Эта экскурсия позволит вам увидеть Сочи с самых разных сторон — от древней истории и культурных памятников до природных красот и уникальных достопримечательностей.
Вы прогуляетесь по старинным улицам, насладитесь видами с горы Ахун, посетите чайные плантации и знаменитые парки города, а также узнаете интересные факты о прошлом и настоящем курорта.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сочи славится не только живописной природой, но и интересной историей. Вы узнаете о его развитии с древнейших времен до наших дней: о коренных жителях, рекреационных особенностях, присоединении к Российской империи, переселении и национальном разнообразии. Мы прогуляемся по улице с видом на древний храм Архангела Михаила, где расположен Нулевой километр и остатки крепостной стены — в месте зарождения Сочи. Затем посетим живописную набережную с яхтами и оценим величественное здание Морского вокзала. Вы услышите историю создания парка «Ривьера», а я покажу вам Платановую аллею, фонтан «Навигация», старинный маяк, арт-галерею «Форт» и Зимний театр. Начало путешествия — гора Ахун высотой 663 метра, откуда вам откроется панорамный вид на Сочи со всех сторон. Следующая остановка — дача Сталина, где я расскажу архивные истории этого места. Дальнейший путь лежит в сердце Сочи — Мацесту, где мы познакомимся с чайной плантацией и прогуляемся к знаменитым Мацестинским водопадам, которые не оставят вас равнодушными.
Сочи — это настоящий субтропический рай
Мы посетим уникальное «Дерево дружбы», на котором с 1934 года растут все цитрусовые: лимоны, апельсины и мандарины. Также увидим знаменитый Дендрарий, парк «Ривьера», Морской порт и весь центральный Сочи. Важная информация:
- Мы заберем вас из центрального Сочи. Выезд из Адлера или Красной Поляны возможен при доплате за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Если ваша группа от 1 до 4 человек, можно поехать на джипе премиум класса. С вами рядом всегда будет гид, который проведет неповторимый тур.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Если ожидается дождь, берем зонтики.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Ахун
- Дача Сталина
- Мацестинский водопад
- Дерево дружбы
- Дендрарий
- Парк Ривьера
- Храм Михаила Архангела
- Зимний театр
- Летний театр
- Дольмен
- Уголок Фитофантазии
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Выезд из Красной поляны - 4000 руб. (доплата за группу, в одну сторону)
- Выезд из Адлера - 3000 руб. (доплата за группу, в одну сторону, обратно оплата почасовая - 3000 руб. /час)
- Въезд в Национальный парк горы Ахун - 250 руб. /чел.
- Мацестинский водопад - 300 руб. /чел.
- Мацестинский источник - 180 руб. /чел.
- Внутренняя экскурсия с гидом на дачу Сталина - 1700 руб. /группа (45 мин.), 2500 руб. /группа (90 мин.) + входной билет - 800 руб. /взр., 350 руб. /дет. 7-14 лет
- Каждый дополнительный час экскурсии - 3000 руб. /группа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Там где вы живете
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
11 окт 2025
Всё норм
Е
Екатерина
24 сен 2025
Экскурсия отличная, сервис чтобы оставить отзыв дно. Пришлось перейти по 10 ссылкам, предварительно найдя на почте сообщение от организатора
Б
Басов
28 июл 2025
Обзорная экскурсия по Сочи оооочень понравилась!!! Машина ооочень комфортная!!! Александр подробно всё рассказал и показал. Было очень интересно!!! Спасибо огромное!!! Сразу взяли ещё одну экскурсию на красную поляну и тоже ооочень понравилось!!! Олеся заехала в самые красивые места и все подробно объяснила и рассказала, было очень интересно!!! Очень рекомендую, не пожалеете!!!
A
Alexandra
1 июл 2025
Потрясающе. Прекрасный гид с огромными знаниями в области архитектуры, географии, биологии, истории. На любой ответ даётся развёрнутый ответ! Очень красивая чистая речь, слушать Олесю отдельное удовольствие. Всё продумано, экскурсионный план корректируется под запросы отдыхающих. Очень удобная машина, с нами был пожилой, человек, очень хорошо разместили, всё увидели. Олеся, я очень рада встрече, в следующем году продолжим! Настоятельно рекомендую.
Е
Елена
21 июн 2025
Н
Надежда
10 мая 2025
Экскурсию вел Александр. Рассказал много интересных фактов о Сочи и связанных с Сочи. Особенно интересно и красиво на даче Сталина. Сам Сталин фигура противоречивая, всегда интересно узнать о нем новые факты. Спасибо Александру.
В
Владимир
3 мая 2025
Экскурсия проходила в индивидуальном формате, посетили все запланированные объекты, понравилась организация и профессионализм гида
В
Валерия
1 мая 2025
Нам очень понравилось! Спасибо Александру за такую комфортную и информативную экскурсию.
P
Prokoshe
19 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. Олеся профессионал вышей категорий.
Е
Елена
16 мар 2025
Наша экскурсия была в сопровождении Александра. Хотим выразить ему искреннюю благодарность за проделанную работу. Ваше креативное мышление, профессионализм, самоотдача и терпение вдохновляют))).
В
Виктория
10 мар 2025
С замечательным гидом Александром провели 4 часа обзорной экскурсии по Сочи. Было занимательно слушать исторические события, воочию увидеть архитектурные постройки города, насладиться видами множества деревьев, кустарников, экзотических растений. Побывали на самой северной чайной плантации, на Змеевском водопаде, где с живительной силой несся поток воды… А также были на одной из дач Сталина.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим и советуем!
М
Марина
10 мар 2025
С замечательным гидом Александром провели 4 часа обзорной экскурсии по Сочи. Было занимательно слушать исторические события, воочию увидеть архитектурные постройки города, насладиться видами множества деревьев, кустарников, экзотических растений. Побывали на самой северной чайной плантации, на Змеевском водопаде, где с живительной силой несся поток воды… А также были на одной из дач Сталина.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим и советуем!
М
Мария
20 фев 2025
Очень приятный экскурсовод Александр, интересно рассказывает, дает много информации. Все остались довольны. С удовольствием обратимся еще.
С
Станислав
21 ноя 2024
С большим удовольствием провели вчерашний день с гидом Олесей по окрестностям Сочи. Давно не были и вот Сочи открылся по новому, отличные дороги, чистота и очень, очень зелено. Олеся нас
О
Олег
29 окт 2024
Очень признателен Олесе за профессионализм, эрудицию и творческий подход, проявленные во время экскурсии для группы 6 человек из Новосибирска. Маршрут, спланированный Олесей, охватывал не только классические, популярные среди туристов места, но и много интересных уголков, куда большинство туристов не попадает. Сам неоднократно бывал в Сочи, но в очередной раз открыл для себя много нового благодаря Олесе.
