Музей истории Сочи

В Сочи по адресу: ул. Воровского 54/11 – есть очень хороший Музей 🖼 истории 📖 города Сочи. На самом деле он описывает не только историю самого курорта, но и затрагивает всю историю страны и даже территории до формирования государства, разных эпох, включая СССР. Музей поделен на комнаты по периодам

Музей истории города Сочи, является одной из самых старейших достопримечательностей в городе. Основан он был в 1920 году, причиной его создания стала коллекция Кавказского горного клуба, изначально в неё входили всевозможные предметы быта народов Кавказа, различные гербарии и минералы. Первоначальным местом дислокации музея был частный дом матери, первого руководителя этого клуба Константинова В.К. После их смерти, вся коллекция перешла под контроль государства и было принято решение открыть краеведческий музей, который насчитывал более одной тысячи различных экспонатов и краеведческой литературы.

Музей распахнул свои двери для гостей в 1921 году. За годы своего существования музею не раз пришлось переезжать с одного учреждения в другое. Наконец-то в 2000 году для него нашлось подходящее место, здание бывшей общеобразовательной школы возведенной в 1936 году. Но это был не просто переезд, от сотрудников в первую очередь требовалась разработка плана постоянной экспозиции, а во вторую реконструкция здания, так как оно не было приспособлено под музей.

В 2006 году на территории более 700 кв.м., открылось 14 залов с новой экспозицией музея. На данный момент в музее вы можете увидеть более четырех тысяч экспонатов, которые отражают историю как самого Сочи, так и черноморского побережья Кавказа начиная с древних времен и заканчивая современностью.

Интерес к представленным в музее экспонатам достаточно высокий, за счёт правильных дизайнерских решений и художественных методов, которые были предприняты во время создания новой экспозиции.

Стоимость: входной билет для взрослых - 200 руб.; школьники и студенты - 100 руб.; бесплатное посещение (ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны блокады Ленинграда, дети сироты, многодетные семьи, инвалиды 1-ой и 2-ой группы, военнослужащие и проходящие военную службу по призыву, дети дошкольного возраста, сотрудники музеев РФ).

Другие услуги: фотосъемка - 100 руб.; видеосъемка -100 руб.; обзорная экскурсия для взрослых - 900 руб., для школьников - 500 руб.; тематическая экскурсия для взрослых - 300 руб., для школьников и студентов - 200 руб.

Часыработы: сентябрь-май с 09:00 до 17:30 (ежедневно, кроме понедельника); с июня по август с 09:00 до 19:30 (ежедневно, без выходных).

Телефон: 8 (862) 264-23-26; 8 (862) 264-28-91

Веб-сайт: museumsochi.ru