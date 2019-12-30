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Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта

Денис
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Денис – ваш гид
Вы промчитесь по скоростным трассам к Красной поляне, по пути узнаете об истории нашего удивительного города, а в сердце самого современного в России горнолыжного курорта попадете в мир всевозможных развлечений — от хели-ски на вертолете Ми-8МТВ и катания в упряжках с хаски до имбирных пряников и чая в юрте.

В завершении экскурсии вы понаблюдаете живописный закат в горах и услышите древние легенды Кавказских гор.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля (кроме Лазвревского района)
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор

Что вас ожидает

История Красной поляны
Вы познакомитесь с историей появления и освоения Красной поляны. Я расскажу вам об эстонских семьях, нашедших здесь для себя новую родину, о параде победы в русско-турецкой войне, прошедшем именно в этих местах, и, конечно, о чудесах инженерной мысли, воплощённых в жизнь при строительстве олимпийских объектов. Ваше путешествие будет сопровождаться старыми легендами Кавказских гор, дошедшими до нас из глубины веков.

Хаски, олени и чай в чуме
На территории курорта вас ждет множество развлечений на любой вкус — от игр в казино и хели-ски на вертолёте Ми-8МТВ до имбирных пряников в уютных семейных кофейнях. В горно-туристическом центре «Газпром», в Пихтовом приюте, вы сможете покататься на печке/телеге (летом) или в упряжке с оленями (зимой), которые в высокогорье чувствуют себя как дома. В Хаски-центре, расположенном на высоте 1100 метров у Верхнего озера на горнолыжном курорте «Роза Хутор», можно будет пообщаться и сфотографироваться с дружелюбными собаками севера, а также прокатиться с ними вокруг озера. После этого вас будет ждать ароматный чай в большом чуме и в завершении — восхитительные краски заката в горах под аккомпанемент загорающихся вечерних огней…

Организационные детали

  • Я встречу вас в отеле в Сочи и после экскурсии отвезу обратно.
  • Развлечения оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля (кроме Лазвревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 декабря 2019
Было очень круто!Денис заставит вас полюбить этот город,покажет интересные места,с ним вы не заскучаете)расскажет про вкусные кафе и рестораны,если захотите то он вас может отвезти!

Денис проводит ещё 4 экскурсии

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