собаками севера, а также прокатиться с ними вокруг озера. После этого вас будет ждать ароматный чай в большом чуме и в завершении — восхитительные краски заката в горах под аккомпанемент загорающихся вечерних огней…

Организационные детали