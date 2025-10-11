Что вас ожидает

Сочи славится не только живописной природой, но и интересной историей. Вы узнаете о его развитии с древнейших времен до наших дней: о коренных жителях, рекреационных особенностях, присоединении к Российской империи, переселении и национальном разнообразии. Мы прогуляемся по улице с видом на древний храм Архангела Михаила, где расположен Нулевой километр и остатки крепостной стены — в месте зарождения Сочи. Затем посетим живописную набережную с яхтами и оценим величественное здание Морского вокзала. Вы услышите историю создания парка «Ривьера», а я покажу вам Платановую аллею, фонтан «Навигация», старинный маяк, арт-галерею «Форт» и Зимний театр. Начало путешествия — гора Ахун высотой 663 метра, откуда вам откроется панорамный вид на Сочи со всех сторон. Следующая остановка — дача Сталина, где я расскажу архивные истории этого места. Дальнейший путь лежит в сердце Сочи — Мацесту, где мы познакомимся с чайной плантацией и прогуляемся к знаменитым Мацестинским водопадам, которые не оставят вас равнодушными.

Сочи — это настоящий субтропический рай

Мы посетим уникальное «Дерево дружбы», на котором с 1934 года растут все цитрусовые: лимоны, апельсины и мандарины. Также увидим знаменитый Дендрарий, парк «Ривьера», Морской порт и весь центральный Сочи. Важная информация: